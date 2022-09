TRYGDESKANDALEN: – Selv om regjeringen denne gangen har gjort langt mer av den EØS-rettslige hjemmeleksen enn i noe annet lovarbeid om norske trygdeordninger, er det likevel viktige deler av leksen som ikke er gjort, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og daværende Nav-direktør Sigrun Vågeng på pressekonferansen da omfanget av skandalen ble kjent i 2019.

Viktige deler av leksen er ikke gjort

Det et spørsmål om regjeringen og embetsverket har tatt lærdommene fra Trygdeskandalen innover seg.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

CHRISTOFFER CONRAD ERIKSEN, professor ved Institutt for offentlig rett, UiO

Da Trygdeskandalen ble gransket fikk alle involverte klar beskjed: Én lekse som Trygdeskandalen bør være nok.

Nå har regjeringen Støre overtatt arbeidet med opprydning etter Trygdeskandalen og sendt Stortinget et forslag til EØS-tilpasninger av trygdelovgivningen.

Selv om regjeringen denne gangen har gjort langt mer av den EØS-rettslige hjemmeleksen enn i noe annet lovarbeid om norske trygdeordninger, er det likevel viktige deler av leksen som ikke er gjort.

Stortingets saksordfører, Per Olaf Lundteigen har kritisert regjeringen for å feilinformere Stortinget om EØS-reglene. Bakgrunnen er at forslaget bygger på en forutsetning som ikke holdt mål.

Det hevdes i forslaget at det ikke er nødvendig å gjøre EØS-tilpasninger i trygdeytelser som skal sikre inntekt for enslige foreldre (overgangsstønad), mens EFTA-domstolen i ettertid har kommet til det motsatte resultat.

Det er imidlertid ikke gitt at det er et problem at regjeringen har gjort en feilvurdering. I lovforslaget sies det at EFTA-domstolen skulle vurdere om overgangsstønad måtte tilpasses EØS-reglene. Slik kommer det frem at det er uenighet og tolkningstvil om dette spørsmålet.

At dette kommer frem er et skritt i riktig retning etter Trygdeskandalen, hvor regjeringen ble kritisert for å ha gitt manglende informasjon om EØS-rettslig tolkningstvil.

Les også Over 500 personer har fått utbetalt for lite uføretrygd Nav har oppdaget en ny feil der 505 personer har fått utbetalt for lite uføretrygd siden 2015.

Det som er et problem med lovforslaget er at det fortsatt neglisjerer betydningen av vesentlige EØS-regler. Konsekvensen er at det ikke kommer godt nok frem hvilken betydning EØS-reglene har for anvendelse av norsk trygdelovgivning.

Nettopp mangel på slik klargjøring ble trukket frem som en svakhet i trygdelovgivningen, da Stortinget behandlet Trygdeskandalen.

Det regjeringen får frem i lovforslaget er betydningen av EUs særskilte «lov» for samordning av trygdeytelser (trygdeforordningen). Det som ikke kommer frem er hvilken betydning reglene om fri bevegelighet og EØS-rettens prinsipper får for norske trygdemottagere.

En illustrasjon er folketrygdlovens generelle bestemmelser om Navs adgang til å kreve tilbake trygdeytelser, og myndighetenes adgang til å straffe trygdemottagere som ikke har gitt Nav nødvendige opplysninger.

Det er klart at de generelle prinsippene i EØS-retten vil legge begrensninger på adgangen både til å kreve tilbake trygdeytelser, og til å straffe trygdemottagere. Dette har også EFTA-domstolen gitt uttrykk for, i to rådgivende uttalelser sommeren 2021.

Regjeringens lovforslag sier imidlertid ingenting om hvorvidt EØS-rettens generelle prinsipper får betydning for anvendelsen av folketrygdlovens regler. Denne tausheten er ikke gull.

Et annet problem er omtalen av EØS-reglene om rett til helsehjelp i utlandet. Også her tar lovforslaget kun for seg EUs trygdeforordning. Det nevnes ikke at forordningen må tolkes i lys av EØS-reglene om fri bevegelighet av tjenester.

I lys av Trygdeskandalen er dette problematisk, fordi skandalen blant annet skyldtes at man nettopp overså EØS-reglene om fri bevegelighet av tjenester.

Konsekvensen var at mange ble fratatt ytelser de hadde krav på, og at flere ble dømt og straffet med fengsel. Konsekvensen av de samme tjenestereglene igjen overses kan bli at alvorlige syke nektes den retten de har til få dekket medisinsk behandling i utlandet.

Det at reglene om fri bevegelighet får betydning for retten til å motta medisinsk behandling i utlandet er heller ikke ukjent for regjeringen.

Høsten 2019 åpnet ESA traktatbruddsak mot Norge, blant annet fordi de norske reglene om retten til å motta medisinsk behandling i utlandet ikke var samsvar med reglene om tjenestefrihet.

Det er ikke enkelt å forstå hvorfor verken reglene om tjenestefrihet eller ESAs søksmål mot Norge nevnes i regjeringens lovforslag. Uansett årsak, er resultatet at lovforslaget ikke gir en tydelig beskrivelse av de EØS-reglene som virker inn på retten til å motta medisinsk behandling i utlandet.

Og når traktatbruddsaken om helsetjenester ikke nevnes, får heller ikke lovforslaget frem vesentlig tolkningstvil.

Rapporten fra granskingen av Trygdeskandalen viste til at folketrygdlovens regler «gir rettigheter til mennesker i sårbare situasjoner» og at «[d]e færreste har kunnskap eller ressurser til å utfordre myndighetenes forståelse av EØS-retten».

Granskingsutvalget mente at det var «uforsvarlig at lovens bestemmelser ikke gir veiledning om EØS-regler av betydning» En anbefaling fra granskingen var derfor at: «Departementet må redegjøre grundig for EØS-rettslige føringer av betydning for anvendelsen av loven i forarbeider til forslag om endring av folketrygdlovens regler»

Når regjeringens lovforslag ikke redegjør grundig for EØS-rettslige føringer for de foreslåtte reglene, er det et spørsmål om regjeringen og embetsverket har tatt lærdommene fra Trygdeskandalen innover seg.

Om ikke regjeringen foretar seg mer med lovforslaget, blir spørsmålet om Stortinget vil ta tak i problemene, og gjøre den leksen regjeringen ikke har gjort.