Trumps USA – det kan skje her

Av Hanne Skartveit

USA herjes av to virus. Trumpismen er det farligste. Trump-viruset er kommet hit også. Og vi er slett ikke vaksinert.

Om knappe to uker er Donald Trump ute av Det hvite hus. Heldigvis. Men det betyr ikke at vi er ferdig med ham. Trump selv, og arven han etterlater, vil påvirke både amerikanerne og resten av oss – i lang tid. Han kan få en annen type makt, ved å fyre opp en ødeleggende og farlig folkebevegelse. Det er det mest skremmende av alt.

Det som skjer i USA, kommer hit. Slik har det alltid vært. Rock og blues kom derfra. Hamburger og milkshake. PC, internett og iPhone. Børskrakk og finanskrise. Hippiebevegelse og Ronald Reagans høyrebølge. Black Lives Matter.

Thomas Jefferson

Og Grunnloven. Den amerikanske grunnloven er den eldste i verden som fortsatt gjelder. Vår egen fra 1814 er den nest eldste. Den norske er i stor grad bygget på ideene som ligger innbakt i både den amerikanske grunnloven og uavhengighetserklæringen. USA har vært forbilde for demokratiforkjempere i hele verden. Mennesker som har kjempet mot diktatur og undertrykking, har ofte hatt Thomas Jeffersons formulering i USAs uavhengighetserklæring som sin ledestjerne: «All men are created equal» – alle mennesker er skapt med samme verdi.

Da mobben inntok Kongressen, brøt noen av republikanerne som har støttet Donald Trump, med ham. Altfor sent. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Nå er det Donald Trump som påvirker verden. En mann som har rystet det amerikanske demokratiet i grunnvollene. Som denne uken oppmuntret tilhengerne sine til å slåss, og til å marsjere mot Kongressen. Bildene av mobben som stormet USAs folkevalgte forsamling skremte en hel verden. Brått var det nærliggende å bruke ord som revolusjon og kupp – i USA!

Er det vi så denne uken, begynnelsen på slutten av en usedvanlig mørk periode i amerikansk historie? Eller er vi tvert om ved begynnelsen av en ny, mørk æra?

Borgerkrig og McCarthy

Noen spør seg om USA nå er nærmest 1850-tallet eller 1950-tallet. Svaret på det spørsmålet kan fortelle hvilken vei det går. Begge tiårene er dramatiske epoker med dyp splittelse i det amerikanske samfunnet. På 1850-tallet sto striden om slaveriet, om retten til å eie et menneske, om frihet og menneskeverd. Sør sto mot nord. Konfliktene viste seg å være uløselige. Etter utallige forsøk på politiske kompromisser ble USA kastet ut i en av historiens blodigste borgerkriger.

Hundre år senere, på 1950-tallet, sto også nasjonen og dirret. Den skruppelløse republikanske senatoren Joseph McCarthy fyrte opp under folks frykt for kommunismen under den kalde krigen. Ved skitne metoder, og bruk av løgn og propaganda drev han en nådeløs forfølgelse av alle som ikke delte hans syn. Folk mistet jobb og inntekt, mange ble skjøvet ut i kulden. Eller ut av landet, som Charlie Chaplin.

Senator Joseph McCarthy holdt USA i et jerngrep med sin jakt på annerledes tenkende amerikanere. Foto: TT / NTB Scanpix

Folk var livredde for den aggressive senatoren fra Wisconsin. Da, som nå, våget knapt noen av hans partifeller i det republikanske partiet å stå opp mot en demagogisk forfører. På samme måte som Donald Trump, hadde McCarthy en trofast base med velgere som støttet ham, uansett hva de fikk vite om hans oppførsel.

Høyt tall for fryktelig fyr

Men omsider – etter noen år – var det slutt. Flere av hans partifeller våget å ta det nødvendige oppgjøret. Etter intense høringer i Senatet, endte det med at et stort flertall der fordømte McCarthy. Få år senere døde han. I ettertid spurte mange seg selv hvordan det hadde vært mulig, det som skjedde. Hvorfor hadde ingen stanset ham tidligere?

Etter denne opprivende og dramatiske perioden gikk det politiske livet i USA tilbake til en mer normal tilstand. Landet ble ikke revet fra hverandre, slik mange hadde fryktet. Tvert om, USA opplevde ny vekst og velstand. Folk stolte på hverandre, og verden stolte på USA.

Interessant i denne sammenheng var at selv etter at McCarthy fikk det massive flertallet mot seg i Senatet, og etter at metodene hans var avslørt og løgnene tilbakevist, hadde han fortsatt stor støtte blant velgerne. Før høringene støtte halvparten av amerikanske velgere ham. Etterpå var tallet 34 prosent. Det er et høyt tall for en fryktelig fyr.

Avstanden øker

Vi kan komme til å se det samme i dag – at mange velgere fortsetter å slutte opp om en farlig mann. Selv om Donald Trump er ferdig som president, har han fortsatt en stor tilhengerskare. Hans velgerbase kan gi ham mye makt innad i det republikanske partiet, dersom lederne der ikke tar det endelige oppgjøret med ham og alt han står for. Så langt har altfor mange av dem vært ryggesløse medløpere. De siste dagene har vi sett at noen av dem omsider bryter med ham. Men det er langt på overtid.

Donald Trump oppfordret sine tilhengere om å marsjere mot Kongressen. Foto: JIM BOURG / REUTERS

En meningsmåling denne uken tyder på at mange av de republikanske velgerne fortsatt støtter Trump, selv etter stormingen av Kongressen. Det er skremmende. Og det lover ikke godt for påtroppende president Joe Bidens mulighet til å samle denne splittede nasjonen.

Avstanden mellom fattig og rik, og mellom by og land, øker dag for dag i USA – særlig nå under coronaen. Ikke bare økonomisk. Folk på bygda og folk i byen mistror hverandre. Konspirasjonsteoriene florerer. Aldri har det vært flere våpen blant amerikanere enn i dag. Den politiske volden øker. Mange frykter mer opprør i gatene. Kanskje fikk vi en forsmak på hva som er i vente denne uken.

Haakon Lie og AKP

Så hva med Norge i alt dette? Vi vet at politiske bevegelser i USA kommer hit. Ofte i litt moderert form. Hos amerikanerne lærte Martin Tranmæl og Haakon Lie mye om å bygge en mektig fagbevegelse. Ronald Reagans økonomiske politikk inspirerte til en høyrebølge i Norge. Her hjemme holdt begge bevegelsene seg likevel godt innenfor den nordiske sosialdemokratiske rammen.

Men vi har også sett at ytterfløyene i et opprør har vunnet frem i Norge, slik at de ble militante og ekstreme. Den frihetselskende hippiebevegelsen i USA på 1960-tallet utartet seg i Norge til den autoritære og antidemokratiske AKP-bevegelsen. Vi er ikke vaksinert mot ekstremisme og ytterliggående bevegelser. Derfor må vi passe på nå.

Det er økende motsetninger også i det norske samfunnet – og krefter som er mer opptatt av hva som skiller oss enn hva vi har felles. Vi må forsøke å forstå hva Trump-viruset springer ut av. Slik at vi kan finne riktig vaksine.