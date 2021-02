TIX-KRITIKKEN: – Empati har aldri skadet noen, skriver TV-pyskolog Linn Simensen. Foto: Frode Hansen, Rebecca Ravneberg

Unødvendig hets mot Tix

Som psykolog som har jobbet i flere år med personer som utsettes for negativ

medieoppmerksomhet, reagerer jeg kraftig på det som har blitt skrevet om artisten Tix de seneste dagene.

LINN ROSSINÉ SIMENSEN, psykologspesialist og TV-psykolog

Andreas Haukeland, som er hans egentlige navn, har blitt et forbilde for mange unge som sliter, siden han selv har vært åpen om egenerfaring med mobbing, psykiske lidelser og selvmordstanker.

Mobbing har en effekt både på barn og voksne. Effektene av mobbing kan føre til psykiske lidelser, og til og med selvmordstanker, -planer og selvmord. Mobbing skjer på diverse arenaer, både på skole, arbeidsplass, i sosiale

medier, og i aviser.

Journalister bør derfor være obs på effekten ordene deres har. Det er en fin balansegang mellom ytringsfrihet og det som kan oppfattes som hets og

mobbing. Vi lærer barna våre at mobbing er feil, mens i avisene er det rett frem å

kritisere artister og andre offentlige personligheter fordi at de selv har valgt å stikke seg frem.

Dette er jo helt feil. Kritikken mister ofte sakligheten og går over i personangrep når det som er i fokus ikke er anmeldelse av selve musikken, for eksempel, men at det kommer kommentarer og stikk til personens image, sårbarhet etc.

I min jobb som TV-psykolog prøver jeg å forberede reality-deltakere på negativ

medieoppmerksomhet og kritikk. Det er dessverre en del av det som følger med

eksponering for media. I studier har man sett at vi er ganske dårlig rustet for å takle kraftig negativ kritikk overtid, det er vanskelig å forberede seg og man kan få ganske alvorlige psykiske konsekvenser, helt sammenlignbart med mobbing. Personer som har blitt usatt for skandaler og hets i media opplever en høy grad av alvorlig stress, uforutsigbarhet og tap av kontroll, i tillegg til at de føler at det ikke er noen grenser for hva som kan bli sagt og hvor mye av privatlivet som kan bli invadert, alt i ytringsfrihetens navn.

Nettroll har blitt et problem som er vanskelig å få kontroll over. Derfor har journalister et større ansvar med å være de profesjonelle som følger «Værvarsom-plakaten» og har en høyetiskstandard.

Vi er inne i en tid hvor psykisk helse er veldig aktuelt, psykiatrien i Norge sliter med en enorm pågang av unge som sliter, så det vi ikke trenger er en journalistikk som

oppfordrer til hets, og som ignorerer det faktum at ord kan bryte ned et menneske, selv om vedkommende er en artist, politiker eller er vant med oppmerksomhet i media.

Empati har aldri skadet noen.