Velgere uten noe valg

Av Per Olav Ødegård

HEIER PÅ VINNEREN: Tilhengere av presidentkandidat Ebrahim Raisi holder opp bilder og flagg under et valgmøte i Teheran. Foto: WANA NEWS AGENCY / REUTERS

I dag kan nesten 60 millioner iranere stemme på landets neste president. I virkeligheten har de ikke noe valg.

Iranere som ønsker et alternativ til det strengt, religiøse regimet har ingen kandidater å stemme på. De er effektivt blitt luket bort av det nidkjære Vokterrådet som skal godkjenne “verdige” presidentkandidater. Det vil si politikere som Den øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, kan stole på.

1400 kandidater meldte seg på. Vokterrådet godkjente kun syv menn og nå er det bare fire igjen. Ayatollah Khamenei støtter kandidaturet til landets ledende dommer, Ebrahim Raisi (60). Mannen som ligger an til å bli president er en fremtredende representant for dette undertrykkende regimet. Raisi har dessuten en bekmørk fortid, som gjør at han står på sanksjonslistene i USA og EU.

Presidentvalget skal gi et skinn av demokrati. Men valg i Iran innfrir ingen av forutsetningene for et demokratisk valg. For det første tas alle viktige avgjørelser i den islamske republikken av Den øverste leder. Ali Khamenei er ikke valgt av folket. For det andre kan ikke iranerne fritt velge, hverken president eller parlament. Makthaverne har tatt dette valget fra folket.

Ingen som er i opposisjon til regime kan stille til valg. Svært konservative kandidater kan også kastes ut hvis de oppfattes som rivaler til Den øverste leder. Såkalte reformpolitikere kan godtas, så lenge de tilhører systemet. Iblant er det vanskelig å forstå hvorfor enkelte kandidater blir diskvalifisert. Det vakte denne gang oppsikt at tidligere president i parlamentet, den konservative Ali Larijani, ble nektet å stille i presidentvalget.

De aldrende menn fra revolusjonen i 1979 er blitt erkekonservative forsvarere av status quo. De vil beskytte sin egen makt og privilegier. Iblant mister de kontrollen, som under valget i 2009. Da hadde Iran reformvillige presidentkandidater som skapte et håp om forandringer, særlig blant de unge. Jeg var i Iran på den tiden og så begeistring, entusiasme og engasjement i gaterne og på massive valgmøter.

Men det var regimets kandidat, Mahmoud Ahmadinejad, som ble utpekt som vinner. Folk samlet seg da i gatene i protest. De opplevde at deres stemmer var blitt stjålet. Det ble den største folkelige oppstand i republikkens historie. Jeg var vitne til hvordan de første fredelige demonstrasjonene, dagen etter valget, ble slått brutalt ned. Regimet tok kontroll gjennom massearrestasjoner og intensivert forfølgelse. I 2019 var det også omfattende og landsdekkende demonstrasjoner mot regimet, utløst av økonomisk misnøye. Den politiske ledelsen knuste også disse protestene på brutalt vis.

IRANS MEKTIGSTE: Ayatollah Ali Khamenei er Irans øverste leder og alle viktige saker kommer på hans bord. Foto: LEADER OFFICE HANDOUT / LEADER OFFICE

Tidligere har myndighetene tillatt reformvillige kandidater. De har godtatt at valgkampene er blitt brukt for å lette trykket blant alle som ønsker forandringer. I blant er såkalte moderate kandidater blitt valgt til president, slike som avtroppende president Hassan Rouhani. De har ikke klart å reformere et system som er konstruert for å beholde det bestående.

Rouhani lovet velgerne bedre levestandard og en slutt på de økonomiske sanksjonene mot Iran. Han har ikke levert. Denne gang har Vokterrådet gjort en så grundig jobb at velgerne ikke har noe reelt alternativ. Ebrahim Raisi lover kamp mot korrupsjon og vanstyre, selv om han hele sitt voksne liv vært en del av maktapparatet.

Raisi er beryktet for sin angivelige rolle i massehenrettelser sommeren 1988, da han var en del av rettssystemet i Teheran. Prosessene rettet seg mot opposisjonelle, venstreradikale og sekulære, og flere tusen ble henrettet. Det var en forferdelig utrenskning av politisk opposisjon. Raisi skal ha sagt at han ikke var personlig involvert, men at han støttet beslutningen, skriver Washington Post. Raisi var landets øverste juridiske myndighet da regimet trappet opp forfølgelsene etter opprøret i 2019.

I det siste TV-debatten før valget sa motkandidat Abdolnaser Hemmati (64) at Raisi ikke har peiling på økonomi. Hemmati er den eneste av kandidatene som med stor velvilje kan beskrives som en reformator. Han er tidligere leder for Sentralbanken og går til valg på et økonomisk reformprogram. De andre gjenværende kandidatene er Mohsen Rezaei (66) fra den mektige Revolusjonsgarden og øre-nese-hals legen Amir Hossein Ghazizadeh, som har en plass i parlamentet.

Raisi forsøkte å stille til valg i 2017, men tapte med 38 prosent av stemmene. Denne gang kommer han til å vinne. Da vil de ultrakonservative ha full kontroll over alle maktorganer i Iran, fra Den øverste leder, til parlament og president.

Hva betyr valgresultatet for stormaktenes atomavtale med Iran? Avtalen ble signert da Barack Obama var president. Donald Trump trakk senere USA ut av avtalen og Iran fulgte opp med å bryte viktige deler av den. Det pågår nå forhandlinger i Wien mellom Iran og stormaktene for å redde avtalen. Raisi sier at han støtter forhandlingene og at han er rede til å undertegne en ny avtale, hvis det tjener Irans interesser. Det betyr at Den øverste leder mener det samme.

Ayatollah Ali Khamenei får det som regel som han vil. Men hvis valgdeltakelsen blir svært lav vil det ytterligere svekke regimets legitimitet. I 2013 deltok 76 prosent av de stemmeberettigede. I 2017 falt antallet til 70 prosent. En ny måling antyder at kun 37 prosent vil bruke stemmeretten i dag. Det er også en form for protest, mot et valg uten reelle alternativer.