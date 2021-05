STRIDENS KJERNE: Ingrediensene i kjøttkaker. – Populistisk bråk, skriver kronikkforfatteren. Foto: Sara Johannessen Meek

Eliten skal ta fra dem kjøttkakene!

Jeg ønsker både Frp og Jan Bøhler lykke til med valget, men de skylder oss alle å lese en aldri så liten lærebok i ernæring før september.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Populister leter hele tiden etter nye saker de kan bråke om, og aller best trives de når de kan påstå å forsvare «det norske», hva nå det er for noe, og helst samtidig lure inn forestillingen om at de forsvarer en såkalt svak gruppe.

Denne ukens eksempel var Fremskrittspartiets Ketil Solvik Olsen, som mandag sto grytidlig opp for å gneldre om ... ingrediensene i kjøttkaker.

Og det på selveste radioens Politisk Kvarter.

Lite beviser bedre at partiet hans mangler kraftfulle saker å profilere seg på. Innvandring fenger ikke så voldsomt lenger, og klimaproblematikken har snart alle over fem år skjønt rekkevidden av, så derfor velger de å oppfatte det som skandaløst at det blandes inn en liten dose linser/bønner i Oslo-sykehjemmenes kjøttkakemiddager, én gang i måneden.

Skal vi så le eller gråte av tildragelsen? Jeg foretrekker å le, ikke minst når jeg hører argumentene, som hovedsakelig går på at de som bygde landet jammen fortjener å få servert det de liker, og det de alltid har spist.

Det argumentet viser seg fort å ramle pladask til jorden, idet undersøkelser viser at et overveldende flertall (90 prosent) av de antatt forsvarsløse ofrene synes dette smaker enten akseptabelt eller helt glimrende.

Derfor går jamrerne straks over til vikarierende argument nummer to, som er at «de eldre trenger næringsrik mat». Når man betrakter det sirkusnummeret av en argumentasjon, ser man omtrent for seg undervektige, beinskjøre stakkarer som utelukkende tvangsfores med triste, nakne salatblader av den tvers igjennom onde Lan Marie Berg personlig, eventuelt med en tynn skive rå reddik på søndager, som belønning for god oppførsel.

Man skulle tro Solvik-Olsen har glemt sine rogalandske røtter, for hele den vestlandske befolkning er jo vitterlig flasket opp på komler, som til 100 prosent består av poteter – og mel. Sant nok vanker det gjerne litt saltkjøtt eller pølse ved siden av, men det vestlendingene blir mette i posen av, er potetballene.

Og så skal det liksom være et overgrep å legge inn en liten andel belgfrukter i kjøttkakene en gang i måneden?

Når det gjelder de som bygde landet og er på sykehjem, og som nå også Senterpopulist Jan Bøhler plutselig er blitt opptatt av, er nok kjøttkaker av 100 prosent kjøtt noe de aldri vokste opp med. Ingen har vokst opp med det. Våre bestemødre blandet nemlig deigen med det de hadde for hånden, og skal vi først snakke om de som opplevde krigen, tør jeg minne om at alt kjøttet gikk i tyskerten, så de kjøttkakene som Kompani Linge & co fikk servert, hadde nok betydelig mere potetmel enn noen annen ingrediens i seg. (Jeg gjør oppmerksom på at vi vant krigen likevel.)

Sentersyklist Jan Bøhler er forøvrig blitt rørt av Frps Aina Stenersen, som har lest et eller annet sted på Facebook om en eldre dame som heretter skal oppsøke sin mann på sykehjemmet med «kjøttkaker av kjøtt». Men sannheten er jo at de kjøttkakene som selges og serveres i dag, aldri har hatt mer kjøtt i seg enn de har nå. Nordmenn spiser over 70 kilo rødt kjøtt i året, ikke minst fordi salget av taco-byggesett i fjor passerte hele 1,2 milliarder kroner. I fjor måtte vi endog importere tysk storfekjøtt, noe som ga oss et salmonellautbrudd på nakken.

Er så kjøttkaker mindreverdige fordi de tilsettes 20 prosent linser eller norskdyrkede fababønner? På ingen måte. Snarere tvert i mot. Gildes kjøttkaker inneholder til opplysning 61 prosent kjøtt. Når sykehjemmene tilsetter en femtedel kortreiste norske bønner, opprettholdes proteinmengden. Næringsinnholdet er så høyt at dersom Kompani Linge hadde fått de kjøttkakene til middag, ville vi sannsynligvis vunnet krigen allerede i 1942.

Når det gjelder smaken, og «det folk liker», som disse populistene stønner så høyt om, så har det ingenting med kjøttmengden å gjøre i det hele tatt. Ikke vet jeg hva folk lærer i skolekjøkkenet for tiden, men altså: kjøttdeig smaker mindre enn ingenting. Det samme gjør linser og bønner. Skal du få et farseprodukt til å smake godt, handler alt om hvor god du er med noe helt annet – nemlig krydder og fett.

Jeg ønsker Frp og SenterBøhler lykke til med valget, men de skylder oss å lese en aldri så liten lærebok i ernæring før september.