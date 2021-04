Debatt

Et tøft år for studentene

Nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at ensomheten rammer studentene i aller høyeste grad. Alt for mange studenter rapporterer også om psykiske helseplager og vanskelige tanker – og alt for få søker hjelp.

HENRIK ASHEIM, forsknings- og høyere utdanningsminister (H)



Tusenvis av førsteårsstudenten flyttet hjemmefra for aller første gang i fjor. Mange flyttet til en helt ny by, uten sosialt nettverk og tomme gater. I større byer som Oslo og Bergen, har studentene særlig måttet leve med gjentagende nedstengninger, digital undervisning og strenge smittevernregler for sosialisering. Det er ikke vanskelig å forstå at det har vært tøft å komme seg inn i et sosialt miljø når dugnaden handlet om å holde avstand.

Nettopp derfor har jeg vært opptatt av at universitetene og høyskolene tar ekstra vare på de nye studentene. Denne prioriteringen vet jeg at institusjonene deler med meg. Årets SHoT-undersøkelse forteller oss at det var riktig. De yngste studentene har høyeste nivå av psykiske plager. Samtidig søker de yngste studentene sjeldnere hjelp, enn det eldre studenter gjør.

Vi har lenge visst at langvarige nedstengninger har sin pris. Derfor har vi det siste året nedsatt to arbeidsgrupper som har foreslått tiltak for å gjøre situasjonen både faglig og sosialt best mulig for studentene. Og det har gitt resultater.

Ansatte og studenter har stilt opp for hverandre, strukket ut en hånd og prøvd så godt de kan å inkludere alle i ulike tilbud, både faglig og sosialt. Utdanningsinstitusjonene og samskipnadene har arrangert gåturer, mentorordninger, og digitale kollokviegrupper. Samskipnaden i Østfold har for eksempel tilbudt morgenprat med en studentrådgiver på telefon, til studenter som sliter med motivasjonen.

Dette er tiltak som kan virke små, men som har mye å si for de som virkelig trenger det.

I mange tilfeller tror jeg det er nettopp dette som trengs: sosiale lavterskeltilbud som virker forebyggende, eller en prat med noen som kan hjelpe å sortere tankene.

Men for noen er ikke forebyggende arbeid eller lavterskeltilbud nok. Noen trenger mer hjelp.

Derfor har vi også gitt penger til å bygge opp det psykiske helsetilbudet i samskipnadene, som kommer på toppen av de psykiske helsetilbudet i kommunens regi.

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe ledet av psykologen Peder Kjøs, som skal foreslå tiltak for psykisk helse. De skal både se på hvor innsatsen bør styrkes, og foreslå eventuelt nye tiltak. Utvalget skal levere sin rapport allerede denne uken. Når anbefalingene kommer skal vi vurdere disse, og se de sammen med alle andre tiltak vi allerede har fått på plass denne våren.

Fordi det er ingen tvil om at vi må fortsette arbeidet fremover. Før sommerferien vil Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet invitere studentene, sektoren og helselinjen til et eget toppmøte med studentenes psykiske helse som tema. Målet er at vi sammen kan snakke om hvordan vi best kan følge opp studentenes psykiske helse – både på kort og lang sikt.