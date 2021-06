Kommentar

Tid for tøffe spørsmål

Av Leif Welhaven

De danske spillerne fortsatte kampen samme kveld som den traumatiske opplevelsen med Christian Eriksen. Var det klokt? Foto: Friedemann Vogel / POOL / EPA POOL

Kort tid etter å ha sett en lagkamerat sveve mellom liv og død, uttrykte de danske spillerne at de ville fortsette kampen. Det valget burde neppe ha fått lov til å ta.

En mer følelsesfylt kveld enn det vi opplevde i Parken er det nesten ikke tenkelig å oppdrive. Det var ille nok å bivåne det som skjedde med Christian Eriksen fra en tv-sofa langt unna.

Hvordan sjokket må ha vært for lagkameratene, går det ikke an å forestille seg for utenforstående. I den situasjonen ble vurderingen til spillerne, som nylig hadde stått tett på mens en de har nær fikk livreddende førstehjelp, utslagsgivende for at kampen ble satt i gang igjen.

Var det egentlig særlig klokt å la personer som har opplevd noe så traumatisk ta stilling til dette? Ja, det hadde kommet positive rapporter om Eriksens tilstand.Men hva visste vi egentlig om hvordan situasjonen hadde preget alle rundt ham?

Nå som det mest emosjonelle har roet seg litt, er det tre sentrale spørsmål det er nødvendig å stille. Alle gir grunn til å problematisere om det var riktig å fortsette samme kveld som Christian Eriksen falt om på banen.

1). SPILLERNES SITUASJON.

Mennesker reagerer ulikt på sjokkartede opplevelser, og det er ikke alltid det er umiddelbart åpenbart hvor sterkt preget hver enkelt er. Her var det snakk om en gruppe som måtte velge hva de ville, og lande en kollektiv konklusjon.

Hvor enkelt eller vanskelig hadde det vært for enkeltpersoner som mente det var for tøft å si fra om dette?

Det vet vi ikke sikkert, men det fremstår som spillerne ble satt i en meget krevende situasjon de nok burde ha sluppet.

Poenget illustreres godt gjennom hvordan kvelden endte for kaptein Simon Kjær. Han viste et lederskap av en annen verden da dramaet pågikk. Da kampen kom i gang igjen, endte det med at han gikk av banen etter 64 minutters spill. Ifølge landslagssjef Kasper Hjulmand klarte han ikke å spille videre som en følge av det som hadde skjedd.

Med all mulig respekt for at situasjonen var vanskelig, viser vel dette i seg selv at konklusjonen burde vært en annen.

2). HVA VAR ALTERNATIVENE?

Kasper Hjulmand fortalte på pressekonferansen at Danmark hadde stått overfor to alternativer. Enten kunne kampen fortsette samme kveld, eller så kunne den spilles søndag klokken 12. Her har vi ikke utfyllende svar eller imøtegåelser fra UEFA, så det er nødvendig å ta forbehold.

Men gitt at det er slik, er det er all grunn til å spørre om hvorfor ikke flere alternativer ble luftet. Hvis det handler om å unngå kampkollisjoner senere fredag, har noe sviktet i prioriteringene av hva som er viktig og mindre viktig.

I etterkant hadde det vært klokere å gi alle tid til å hente seg litt inn igjen. Vi kjenner ikke alle detaljene om hvilke samtaler som foregikk, men det etterlatte inntrykket er et press som burde ha vært unngått.

3). COVID VERRE ENN KOLLAPS?

I EM er det laget egne regler, som åpner for å substansiell utsettelse av kamper dersom coronasituasjonen skulle bli kritisk for enkelte lag. Hvis turneringen faktisk har en åpning for å skyve på avviklingen i en coronakrise, er det litt vrient å forstå at det skal være så annerledes i en så ekstrem situasjon som denne.

Det ER jo faktisk mulig å skyve noe med opptil 48 timer.

Det er til å forstå at UEFA har en vanskelig oppgave med å få gjennomført et hektisk program, men det fremstår ikke like forståelig at denne saken ble håndtert som den gjorde.

Heltene i Parken burde vært skånet fra et valg som ble tatt under så ekstreme omstendigheter. Også om det hadde medført kluss i kalenderen.