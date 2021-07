Leder

Delta tar over

BEDRE BESKYTTET: Halvparten av befolkningen har fått minst en vaksinedose. Foto: Gisle Oddstad

Denne uken skal regjeringen vurdere om det er mulig å gjennomføre neste skritt i gjenåpningen av Norge. Trinn fire i planen må trolig vente på grunn av den mer smittsomme deltavarianten av viruset.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I den siste risikovurderingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) heter det at delta kan bli dominerende i Norge i løpet av sommeren. I helgen sa statsminister Erna Solberg at gjenåpningen kan gå litt saktere enn planlagt på grunn av delta. De avgjørende faktorer er smittesituasjonen, vaksinasjonsgraden og kapasiteten i helsevesenet.

Trinn 4 i gjenåpningen vil bety en tilnærmet normal situasjon, med noen unntak. Trinn 3 ble innført 18. juni. Det er gledelig at det var mulig å gjennomføre store lettelser i tiltakene. Det er forståelig hvis myndighetene velger å vente med trinn 4, inntil en enda større andel av de voksne har fått første vaksinedose. Blir det for mange utbrudd, og for mange nærkontakter per person, kan det viktige arbeidet med testing, smittesporing og karantene bli svært krevende.

Halvparten av den norske befolkning er nå vaksinert med en dose, og om lag 30 prosent er fullvaksinert. Heldigvis er oppslutningen om vaksineringen svært høy i Norge. Jo flere som blir vaksinert før deltaviruset blir dominerende desto bedre beskyttet er vi som enkeltpersoner og som samfunn. Vi ser hvilken krise som oppstår i land med lav vaksinasjonsgrad.

I Russland ble det lørdag meldt om 697 coronarelaterte dødsfall. Russland er rammet av en ny smittebølge og lørdag var den femte dag på rad med de høyeste tapstall som er blitt registrert. Bare 16 prosent av russerne er blitt vaksinert og skepsis til både myndighetene og vaksinene er utbredt. I Iran har bare vel fire millioner i en befolkning på over 80 millioner fått en vaksinedose. Delta beskrives som den femte coronabølge i landet, som har registrert 84 000 dødsfall. Deltaviruset har skapt en tredje bølge i Sør-Afrika og landet har rekordhøye smittetall og over 60 000 døde. Bare vel tre millioner av en befolkning på nesten 60 millioner er vaksinert.

En god nyhet er at deltaviruset sprer seg noe langsommere i Norge enn fryktet. Den dårlige nyheten er at FHI likevel mener at delta snart vil være dominerende. Det er denne usikkerheten, og økt reisevirksomheten i sommer, som gjør at det kan bli nødvendig å vente med trinn 4. Vi må forsikre oss om at kommunene er i stand til å håndtere eventuelle smitteutbrudd. Vi må fortsatt overholde smittevernråd. Og flere bør bli vaksinert. Sist sommer var det også lave smittetall, før nye bølger rammet oss. Nå står vi vesentlig bedre rustet. Årsaken er vaksinene.