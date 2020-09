VILLFARNE? – Hvis dere skulle leve i villfarelsen å tro at slik oppførsel vil redde verden, da er det på høy tid å våkne opp, skriver Frps Jon Georg Dale om klimaaktivistene i Extinction Rebellion. Foto: Tore Kristiansen

«Klimaaktivister» – her er sannheten

De radikale miljøvernernes linje vil gjøre Norge til et fattigere land, nordmenn til et fattigere folk og ta jobben fra hundretusener av arbeidsfolk.

JON GEORG DALE, stortingsrepresentant (Frp)

Mandag lammet organisasjonen Extinction Rebellion store deler av Oslo med ulovlige aksjoner. I et forsøk på å ramme kritisk infrastruktur midt under en pågående pandemi tok aktivistene til orde for å legge ned oljenæringen og en rekke andre industriarbeidsplasser, og oppfordret politikere til å «fortelle sannheten».

La meg gjøre et forsøk på det siste.

For sannheten er den at verden i overskuelig fremtid vil trenge olje og gass, slik at stadig flere mennesker som er langt mindre privilegerte enn norske klimaaktivister utstyrt med siste versjon av iPhone og offentlige velferdsgoder, kan løftes ut av fattigdom og elendighet.

For sannheten er den at det hver morgen står opp over 200.000 nordmenn som direkte og indirekte er sysselsatt i oljenæringen, og som utfører et ærlig stykke arbeide som finansierer skoler, sykehus, veier, eldreomsorg og utallige andre velferdsgoder.

For sannheten er den at oljesjeikene i Midtøsten er de virkelige vinnerne om dere får det som dere vil. De ønsker trolig også at vi i Norge avvikler oljeproduksjonen vår, slik at de dagen etter kan tjene seg enda rikere på å justere opp sin egen produksjon.

For sannheten er den at de globale utslippene vil øke dersom norsk gass ikke lenger får lov til å fase ut langt mer klimafiendtlig kull i andre europeiske land. Samtidig vil statlige og private inntekter i milliardklassen og titusenvis av arbeidsplasser forsvinne ut av Norge.

For sannheten er den at et betydelig flertall av Norges befolkning ønsker at vi opprettholder olje- og gassindustrien i landet. At dere forsøker å skrike høyest og sabotere hverdagen for vanlige folk vil ikke endre på dette.

For sannheten er den at vi ved siden av oljen kan leve av verdiene vi finner i havet. Men i tillegg til å angripe oljenæringen, går dere også etter oppdrettsnæringen som alene står for en eksportverdi for 100 milliarder kroner per år.

For sannheten er den at dere ikke besitter et eneste svar på hvordan utfordringene skal løses. Deres linje vil bare gjøre Norge til et fattigere land, nordmenn til et fattigere folk og dere vil ta jobben fra hundretusener av arbeidsfolk.

Dere hevder dere ønsker å nå ut til norske politikere og at dere vil «redde verden». Mandag morgen diskuterte industrien og politikere i nær sagt alle partier en mulig investeringsbeslutning om fangst- og lagring av CO2 i Norge. Samtidig satt dere utenfor lenket fast til jernrør, bedrev hærverk på offentlige bygg, limte dere fast til hverandre og forsinket folk som skulle på jobb.

Hvis dere skulle leve i villfarelsen å tro at slik oppførsel vil redde verden, da er det på høy tid å våkne opp.

Publisert: 22.09.20 kl. 15:29