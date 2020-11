STAMMING: – Joe Biden gir verden bevis på at stamming ikke er et hinder fra å nå målene man setter seg, skriver Oscar Aaslund Hovin. Foto: Sandra Skillingsås

I dag er jeg en stolt stammer!

USA har fått en president som stammer. Det viser at alt er mulig, så lenge man jobber hardt for det.

OSCAR AASLUND HOVIN, helsefagarbeider og spaltist.

Jeg er stolt. Joe Biden er blitt president i USA. Ikke bare at de har fått en dyktig president, men også en president som stammer. Biden gir verden bevis på at stamming ikke er et hinder fra å nå målene man setter seg. Det hadde jeg likt og fortalt Oscar på 10 år når han løp gråtende ned fra en presentasjon på skolen.

Rundt 50 000 nordmenn stammer. Det er godt mulig du kjenner noen. Stamming er en taleflytvanske som karakteriseres av brudd i talen, ufrivillige gjentakelser, forlengelser av lyder og blokkeringen. Man kan oppleve at ord og lyder setter seg fast og at man ikke kommer seg videre.

Det er store forskjeller. Noen har en så alvorlig stamming at hverdagen påvirkes, mens andre lever fint med stammingen.

Jeg stammer. I løpet av mine 26 år, har jeg stammet mesteparten av livet. Jeg er heldig og har fått mye hjelp for å komme dit jeg er i dag. Jeg har ikke tallet for hvor mange ganger jeg har stått fast på mitt eget navn. Tenk, noe så grunnleggende som å si sitt eget navn. Eller når jeg gruet meg til å holde presentasjoner eller regnet meg frem til hvor lenge det var til jeg skulle lese høyt foran klassen.

Det fra barndommen som gjorde mest inntrykk på meg, er fra barneskolen da jeg var 10 år. Vi skulle lære om meteorologi. På slutten av temaet, skulle alle presentere en værmelding. Jeg gruet meg allerede den dagen jeg fikk vite at jeg skulle presentere nærmeldingen. Det var ikke fordi jeg ikke skjønte forskjellen på stiv og svak kuling eller fralandsvind og pålandsvind. Det var fordi jeg visste at det ikke kom til å gå bra. Det gikk heller ikke bra. Av den halve siden jeg hadde med manus, fikk jeg knapt frem den første linjen, i løpet av de fem minuttene presentasjonen varte. Jeg gikk og satt meg på plassen min – gråtende, etter å ha fått bekreftet at jeg ikke dugde.

Til den 10 år gamle Oscar: Alt er mulig. I 2020 blir det valgt en amerikansk president som stammer. Du kan gjøre det du vil, bare du jobber hardt. Det er hva du sier som betyr noe – ikke hvordan du sier det.

Ser man på film hvor en av rollene stammer, er det ofte en enkel sjel som blir vist. En karakter som kanskje fremstår som dum. Det bidrar til at samfunnet får fordommer. Som stammer, opplever man mange fordommer. Fordommene handler ofte om hvilke begrensninger det medfører å stamme.

Realiteten er at stamming ikke er det samme som å være dum. Stammere finnes i alle samfunnslag: Det finnes både journalister, leger, sykepleiere, ingeniører, kommunikasjonsleder og presidenter som stammer. En gang fikk jeg rådet om å aldri finne meg en jobb hvor jeg møtte minst mulig mennesker, siden jeg stammet. Det var sikkert godt ment, men det var ett av mine møter med fordommer i samfunnet. Jeg håper den personen har fått med seg at USAs nye president stammer.

Også i media, møter man disse fordommene. Etter den siste debatten i presidentvalget i USA, skrev Anders Giæver, Hanne Skartveit og Per Olav Ødegård dette om innsatsen til Joe Biden: «Han stammer og fomler litt innimellom, men gjør en solid innsats for å virke samlende.» Det er leit hvis Giæver, Skartveit og Ødegård hører mer på måten man snakker, når hovedsaken er hva man sier.

Min historie er ikke unik, samtidig er den unik. Den representerer virkeligheten og erfaringene til én av de 50 000 nordmenn som stammer. Dette er min stammehistorie. Jeg kjenner mennesker som har valgt å bytte navn, fordi de stammer på navnet sitt. Jeg kjenner de som har valgt barns navn etter hvilke bokstaver og lyder de stammer minst på, ikke etter hvilket navn de liker best.

I dag lever jeg godt med min stamming. Da jeg var 19 år, valgte jeg å melde meg på et 4-dagers intensivkurs som ga meg noen verktøy til å få kontroll over stamminga mi. Det er ingen kur, det krever hard jobb. På siste kursdag, sa jeg følgende: «Verden, nå kommer jeg og tar deg!»

Jeg kommer alltid til å være en person som stammer, men jeg har en verktøykasse med ulike teknikker, som gjør at jeg har kontroll over min stamming – ikke motsatt. Jeg er stolt over å være en person som stammer og jeg er stolt over å ha kontroll over min stamming. Jeg er stolt over å kunne gå fra en diskusjon med en følelse av å ha verdigheten i behold. Det er en fantastisk følelse. Jeg sier navnet mitt med stolthet, da jeg vet at det ikke er en selvfølge. Jeg har gjort det jeg drømmer om. Jeg har vært aktiv politiker, jeg har jobbet to år som reiseleder i Spania og Hellas.

Selv om man stammer, er det ikke dermed sagt at det skal begrense fremtiden. Det er mulig å dit man vil, selv om man stammer. Jeg er en stolt stammer!

