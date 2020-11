Leder

Faren ved rask retrett

Foto: Roar Hagen

Sist uke kunngjorde USA at 2000 soldater skal ut av Afghanistan. Noen dager senere skjøt terrorister flere titalls raketter mot sivile mål i Kabul. Afghanistan er i en prekær situasjon. Det har vært tent et håp om fred. Det er nå fare om at alt som er oppnådd siden 2001 går tapt.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Denne uken har det vært holdt en digital giverlandskonferanse for Afghanistan. EU lover å bidra med 1,2 milliarder kroner i humanitær bistand og utvikling de kommende fem årene. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa at Norge vil gi 650 millioner kroner neste år og opprettholde bistand på et høyt nivå ut 2024.

Søreide mener det er grunn til forsiktig optimisme, men at norsk støtte må vurderes i lys av fremgang i fredsforhandlingene som pågår mellom Taliban og den afghanske regjeringen i Qatar. Hun understreker at en eventuell fredsavtale må ivareta det som er oppnådd siden 2001 på områder som demokrati, menneskerettigheter og likestilling.

les også Kabul terrorisert av over 20 granatangrep – minst åtte sivile drept

Sammen med andre allierte gikk Norge inn i Afghanistan for å hindre at landet igjen skulle bli en base for internasjonal terrorisme. Vi skulle bidra til stabilisering og utvikling. Det er en nær sammenheng mellom de to. Det har vært mange tilbakeslag tidligere. Vår frykt er at en forverret sikkerhetssituasjon vil ødelegge for de fremskritt som er gjort.

USA og de alliertes nærvær i Afghanistan er blitt kraftig redusert over tid. NATOs styrke teller i dag 12 000. President Donald Trump vil redusere det viktige amerikanske styrkebidraget fra 4500 til 2500 før han går av som president. Norge deltar med om lag 100. Nå må den norske regjeringen, i lys av USAs tilbaketrekning, foreta en grundig vurdering av sikkerheten for norsk personell.

les også 100 norske soldater i Afghanistan: Vurderer sikkerheten løpende

Før han fikk sparken frarådet forsvarsminister Mark Esper en amerikansk styrkereduksjon nå. Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, sa at en tilbaketrekning vil gi ekstremistgrupper en stor propagandaseier og at det vil være å vende allierte ryggen. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg advarte om at prisen for å trekke seg ut for tidlig kan bli svært høy. Stoltenberg har ofte sagt at de allierte “gikk sammen inn, og vil gå sammen ut”.

Faren er at terrorbevegelser som den såkalte islamske stat (IS) utnytter det tomrom som oppstår. IS har utført en serie grufulle terrorangrep i senere tid. De tok også ansvaret for rakettangrepene som drepte minst ti mennesker i helgen. Samtidig trapper Taliban opp angrepene på slagmarken. For sivile afghanere var oktober den mest blodige måned på over ett år.

les også Trumps farlige arv

Det er liten bevegelse i fredsforhandlingene som pågår i Qatar. Det er ikke overraskende. Hvis Taliban får inntrykk av at USA og de allierte uansett er på vei ut har de liten grunn til å gi innrømmelser.

En rask amerikansk retrett øker usikkerheten og faren. For afghanerne og for USAs allierte. Og for muligheten til å gi afghanerne den bistand de sårt trenger etter 40 års konflikt.

Publisert: 25.11.20 kl. 17:13

Mer om Leder Afghanistan USA Taliban