Global vaksinering i det blå

Av Shazia Majid

UNNTAKET: Den Kenyanske turguiden Daniel Ole Kissipan er en av svært få av sine landsmenn som får sin første dose av coronavaksinen i Nairobi 27. april. Nå kommer det meldinger om sterk økning i smittede, særlig i sørlige deler av Afrika. Foto: MONICAH MWANGI / X03917

Rike land donerer vaksinedoser til fattige land. Det er fint. Men det er ikke nok til å avblåse den globale pandemien.

Vi har alle hørt det: Ingen er trygge før alle er trygge. Men det er jo ikke slik det har fungert i praksis.

Rike, vestlige land har kastet egne prinsipper på bål. Brenner det, er en seg selv nærmest. Og i dette tilfellet har det betydd å vaksinere egen befolkning først. Koste hva det koste vil. Av penger og venner. I måned etter måned har rike land støvsugd hyllene for coronavaksiner.

Dette er en akseptabel egoisme under en pandemi.

Det er som de sier på flyreiser, de av oss som husker de: Fest din egen oksygenmaske, før du hjelper sidemannen. Hvilken nytte er rike land om de blir fattige, fordi pandemien har ruinert økonomien?

Vaksinekrig mellom venner

Men det har vært en fascinerende skue. Hvordan mangeårige allianser og diplomati ble byttet ut med primitiv krangling og tautrekking – mellom rike land.

Boris Johnson trodde på naturlig flokkimmunitet da pandemien traff. En katastrofal feil, som ble fulgt av flere andre feil under de ulike fasene av pandemien. Resultatet er at 152 000 briter har dødd med covid-19.

Da var det helt maktpåliggende for Johnson å være først ute med å skaffe vaksiner og holde på dem. Det gjorde han. Og fikk hele EU på nakken. Det hjalp ikke EU. Som fremsto oppsiktsvekkende udugelig og handlingslammet.

Johnson lot seg ikke presse til å dele vaksinedosene med verden. Ikke før nå. Ikke før nesten alle voksne briter var vaksinert med minst én dose. Og det svidde jo sikkert litt i øynene til EU-toppene når han satt på puben og tok seg sin første øl, mens vi her i Norge og ute på kontinentet sto midt i den verste tredje bølgen.

Ingen fyrtårn

EU og USA på sin side har heller ikke bemerket seg som solidariske fyrtårn. Inntil de selv er blitt tryggere.

Begge har innført restriksjoner på eksport av råmateriale som trengs for å produsere vaksiner. Blant annet ved verdens største vaksinefabrikk, Serum Institute i India.

Da indere døde i titusener i midten av april, tryglet fabrikken om at amerikanerne skulle løfte embargoen på råmateriale slik at de kunne produsere flere vaksiner. Og India i sin tur, og av forståelige grunner, nektet å eksportere vaksiner, mens det brant i eget hus.

Svekket tillit

Tilbake sitter coronavaksine-alliansen, COVAX (se faktaboks). Som ved hjelp av milliarder fra Norge og andre rike land skulle sørge for en rettferdig og solidarisk fordeling av vaksiner. Det har de ikke fått til. Og det har svekket tilliten til institusjonen.

Ikke fordi de ikke ville, men fordi finansieringen kom for sent, og det ikke har vært vaksiner å oppdrive. Planen var å distribuere 2,2 milliarder doser i løpet av året. 380 millioner frem til og med juni. Status er 87 millioner doser til 131 land.

Alternativet var enda færre, eller ingen doser. Men jeg kan forstå om fattige land ikke jubler over smulene de får kastet etter seg. De monner rett og slett ikke. Når det verste mest sannsynlig ikke ligger bak oss, men foran oss.

Dette er COVAX * Internasjonalt vaksinesamarbeid som skal kjøpe inn og distribuere covid-19 vaksiner. * Vaksinene skal gå til lav- og mellominntektsland (brutto nasjonalinntekt per innbygger på under 4000 dollar). * Vaksinemottakere skal betale en liten egenandel for vaksinene. Rike giverland står for innbetaling av 80 prosent av kostnaden. *Covax er del av paraplyorganisasjonen Access to covid-19 Tools (ACT accelerator). Act har tre oppgaver, vaksinedistribusjon gjennom Covax, skaffe corona-tester til fattige land og distribuere medisiner. ACT ledes av Sør-Afrika og Norge * Norge var med på å grunnlegge Covax, og er også med og leder arbeidet gjennom pandemien. * Covax ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), Vaksinealliansen Gavi og Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI). Vis mer

Foto: Ben Curtis / AP

Nytt slagmark

Vi har sett hva som skjer om coronaviruset får spre seg i fattige land. Da er det ustoppelig, og ødeleggelsene deretter. Vi har sett ufattelige bilder fra katastrofen i India.

Brasil ble beinhardt rammet. Og nylig har det vist seg at Peru har hatt høyest andel registrerte covid-dødsfall i hele verden, så mange som 1 av 200 har mistet livet.

Nå frykter Verdens helseorganisasjon (WHO) for at en ny bølge er på vei i Afrika. Skulle viruset spre seg vilt på den afrikanske kontinentet risikerer vi å se lidelser og død i et omfang vi ikke har sett tidligere under pandemien.

Holder ikke med donasjoner

Løsningen ligger ikke bare i å øke produksjonen av vaksiner og at flere rike land gir fra seg overskuddslagrene til verdens fattigste. Slik G7-landene gjorde sist helg – med donering av én milliard vaksiner.

I tillegg er det et blindspor å kreve oppheving av patenter til vaksinene. Problemet handler ikke om oppskriften, men om mangel på utstyr, produksjonskapasitet og spisskompetanse.

Det som må til, er lokal produksjon og bedre vaksiner.

Løsningen

Det er allerede planer om vaksinefabrikker i Afrika. Pfizer ser for seg å sette opp produksjon på kontinentet. Også EU har bestemt seg for å investere én milliard euro i slike fabrikker i Afrika.

Innovasjon og forskning er det verre med. Det er her man trenger å ta et krafttak. Og det er til syvende og sist det som vil stanse denne pandemien og forebygge den neste. For hele verden.

Slik det er nå nytter det nemlig ikke å sende vaksiner fra Pfizer og Moderna til land som ikke har sjans til å sette opp et distribusjonssystem som fordrer dypfrysing og kjøleskap. I mange tilfeller er det «den siste mila» som er den tøffeste. Altså å få dosene helt ut til landsbygda. Det verden trenger er effektive og rimelige vaksiner som tåler transport og distribusjon i varme strøk, og som gjerne består av en eneste dose.

Fellesskapets beste

Alt dette er mulig, både vitenskapelig og organisatorisk. Det har den rekordraske utviklingen av coronavaksinen vist. Det som kreves er politisk vilje.

Og det er her institusjoner som COVAX er avgjørende.

De har riktig nok snublet i starten, mest fordi de ikke fikk nok støtte. Men i en verden hvor det trengs 11 milliarder doser og de rikeste bare har klart å hoste opp en tiendedel til fattige. Er det viktig, både for de rike og de fattige at noen tenker på fellesskapets beste.

Pandemien er ikke over og livet er ikke tilbake før alle er vaksinert. Å støtte global vaksinering med alle tilgjengelige midler er både etisk og økonomisk riktig.

Samtidig som det er ren selvinteresse. Det er altså egoisme vi kan akseptere.