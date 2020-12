Kommentar

Pest når det gjelder

Av Yngve Kvistad

Foto: Roar Hagen

STIKLESTAD (VG) Alle pandemier har sin historie. Og alle historier har en slutt. Men hvordan slutter denne?

Det vet selvfølgelig ingen. Historien har likevel noen svar.

Hver epidemi og pandemi er forskjellig. Den er sin egen fortelling. Og den kan avsluttes på to måter:

Den mest opplagte er at viruset eller bakterien som har forårsaket elendigheten brenner ut av seg selv, eller ved hjelp av medisiner. Den medisinske slutten inntreffer idet smittefrekvensen og dødsraten synker til et nivå som er såpass lavt at spredningen stopper opp.

Men vel så ofte slutter en pandemi når vi bestemmer oss for det. En sosial avslutning, nærmest, når frykten slipper og oppmerksomheten omkring sykdom og smitte forsvinner. Pesten er over, det er kake igjen.

På NRK radio nylig snakket den erfarne immunologen, professor emeritus Stig Frøland, om hvor lett vi mennesker glemmer – fortrenger, muligens – ubekvemme situasjoner som den vi fortsatt står midt oppi. Det er ubehagelig å minnes det vi ikke kan håndtere. Deriblant smittsomme sykdommer.

Enda farsotter har vært en del av våre samfunn, store som små, fra tidenes morgen. Helt siden vi flokket oss sammen på savannen, begynte å dyrke jorden, holde husdyr, etablerte handel og bygde byer, har pest og plage rammet oss. Mikrobenes herjinger er tolket inn mentalitetshistorien som guddommelig vrede, straffedom og endetidstegn. Slik har epidemier skapt våre fortellinger. Vilkårlig død er en del av våre liv.

Pesten i Aten avgjorde Peloponneskrigen 400 år f.Kr. f. til Spartas fordel, skrev generalen og historikeren Thukydid. Juristen Prokopios mente at det som senere skulle få navnet «den senantikke svartedauden» – etter alt å dømme en byllepest som rammet Østromerriket i år 541 og tok i alt 25 millioner liv – også drepte keiser Justinian den stores kongstanke om å samle det gamle Middelhavsriket til et nytt imperium.

Skaperen av den italienske prosa, Giovanni Boccaccio, skrev allerede på 1300-tallet om svartedauden i Firenze i sitt hovedverk, «Dekameronen». Spionen og dikteren Daniel Foe, senere kjent som «Robinson Crusoe»-forfatteren Daniel Defoe, beskrev i 1722 pestens herjinger i London på 1600-tallet. Mens senere kolleger som Thomas Mann, Mary Shelley og Albert Camus skrev om den snikende døden i Venedig, Europa og Algerie. Edvard Munch malte Spanskesyken.

Men også i all denne litterære dance macabre koker spørsmålene ned til de samme som nå: Hvorfor hjemsøkes akkurat vi, akkurat nå? Hvordan skal vi te oss for at det skal gå over, og hvordan bete seg så det aldri mer hender?

I skrivende stund befinner jeg meg i nærheten av det som kalles Norges valplass. Vi vet egentlig ikke så mye om hva som faktisk skjedde her på Stiklestad i 1030. Men vi kjenner virkningshistorien. I en av tekstene, som er forfattet før Snorres tid, knyttes Olav den helliges sverd «Bæsing» til en pestdød Ynglingekonge:

Et hedensk våpen, røvet fra en gravhaug, symboliserer overgangen fra jordisk kriger til martyr og helgen når han kaster det fra seg for å dø. Besmittelsen antar mange bilder. Slaget på Stiklestad var også en kamp om definisjonsmakten.

Nærmere i tid finner vi en annen krigsherre som har ført soldater i samme lende. Verdalsføret er relevant i den dramatiske beretningen om karolinernes dødsmarsj for 300 år siden. Carl Gustaf Armfeldts navn lever i disse trakter hvor det fortsatt finnes fysiske forsvarsverker fra det svenske angrepet på Norge i 1718.

Generalen som ledet det mislykkede overfallet, og som fattet den fatale beslutningen som kostet 3000 av hans egne menn livet da halve hærstyrken frøs i hjel under felttoget i Trøndelag, ble like fullt regnet som krigshelt i hjemlandet og adlet. Enda også kong Karl XII hadde falt i samme krig.

Om Den store nordiske krig kan mye sies. Men den er også et eksempel på en smittehistorie som ble tilpasset samtidens idealer. Å dø i strid har vært forbundet med ære. Å dehydrere på et feltlasarett er noe annet. Ved Stene skanse i Verdal ble Armfeldts hovedlasarett satt opp. Det var ikke fordi det sto et berømt slag der.

Et par hundre tusen landsmenn døde for sin konge under den store nordiske krig. En hel generasjon gikk tapt. Folketallet tatt i betraktning ble en tredjedel av Sveriges befolkning utslettet.

En kule i hodet felte Karl XII. Langt de fleste av hans soldater strøk med av smittsom tarminfeksjon. De blødde ikke i hjel for Kronen på slagmarken. De bæsjet seg til døde.

Ingen monumenter er reist over dysenteriens ofre. Ingen blir baron av diaré.

På verdensbasis smittes rundt 165 millioner mennesker årlig av shigella. I Norge er tallet ca 100. Trolig var det denne bakterien som i sin tid førte til dysenteriepidemiene for flere hundre år siden, ifølge FHI. Sykdommen finnes altså fortsatt, og kan være livstruende. Det finnes ingen vaksine mot dysenteri, men rent vann hindrer spredning.

Polio er heller ikke utryddet, til tross for at omfattende vaksinering har slått sykdommen nesten helt tilbake. I Afghanistan, Pakistan og Nigeria kategoriseres polio som epidemisk. Og selv om HIV/AIDS ikke lenger omtales som en pandemi i vesten, dreper smitten hundretusener av mennesker i Afrika hvert eneste år.

Og her er vi kanskje i nærheten av et mulig svar på spørsmålet om pandemiens endelikt.

Den er over når den får en kulturell slutt. Som HIV/AIDS. Ute av syn, ute av sinn. Når covid ikke er noe som begrenser våre handlinger i hverdagen, når vi kan dra til Strömstad som før og gå på pub i Kensington uten frykt for å havne i respirator, da har vi vunnet tilbake normaliteten.

Smittevernekspertene tror riktig nok at selv med en effektiv vaksine er covid-19 noe vi må leve med i fem til ti år fremover. Vi må lære oss å ta hensyn til at smitten finnes. Der den er.

Den vil fortsatt være epidemisk. Men ikke lenger «vår» pandemi. Den vil være historie. Og historier.