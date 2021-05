FRUSTRERT: Iben Kruse Valvatne. Foto: Privat

«25 under 25»: Avlys muntlig eksamen!

For regjeringen virker det kanskje for sent å snu, men vi skoleelever er mer frustrert en noen gang. Muntlig eksamen nå er urettferdig.

IBEN KRUSE VALVATNE (19), skoleelev

Ja, jeg vet hva du tenker. Nok et leserinnlegg om å avlyse muntlig eksamen. Jeg skjønner at mange begynner å bli lei av elevene som aldri slutter å skrive om en avlysning, men det begynner å nærme seg, og vi er mer frustrert enn noen gang.

Regjeringen skriver at de ønsker å «gi elevene en mulighet til å få en ekstern vurdering på sin kompetanse». Problemet er at en muntlig eksamen ikke lenger vil være en vurdering av elevens kompetanse.

I år vil en muntlig eksamen være en vurdering av elevenes hjemmeforhold, bosted og konsentrasjonsevne. Det vil være en vurdering av lærernes tekniske kompetanse, og av måten hver skole har valgt å håndtere smitteverntiltakene på. Regjeringen gir oss ingen «mulighet» i år. Den gir oss nok en vurderingssituasjon vi ikke har godt nok grunnlag til å mestre.

Et av hovedargumentene for å gjennomføre muntlig eksamen har vært at læreren kan tilpasse oppgavene etter hva elevene har gått gjennom.

For oss handler det ikke om hva vi har gått gjennom og ikke, det handler om kvaliteten på undervisningen. Med hjemmeskole og delte klasserom på rødt nivå har ikke undervisningen vært i nærheten av like god som vanlig.

Over skjerm har det vært nesten umulig å få den samme forståelsen som tidligere, og det er vanskelig for lærerne å vite hva vi har fått med oss og ikke. Mye av poenget med en muntlig eksamen er nettopp å grave dypere for å finne ut hvor vi virkelig har forstått. I år vil elevene stille mye svakere enn vanlig, spesielt elever fra områder med høyt smittetrykk.

En eksamen skal også fungere som en nasjonal vurderingssituasjon som er felles for alle elever. Slik vil det ikke bli i år, for det er enorm forskjell på undervisningen elevene har fått. Slik min skole har løst det, har vi mistet ca. 12 prosent av undervisningen i flere av fagene våre.

Ifølge Regjeringens egen fraværsgrense har vi altså fått så lite undervisningsgrunnlag at disse fagene egentlig ikke skal godkjennes.

Likevel kan vi komme opp i muntlig eksamen i dem, og møte samme krav som alle andre elever. Hver skole har valgt sin egen strategi, noe som har ledet til at elevene i landet har blitt påvirket svært ulikt av coronapandemien.

I noen områder har elevene hatt hjemmeskole og rødt nivå i over seks måneder. I andre områder har elevene hatt nesten normal skolehverdag. Allikevel mener Regjeringen at det er rettferdig at alle skal vurderes på likt grunnlag av en ekstern sensor.

For regjeringen virker det kanskje for sent å snu nå, når de har holdt fast ved muntlig eksamen siden februar. Da var man ennå usikker på hvordan våren ville se ut og ønsket å holde dørene åpne.

Nå har vi sett hvor inngripende vårens smittesituasjon ble for elevene. Både Utdanningsdirektoratet og Barneombudet har sendt anbefaling til kunnskapsdepartementet om at muntlig eksamen bør avlyses.

Regjeringen har hele tiden sagt at de ønsker å få til en rettferdig løsning på eksamen. Dette gjør de ikke ved å trosse alle råd fra Utdanningsdirektoratet, Barneombudet, lærere og elever.

Det gjør det ved å lytte til innspillene og avlyse muntlig eksamen 2021.