En fortelling om to byer

Vinmonopolet og Foodora-syklistene holder oss Oslo-folk i live. Mens vi venter på vaksinedosene, som noen later til å tro er et distriktspolitisk virkemiddel.

YOUSEF HADAOUI, komiker

Det er et år siden skituristene fra vestkanten tok med seg coronaen hjem fra afterski i Ischgl. Det er ikke første gang den gjengen drar med seg sykdommer fra utlandet, som Erlend Loe så elegant skildrer i serien sin om Ullevål Hageby. Men det er første gang vi alle får smake på konsekvensene.

Mange jeg kjenner mista gig’sa sine over natta og endte tilbake på gutterommet okkupert av småsøsken eller bestemødre, livredde for å dra med seg smitte hjem. Men de hadde i det minste et rom som ventet på dem.

Det hadde ikke Mohamed Jama som ble kastet ut av sosialboligen sin fordi han hadde tjent for mye på å kjøre taxi i helgene. Kastet ut i vinterkulda; for å selge svovelstikker; mens Bjørvika Apartments får 14 mill av staten for å la luksusleilighetene sine stå tomme.

Det er valg til høsten. Jeg bare sier det. Jeg stemte på barnedomskompisen min Tommy Skjervold da han lovet at Frp skulle fjerne bommene. Men det er lenge siden jeg brydde meg om dem. Jeg har fått meg elbil.

Ordføreren i Molde, Torgeir Dahl, synes vi i Oslo i stedet for å be om flere vaksiner burde slutte å smitte hverandre. Det er ikke så lett når vi bor oppå hverandre. Ikke nå i alle fall, etter at Dahls venner i regjeringen bestemte seg for å slippe coronasmitta østeuropeere tilbake inn i Norge for å sveise på verftene og pusse opp badet til de samme skituristene som tok med smitten i første runde. De som nå sitter på hjemmekontor og søker om støtte for de coronabrudne cruiserederiene sine.

Hassan har ikke noe annet valg enn å kjøre taxien sin. Eller Foodora-sykkelen oppover Stjerneveien. Eller Melkeveien, med de store hagene som fyller de lekende barna med selvtillit og overdreven tro på egne selvrealiseringsprosjekter. Som børsnoteres i et hav nytrykte sentralbankpenger. Mens brødrene mine går for lut, kaldt vann og forbrukslån. Om et halvt år sparker namsfogden inn døra.

Hvis Torgeir Dahl tror vi smitter hverandre for moro skyld, tar han altså feil. Vi smitter hverandre på østkanten fordi ingen har hjemmekontor. Det vil si – kanskje noen dealer litt fra leiligheten sin etter at MDG bygget skøytebane for kidsa under Grønlandsbrua, men ellers krever jobbene våre at vi går ut av døra. At vi kjører trikk, leverer pakker og mat; fikser biler eller mennesker.

Når smitten først kommer inn i en familie, kommer den ut igjen med seks nye personer. Det er ikke fordi vi bare dusjer på lørdager, men fordi generasjonsboligen er en treroms på Tøyen.

Jeg fylte 40 i år. Det ble ingen feiring. Bare en rolig tur til shawarma-sjappa på hjørnet. Kun takeaway gjennom et høl i veggen. Oslo er stengt. Vinmonopolet og Foodora-syklistene holder oss i live. Mens vi venter på vaksinedosene, som noen later til å tro er et distriktspolitisk virkemiddel. Som en skipstunnel eller fergefri veiforbindelse.

Men det er ikke det. Det er slim, respiratorer og multiorgansvikt. Det er alvor nå.