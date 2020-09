CORONA-SJÅVINISME? – Permitteringer, oppsigelser, arbeidsplasser som ryker overende er et faktum i de svenske grenseområdene, men det angår liksom ikke oss, fordi det rammer naboen, skriver Håvard Syvertsen. Bildet er fra vakre Väderöarna i Bohuslän. Foto: Erik Johansen, NTB/Bibiana Piene

På tide å åpne opp grensa til Sverige

Om myndighetene skal fortsette med stengt grense til Sverige, må i hvert fall begrunnelsen byttes ut.

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

De siste fjorten dagene er det registrert 22,2 smittetilfeller pr. 100 000 innbyggere i Sverige, ifølge den danske avisa Politiken. Til sammenligning var det norske tallet 27,8 for ukene 36-37, ifølge FHI. For Oslo var tallet 52,5 og nå, to uker seinere, er det etter alt å dømme høyere.

Det er med andre ord større risiko for å bli smitta i Norge, og ikke minst i Oslo og Bergen, enn i Sverige. Det eneste gyldige argumentet nå for stengt grense er med andre ord at vi ikke skal ta med smitte til Sverige.

Det er i og for seg et godt argument, men da bør folk fra Oslo, Viken og Vestland også nektes å reise i resten av Norge, som har smittetall fra 11 pr. 100 000 (Innlandet) ned til 3,8 (Møre og Romsdal).

Vi er mange som gjennom livet har hatt et nært forhold til Sverige, Sverige er somrene våre, barndomsminner, nære venner, musikk vi har hørt på, bøker vi har lest. Mange har investert i hytter og hus der verdiene nå står og forfaller. Mange har nær familie i Sverige, enten det er gamle, hjelpetrengende foreldre eller barnebarn det har blitt umulig å opprettholde kontakten med. Skype er ikke noe alternativ for å snakke med et barnebarn på halvannet år.

Legg så til at mange av de norskeide fritidsboligene ligger på glesbygda der smittetrykket hele tida har vært lavt og at rundt regnet 90 prosent av kundene på Nordby-senteret er norske, etter omsetningstapet å dømme. Kynisk sagt burde det være ett fett om nordmenn smitter hverandre på Nordby- eller på Storo-senteret.

Uansett, prisen vi nordmenn har betalt er lav sammenligna med svenskene. Permitteringer, oppsigelser, arbeidsplasser som ryker overende er et faktum i grenseområdene, men det angår liksom ikke oss, fordi det rammer naboen? Det ligger en proteksjonisme i den tankegangen som er vanskelig å akseptere, særlig fordi den virker så tilfeldig ut fra smittehensyn (minner igjen om lave smittetall i grenseregionene).

Økonomisk, derimot, virker den langt mer presis, den gagner norsk næringsliv og rammer det svenske. Det er en underlig solidaritet som stopper ved Svinesund.

Med den endrede smittesituasjonen framstår karantenekravet etter opphold i Sverige absurd, og det er karantenekravet som gjør det økonomisk umulig å reise til Sverige. Selv var jeg ei uke der i sommer, fordi jeg hadde mulighet til å ta ti dagers karantene etterpå. Det er det ikke mange av oss som har resten av året. Om jeg var engstelig i Sverige? Mindre enn jeg er til hverdags i Oslo, også fordi det er langt lettere å opprettholde smittevernreglene på glesbygda i Sverige enn i trengselen i Oslo.

Men først og fremst gjelder det jo å følge smittevernreglene samme hvor man er, følge med på egen helse og eventuelle symptomer og sørge for å holde seg unna andre mennesker om man har symptomer - enten man er i Sverige, i Oslo eller i Finnmark.

Den tilliten synes jeg det er på tide myndighetene gir oss, samtidig som det selvfølgelig skal slås ned på uforsvarlig oppførsel, enten den foregår på nachspiel eller i trengselen på handlesenteret.

Det kan jo dessverre se ut til at vi skal leve med dette en god stund og da må tiltakene henge på greip og også være menneskelig «bærekraftige», for å bruke et ord regjeringen er glad i.

Publisert: 24.09.20 kl. 12:09

