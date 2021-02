BAK MÅL? – Hos Åge Hareides forbilder FC København heter klubbstadionet «Telia Parken». I Norge har vi håpløse navn som «Komplett Arena». Takket være at RBK er en medlemsstyrt klubb er det vedtektsfestet at klubbens stadion heter Lerkendal, skriver kronikkforfatteren. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Blir Rosenborg «kings» igjen?

Åge Hareide tenker høyt om å avskaffe RBK som medlemsklubb. Uten store investorer kan vi ikke ta igjen Malmø FF og FC København, hevdes det. Jeg mener han er på ville veier.

ERLING MOE, RBK-supporter og Venstre-politiker

Fotballnerdene har kastet seg over den suverene podkasten «When we were kings» av den svenske journalisten Erik Niva. For noen av oss er høydepunktet de tre timene med Rosenborgs bragd i Champions League i 1996.

I fjor fikk tidligere RBK-trener og eks-landslagssjef i Danmark Åge Hareide jobben med å «gjenreise» Rosenborg til gamle høyder fra 90-tallet. Nå tenker han høyt om å avskaffe RBK som medlemsklubb. Uten store investorer kan vi ikke ta igjen Malmø FF og FC København, mener Hareide. Her mener jeg han er på ville veier. Og uansett ville attraktive spillere som den tidligere Bodø/Glimt-juvelen Jens Petter Hauge valgt AC Milan foran Rosenborg ti av ti ganger.

Det blir stadig mindre igjen av fotballens sjel. Spørsmålet er hvor mye av den vi vil selge for å oppnå suksess. Som supporter vil jeg at mitt lag skal vinne. Men stadig oftere tar jeg meg i å tenke at «mine» lag (Rosenborg og Arsenal) ikke bør gjøre det for enhver pris.

Nå har Rosenborg for eksempel signert Trondheims-gutten Ole Sæter. Han bor rett oppi gata her. Selv om svensk-montenegrineren Dino Islamovic både er hyggelig og god, så håper jeg Sæter blir RBKs spissvalg i år. Det er bra med svensker, men ikke et lag med bare svensker. Det var stort å slå Milan. Men det ble enda større av at vi gjorde det med et så og si rent trønder-lag. Nå er det lenge siden vi har mønstret et lag av trøndere for trøndere.

På fjorårets årsmøte i Rosenborg stilte cirka 700 personer. Riktignok med en lederstrid som bakteppe, men betydelig flere enn hva noen politiske partier har på landsmøtene. Dette er noe av sjelen i en klubb som var konger i Norge – og litt i Europa – i årevis. Styreleder Ivar Koteng går langt i å avvise Hareides debatt om RBK som medlemsklubb. Men Koteng sier også at en medlemsklubb, med bidrag fra mediene, tenker litt kortsiktig.

Det tror jeg ikke er riktig. Bare spør investorklubbene og de gamle storklubbene Start og Fredrikstad. Jeg tror at hvis det hadde stilt en lederkandidat på fjorårets årsmøte som ikke var tro mot verdiene til klubben, og «postulatene» til Nils Arne Eggen, ville han/hun vært sjanseløs. I Trondheim er «Godfoten» på linje med «Den lille røde» i Maos Kina.

Rosenborgs stadion heter Lerkendal. Hos Hareides forbilder FC København heter den «Telia Parken». I Norge har vi håpløse navn som «Komplett Arena». Takket være at RBK er en medlemsstyrt klubb er det vedtektsfestet at klubbens stadion heter Lerkendal. Klubben går glipp av gode penger, men vi supportere har en arena med et navn vi får hornmusikk i brystet av. Nylig veltet Branns medlemmer forsøket på å skifte til kunstgress på Brann stadion. For første gang i livet kjente jeg litt stolthet for Brann.

For på Lerkendal er det utenkelig med kunstgress. Det er en del av arven fra Nils Arne, det. En styreleder som kommer med forslag om kunstgress her vil bli kastet.

LEGENDEN: På Lerkendal er det utenkelig med kunstgress. Det er en del av arven fra Nils Arne, det, skriver kronikkforfatteren. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Åge Hareide ser til København, men han burde heller se enda litt lenger sørover, til Tyskland, der fotballkulturen og publikumsinteressen er sterkere enn de fleste steder. Der er det en felles regel om at klubbene skal være medlemsstyrt. Noe som blant annet medfører at medlemmene bestemmer lave og sosialt riktige billettpriser. Og selv der er det mulig å lykkes med nøkterne budsjett i klubber styrt av medlemmer. Bare for noen få serierunder siden kjempet lille Union Berlin helt i toppen. Etter det jeg vet er bare én spiller på laget er innkjøpt, resten er gratis, lånt inn eller egenutviklet.

Jeg drømmer fortsatt om Champions League-kvelder på Lerkendal. Molde viste i fjor at det er mulig. De var et par dommerfeil unna å klare det. København med alle sine penger var lenger unna. Sannsynligvis hadde Molde i fjor et bedre lag enn Bodø/Glimt. Men fortsatt er det ikke slik at pengene styrer alt i fotball. En god filosofi, en god trener, et dedikert lokalmiljø og vinnervilje kan fortsatt trumfe penger. Bodø/Glimt hadde et par gode dansker, men de hadde også en stor overvekt av nordmenn og mange nordlendinger.

Rosenborg som medlemsklubb og mange nordmenn på laget vil nok ikke nå en kvartfinale i Champions League igjen. Men vi kan nå et gruppespill i ny og ne.

Jeg vil heller det enn å selge ut klubben.