«25 under 25»: Må foreldre vite alt om oss unge?

Hadde du turt å ta kontakt med helsevesenet som 14-åring hvis du visste at de kom til å ringe foreldrene dine?

HANNA LINNÉA LINNDTVEDT (17), leder i Kongsberg Unge Venstre

De siste årene har vi sett en negativ utvikling i den psykisk helsen blant unge. Psykiske problemer er fremdeles et tabubelagt tema, og dette må tas hensyn til i både skolehelsetjenesten og i barne- og ungdomspsykiatrien. Vi er nødt til å senke terskelen for å be om hjelp.

Vi trenger en styrket taushetsplikt og flere gratis psykologer tilgjengelig i skolen. Det bør være en selvfølge at barn og unge skal både kunne be om, og få den behandlingen de selv ønsker.

Når man er under 16 år i dag, har foresatte rett til å både samtykke og få informasjon hvis barnet skal få helsehjelp. Dette kan føre til at noen ikke tar det første skrittet og ber om hjelp hvis man ikke vil at foreldrene skal vite om sine psykiske vansker.

Er man mellom 16 og 18 år blir foresatte kun informert hvis det er risiko for helse eller liv, men jeg synes fremdeles ikke at det er godt nok. Hvis ungdommen er helt sikker på at hen vil ha en behandling som ikke inkluderer familien, bør dette tas hensyn til.

Familien skal selvsagt bli inkludert hvis det er absolutt nødvendig, men det bør gå gjennom en faglig risikovurdering før man går i mot ungdommens egen vilje.

Vi ser en økning blant psykiske problemer og selvmordsforsøk blant barn og unge i dag.

I en klasse med 30 elever regner man med at 7 har psykiske vansker, 4 går til psykolog og 2 er psykisk syke. I tillegg til dette prøver 13 000 barn og unge å ta livet sitt i Norge hvert eneste år. Mange av disse har aldri hatt kontakt med helsevesenet.

Det viktigste er at alle får den hjelpen de trenger. Da kan man ikke tenke at «foresatte har rett til å vite alt» i alle situasjoner, fordi vi må alltid tenke på hva som er det beste for barnet.

Vi trenger en strengere praktisering av taushetsplikten. Det er veldig bra at regjeringen har sørget for over 400 nye helsesykepleiere i skolehelsetjenesten, men det hjelper ikke å ha mye helsepersonell på skolen hvis ungdom som trenger hjelp og veiledning kvier seg for å ta kontakt. Vi må senke terskelen til barne- og ungdomspsykiatrien. Dette gjøres blant annet ved en styrket taushetsplikt.

Det finnes ingen enkel løsning på hvordan man skal forebygge psykiske problemer blant barn og unge, men vi kan prøve å nå frem til de som ikke ber om hjelp før det er for sent. Vi må styrke ungdommers personvern og integritet, og sørge for at flere tør å oppsøke hjelp i tide.

I dag blir det tatt for lite hensyn til at barn og ungdom er ulike mennesker med behov for ulike behandlingsmetoder. Helsevesenet er nødt til å anerkjenne at ikke alle har et like godt forhold til sine foresatte, og at mange avviser og dømmer når man forteller at man sliter mentalt.

En helsetjeneste skal være åpen for alle og må tilpasse seg hvert enkelt menneske. Derfor har Unge Venstre nå gått inn for en strengere praksis av taushetsplikten i barne- og ungdomspsykiatrien.

Publisert: 12.11.20 kl. 14:11

