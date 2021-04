Kommentar

Ny studie: Unionen rakner

Av Yngve Kvistad

Boris Johnson kan bli statsministeren som sprengte Den britiske union.

Du har kanskje lest denne påstanden før? Og tenkt: Makan til overdrivelse!

Men dessverre; brexit-motstandernes skrekkscenario er ikke lenger bare en retorisk finte. I en statsvitenskapelig studie fra universitetet i Cambridge heter det at United Kingdom – det forente kongeriket – for første gang på 300 år står i reell fare for å gå i oppløsning.

Rapporten «Union ved korsveien» peker på Boris Johnson som den ansvarlige.

Hans håndtering av brexit og skotsk separatisme har antent bensinbomber i Nord-Irland og fyrt opp uavhengighetsbevegelsen i Wales. Det har skapt grobunn for et folkelig og politisk opprør øyriket ikke har sett maken til siden Robert Walpole i 1721 ble Storbritannias første statsminister.

Det har gått en kule varmt, også tidligere, mellom nasjonene som formelt utgjør United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Fordelene ved å holde sammen har like fullt kommet til uttrykk i selve ideen om Storbritannia.

Selv om Irland ble uavhengig republikk i 1922 og det britiske imperiet gradvis reduserte seg selv, har befolkningen i liten grad betvilt sin egen identitet eller tilhørighet til Kronen.

De siste hundre år har skotter, nordirer, walisere og engelskmenn vært briter – i skjønn forening.

Så kom brexit. Et stort flertall i Skottland og Nord-Irland stemte for fortsatt EU-medlemskap. England og Wales sa nei. Motsetningene i etterkant er bare blitt skarpere. De som led nederlag, opplever at rikets statsminister ikke har løftet en finger for å komme dem i møte.

Tvert imot har Johnson bidratt til å øke konfliktnivået. At han blankt nekter skottene en ny folkeavstemning om uavhengighet, selv om separatistpartiene skulle få to tredjedels flertall i det skotske parlamentsvalget om to uker, har satt mange sinn i kok. Inkludert i hans egen regjering, der steilheten kalles uklok.

Etter brexit-avstemningen i 2016 hadde daværende statsminister Theresa May rådslag med de respektive selvstyremyndighetene. Boris Johnson har kun forholdt seg til sine egne statsråder for Skottland-, Wales- og Nord-Irland-kontorene. Han har ikke tatt seg videre bry med å involvere førsteministerne eller de nasjonale parlamenter.

Dette har forsterket inntrykket av at det er folkerike England som definerer unionen.

Unionisme etter kjøttvekt, er – om ikke helt fremmed for britiske regjeringer – så er det likevel første gang det uttrykkes i klartekst.

Når Boris Johnson kaller skotsk selvstyre «en ulykke», eller han går i rette med parlamentet i Edinburgh, nordirske Stormont og Senedd Cymru i Wales, så oppnår han to ting:

Først og fremst å fornærme lovgiverne som sitter i de folkevalgte nasjonalforsamlingene, men enda mer velgerne som har stemt dem inn. Dette er det motsatte av å omfavne nasjonen.

Dernest fremmedgjør han lojalister i disse landene med en insisterende engelsk unionisme som er noe helt annet enn det unionister i Skottland, Nord-Irland og Wales står for.

Slik har britisk unionisme endret karakter fra rikssamling til splittelse, og gjenoppstått som engelsk nasjonalisme.

Det er en kjøttvekt-doktrine uten romslighet. En «revansjistisk unionisme», som en kommentator i den konservative avisen The Times kaller Boris Johnsons nedlatenhet overfor særlig Skottland og Nord-Irland. Den er provoserende i seg selv. Farlig, dessuten, i en stadig mer polarisert situasjon. Og overraskende ignorant.

Både England, Skottland, Irland og Wales har sine helteepos, sine krigerkonger og slag. Historien om Storbritannia er imidlertid ikke en historie om den sterkestes rett.

Det demokratiske Storbritannia er bygd på diversitet, mangfold og pluralisme som et helt grunnleggende premiss. Det er ikke et spørsmål om å være skotsk eller britisk, men begge deler. Britisk unionisme har aldri vært en støpeform-ideologi, men ulike måter for folk å leve sine liv på – uansett hvor, eller på hvilken øy man bodde.

Ivaretakelse av respektive kulturer, språk og skikker har vært opplest og vedtatt som en nasjonal berikelse; det ble sett på som en forutsetning for i det hele tatt å kalle noe Great Britain. Alle disse multi-måter å være britisk på, bar i seg en større mening, som igjen ble den veldige energien, skaperkraften og fellesskapet vi kjenner som Storbritannia.

Øyriket er et forent kongedømme, men ikke en føderal enhet. Nasjonalistene i Skottland glemmer aldri å minne om at det er en frivillig union – uten en skrevet grunnlov.

Likevel fungerer Storbritannia for alle praktiske formål som en føderal stat, selv om grunnleggende samfunnsfunksjoner er forskjellige i de fire landene: Som skole, rettsvesen og lokalstyre. Det finnes heller ingen felles kirke, og selv NHS – det mye omtalte helsevesenet som briter ble oppfordret til å slå ring om – er organisert langs nasjonale linjer.

En statsminister som snakket opp selvstyrets institusjonelle fordeler heller enn å rakke ned på det, kunne fått skotter, nordirer og walisere til å tenke at selvstendighet hverken er nødvendig eller ønskelig; at de har rik anledning til å opprettholde sitt nasjonale særpreg innenfor de eksisterende ordninger, hvor de også opplever respekt for det de er og hva de står for.

I stedet fortsetter Boris Johnson å true med mindre selvstyre og mer sentralisme. Hans siste dekret er at Union Jack, det britiske flagget, skal heises ved hver eneste offentlig bygning og vaie over nasjonale flagg.

Hvordan kan regjeringen redde den britiske union når den ikke forstår hva unionisme er? spør politikk-professor Michael Keating i en ny bok.

Å redusere Storbritannia til et partnerskap som kun eksisterer gjennom tvang, er ikke å redde unionen. Det er å tenne en lunte.