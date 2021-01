Leder

TRAGEDIE: En samlet nasjon føler med de rasutsatte, deres pårørende og det berørte nærmiljøet i Gjerdrum. Foto: Helge Mikalsen

Kongeparet var tydelig preget av naturkatastrofen i romjulen da de i helgen besøkte rasområdet ved Ask sentrum.

Kong Harald opplevde møtet med ulykkesstedet så sterkt at han slet med å finne dekkende ord. Dronning Sonja uttrykte det imidlertid godt da hun omtalte folks omsorg for de skredrammede i Gjerdrum på denne måten: «Det er medmenneskelighet som er til å ta og føle på».

Fra hele landet har det kommet tilbud om hjelp, også i form av helt konkrete tiltak, gjenstander og økonomisk støtte. Det er likevel nærområdet som har engasjert seg aller mest. Knapt et døgn hadde gått før Olavsgaard hotell, der brorparten av de evakuerte er innlosjert, var overfylt av klær, mat, leker, dyrefôr og toalettartikler. Gavetilstrømningen var så stor at man til slutt måtte si stopp.

PREGET: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon tente lys i Gjerdrum kirke for å minnes ofrene etter jordraset i Ask. Foto: Lise Åserud

I pressen og i sosiale medier har vi fått høre bevegende beretninger om naboer og tilreisende som har trådt hjelpende til i lokalsamfunnet og kommet med matpakker og julebakst, ikke bare til de rasrammede, men også til redningsmannskapene og de mange frivillige som har meldt seg til tjeneste.

I tillegg til utrykningsetatenes folk fra politi, brann og helse, deltar også personell fra Forsvaret, Røde kors og Norsk folkehjelp samt hundeførere og spesialtrente hunder fra Norske redningshunder. Det har også kommet mannskaper fra redningssentralen i Göteborg. Alle fortjener en stor takk.

Det sies at kriser kan få frem det beste i folk, og i så måte har både nærområdet og landet for øvrig vist hva det vil si å stille opp. I en tid hvor enkelte finner det formålstjenlig å fokusere på motsetninger og ulikheter for å egge til splittelse, har skredulykken i Gjerdrum vært et lysende eksempel på det motsatte. Bistanden har vært fargeblind, for å si det på den måten. Mennesker fra ulike nasjonaliteter og trossamfunn har bidratt med både mat, klær og utstyr, og har også meldt seg for å ta i et tak.

Likeså har det vært uttrykt en rørende takknemlighet fra mottakerne av hjelpen. Det har vært utrolig sterkt å høre folk som har mistet hus og hjem og alle sine eiendeler formidle slik glede overfor givere av en genser eller en ytterjakke som gjør at de har noe å stå og gå i.

I en så fortvilt situasjon som det lokalsamfunnet nå opplever, er det godt at mange finner mening i å gjøre noe for andre, og at innsatsen så til de grader blir satt pris på.

En samlet nasjon føler med de rasutsatte, deres pårørende og det berørte nærmiljøet i Gjerdrum. Alle som kan, vil gjerne bidra. Hele omfanget av det som har skjedd har neppe gått opp for noen ennå, og mange steiner skal snus før vi får innsikt i ulykkens opphav og fulle konsekvens. Om noe kunne eller burde vært gjort annerledes, vil bli utredet og drøftet. Rapporter vil bli skrevet, konklusjoner trukket og forhåpentlig vil den dyrkjøpte lærdommen bli forstått og respektert.