Kommentar

Plans bistandsfiasko

Av Shazia Majid

TILLITSBRUDD: Pengebruken i Plan Sri Lanka, skader omdømmet til Plan Norge. Foto: Roar Hagen

Bistandsorganisasjonen Plan Sri Lanka skal ha brukt to av tre kroner på administrasjon fremfor fadderbarna. Det svekker tilliten til årets viktige TV-aksjon.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

En internrapport, bestilt av Plan, har avslørt at Plan Sri Lanka i snitt brukte 67 prosent på administrasjonskostnader.

Når dette nå har kommet for en dag, gjennom en rekke avsløringer publisert i bransjemagasinet Bistandsaktuelt, forteller Plan at de har gjennomgått regnskapene sine med lupe.

Det er fint. Det er også fint at de ikke benekter funnene i rapporten.

Store summer

Men på samme tid forteller Plan at de i snitt har brukt 42 prosent og ikke 67 prosent på administrasjonskostnader det siste regnskapsåret, som i dette tilfellet er 2019. Det utgjør, i beste fall, over 11 millioner av totalt 26,5 millioner kroner.

Samtidig vil ikke Plan Norge overfor VG avkrefte at noen av de 19 prosjektene på Sri Lanka har hatt enda høyere admin.-kostnader.

Og det er antagelig her hunden ligger begravd.

For den hemmelige internrapporten har gjennomgått 12 av de 19 prosjektene. Dette er prosjekter betalt av faddere (andre er betalt av store givere som EU).

Og i disse fadder-prosjektene har to av tre kroner gått til omkostninger, ifølge rapporten. Et av prosjektene ligger på 94 prosent i admin-kostnader, et annet på 83 prosent.

Grotesk bruk

Uansett hvordan Plan sentralt nå velger å vri og vende på det.

Dette er en grotesk (mis) bruk av givermidler.

Det er rett og slett en skandale når en av verdens største, mest anerkjente bistandsorganisasjoner for barns rettigheter så til de grader har mistet kontrollen på driften i et land hvor de har operert i over 38 år, og tatt seg av et halvt million barn.

1800 av fadderne som bidro på Sri Lanka i 2019 er nordmenn. Som har trodd at pengene har kommet «barna deres» til gode.

Men så skal altså brorparten ha gått til å lønne det lokale personalet, kontorlokaler og andre kostnader som ikke har noe med barna å gjøre.

Rømmer landet

Hvordan rydder så Plan opp? Jo, de trekker seg brått helt ut av Sri Lanka tidlig i 2020. Med påskudd om at det går så bra med landets økonomisk, at barna ikke lenger trenger faddere.

Mens sannheten er at Plan mistet kontrollen. De klarte ikke å rydde opp, og det var årelange konflikter på lokalkontoret som toppet seg med trusler mot og mellom ansatte.

I interne Plandokumenter vises det til et «uholdbart høyt kostnadsnivå», samt at «eksepsjonelt lav moral blant de ansatte har vært problematisk».

Katastrofal dårlig ledelse

Plan har ført givere bak lyset. Det er ille nok. Men det verste at de har forlatt 20 000 lutfattige barn og deres familier i fullstendig villrede.

Disse har famlet etter svar i over ett år. Og de har fortsatt ikke fått erstattet hjelpen de var avhengig av.

Det er elendig drift. Det er katastrofal dårlig ledelse. Og det er uetisk behandling av de man er ment å ta vare på.

Alvor for Plan Norge

Plan Norge forteller at de ikke visste noen ting om hva som foregikk. Men at de burde ha visst.

Og at det i ly av pandemien er tatt et kraftig oppgjør internt i Plan International for å rydde opp. Hovedkontoret legger seg paddeflat. Vedkjenner seg feil og ber oppriktig om unnskyldning.

«Det er en veldig vond og veldig alvorlig sak for oss. Vi må lære av den. Vi kan ikke komme i denne situasjonen igjen», sier Kari Helene Partapouli.

Jeg forstår det store alvoret Plan Norge føler.

Tv-aksjon mot barneekteskap

24. oktober går nemlig årets TV-aksjon av stabelen. Og den går til Plan Norge for bekjempelse av barneekteskap.

Dersom nordmenn gir like mye til Plan som de har gitt ved tidligere aksjoner, vil summen komme på rundt 250 millioner kroner.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Pengene skal gå til Bangladesh, Nepal, Mali, Malawi og Niger for å forhindre at pikebarn står barnebruder.

Ingen kan være uenig i at det er en viktig sak å støtte. Men da vi må være trygge på at de pengene vi gir, går til det faktiske arbeidet.

Har de kontroll?

Her i Norge er det meste såre vel. Vi har god regnskapslov, god rapportering og stor gjennomsiktighet. Problemet er ikke om moderorganisasjonene bruker for mye på administrasjon. Store, etablerte aktører gjør som regel ikke det.

Det koster å organisere innsamlinger og administrere pengene. Plan Norge bruker ifølge eget regnskap, 12 prosent på inntektsgenererende inntekt og kun seks prosent på administrasjonskostnader. Kostnaden for å drifte bistand ligger på rundt 15 prosent her i Norge. Det er rimelig, og det skal vi tåle.

Problemet, her godt illustrert gjennom forholdene på Sri Lanka, er hvor god kontroll man har med pengene der formålsaktivitetene skal gjennomføres?

Riktig å avvikle

Prosjekter som bruker det meste av pengene på administrasjon, er ikke liv laget. Slik drift er uholdbar og må opphøre. Plan sin beslutning om å avslutte arbeidet på Sri Lanka var nok riktig.

Det kritikkverdige er hvordan man kunne la det gå så langt. Og hvordan man kunne tillate seg å bare rømme landet, fremfor en kontrollert utfasing over tid, og med forsikring om at fadderbarna ble tatt vare på.

Bistandsorganisasjonene er helt avhengig av tillit. Og det er den tilliten Plan International har brutt.

Tillitsbrudd

Dette skader ikke bare Plan Sri Lanka, eller Plan International. Det skader Plan Norge og det skader i grunn hele bransjen.

Hvis ikke en bastion som Plan kan holde orden på sysakene, hva annet er det som foregår på bistandsfeltet?

Er tvilen først sådd, er den med på å forsterke mistro mot all bistandsarbeid. Og først og fremst er det de som er avhengig av bistanden som blir rammet.

Det er barneliv på spill på Sri Lanka. Og det er barneliv på spill ved årets TV-aksjon. Det er det som gjør denne saken så fortvilende. Og Plans oppførsel utilgivelig. Nå loves bot og bedring. Det skulle bare mangle.