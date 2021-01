Kommentar

Mens vi venter på en opptur

Av Per Olav Ødegård

Viruset muterer. Deler av samfunnet må stenge ned - igjen. Bedrifter sliter. Arbeidsledigheten og gjelden øker. Men på verdens aksjebørser har det lenge vært fest. Enn så lenge.

I går var det imidlertid en tung dag på Oslo Børs, som på andre europeiske børser. Det kan være en liten korrigering, eller et varsel om noe større. Mange aksjer er i dag skyhøyt priset. Det internasjonale pengefondet (IMF) advarer om risiko for korrigeringer i markedet «så lenge det tilsynelatende mangler en kobling mellom et nærmest sprudlende marked og den fortsatt trege økonomiske gjenreisningen».

Etter den verste globale nedturen på 90 år i 2020 er det store forventning om sterk vekst i verdensøkonomien i år. Lyse fremtidsutsikter og rekordlave renter har siden sommeren bidratt til børsoppgang. Optimismen er blitt forsterket ved at regjeringer og sentralbanker har vist at de er villig til å gjøre det som er nødvendig for å hindre økonomisk kollaps og gjenopprette vekst.

En forutsetning for at 2021 skal innlede en ny utgave de glade 20-årene, og ikke de harde 30 årene, er at omfattende vaksinering og smitteverntiltak gjør at pandemien effektivt blir bekjempet. Håpet er at sommeren blir et vendepunkt, både for pandemien og økonomien. De to faktorer er uadskillelige. Gode vaksinenyheter gir børsoppgang. Forsinkelser og nye smitteutbrudd gir umiddelbart økonomiske ringvirkninger.

Verdensbanken anslår at den globale økonomien vil vokse med fire prosent i år etter en nedgang på 4,3 prosent i fjor. Men Verdensbanken advarer også om at den globale veksten kan bli på bare 1,6 prosent, hvis Covid-9 infeksjonene fortsetter å øke i tillegg til at utrullingen av vaksiner forsinkes.

Det internasjonale pengefondet (IMF) er noe mer optimistiske og anslår at verdensøkonomien vil vokse med 5,5 prosent i 2021. Forutsetningen er at det finner sted omfattende vaksinering og at staten stiller opp med tilstrekkelig økonomisk støtte til næringsliv og husholdninger. Hvis dette er på plass regner IMF med sterk økning i den økonomiske aktiviteten samtidig med at pandemien avtar i andre halvår.

I Norge regner Statistisk Sentralbyrå (SSB) med en vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) på 4,4 prosent i år og at arbeidsledigheten vil falle til 4,5 prosent. Men midt under en pandemi hefter det særlig stor usikkerhet til alle prognoser.

Noe kan man fastslå med stor grad av sikkerhet. Pandemien føre til større økonomiske ulikheter. Det blir større avstand mellom ulike grupper i de enkelte land og det blir større ulikhet mellom rike og fattige land.

Ifølge IMF vil vil inntektene i 150 land være lavere per innbygger i 2021 enn de var i 2019. I de fleste land i verden vil altså folk ha mindre å rutte med enn de hadde før pandemien. Verdens ti rikeste er samtidig blitt 4 200 milliarder kroner rikere, ifølge hjelpeorganisasjonen Oxfam. De som kommer dårligst ut er de som var fattige fra før, og lavinntektsgrupper i utrygge jobber. Mindre reisevirksomhet og økt digitalisering vil gjøre at mange arbeidsplasser i serviceyrker forsvinner, noe som vil ramme lavtlønnede i mange land. IMF varsler om at 90 millioner mennesker i verden er på vei ut i ekstrem fattigdom.

For å bekjempe pandemien har de fleste land tatt opp store lån. I de fattige landene er gjeldsbyrden blitt så tyngende at de ikke klarer å innfri sine forpliktelser. I dag er gjeld riktignok billig. Med et rekordlavt rentenivå har det blitt en ekstraordinær gjeldsvekst, for nasjoner, bedrifter og husholdninger. På sikt vil mange få problemer med å betjene gjelden.

Norges Bank satte styringsrenten i null i mai 2020. Sentralbanken antyder at den første renteøkningen kan komme i første halvår 2022. Andre tror det allerede kan skje i år. Hvis den økonomiske aktiviteten tar seg opp vil renten følge etter.

Onsdag la Nordea frem en optimistisk rapport om utsiktene for norsk økonomi med en tittel som leder tanken til barnetegningene fra i fjor: Alt blir bra. De tror på et kraftig løft i privat forbruk når det lettes på coronatiltakene og mener vendepunktet kommer i sommer. Det vil bli lønnsøkning, færre ledige, men også en renteøkning før jul.

Finansmarkedene har kommet styrket ut av krisen, selv om store deler av det økonomiske liv sliter tungt i pandemien. Bedrifter har måtte stenge dørene og mange med lav eller middels inntekt har mistet jobben. De med trygge jobber klarer seg greit økonomisk. Mange med store aksjeposter er blitt mye rikere. I hvert fall på papiret. Særlig har «grønne aksjer» fått et voldsomt løft på kort tid. Det kan være bærekraftig, men minner samtidig om utviklingen for IT-aksjer før boblen sprakk for 20 år siden.

Vi har ikke vunnet kampen mot viruset. I beste fall nærmer vi oss et vendepunkt. Akkurat nå rammer en ny smittebølge de fleste land og muterte virus gir særlig grunn til bekymring. Når det innføres nye restriksjoner kan den økonomiske aktiviteten igjen falle. Den forventede forbruksfesten når pandemien er over kan bli satt på vent.

Pandemien har vist hvor vanskelig det er å lage prognoser, selv på kort sikt. Vi tror det er verste er over, før det kommer alarmerende meldinger om nye smitteutbrudd og påfølgende nedstengning. Viruset har ikke kapitulert. Og det er altfor tidlig å friskmelde økonomien.