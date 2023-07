Unmute video

Det er lov å være ny

Hvordan kan man forvente at en ungdom som bare har jobbet her i noen dager, skal ha like mye kunnskap som en som har jobbet der i åtte år?

FRØYA FLATLAND (18), elev på videregående

Etter mange strevsomme uker på skolebenken er det endelig sommerferie for alle elever og studenter over hele landet. Det har vi lengtet lenge etter.

Sommer, sol, bading og for mange – sommerjobb!

For noen blir det livets første jobb, denne sommeren.

For andre blir det første gang hos en ny bedrift eller virksomhet.

Og med det venter det mange spennende uker, med mange nye utfordringer og erfaringer vi tar med oss videre.

Men med det er det en ting vi alle må bli bedre på å huske: Det er lov å være ny!

LOV Å GJØRE FEIL: Det er lov å gjøre nybegynnerfeil når du er ny i en jobb, skriver Frøya Flatland.

Som ny i en jobb er man ofte både stresset og redd. Da er man ofte avhengig av litt god veiledning og noen tålmodige kollegaer som kan hjelpe deg, den første tiden.

Uheldigvis er det mange av oss som blir møtt med det rake motsatte.

Både jeg, og venner jeg har snakket med, har opplevd å bli behandlet dårlig av kollegaer fordi vi ikke vet hvordan alt skal være eller fungere, i løpet av vår første uke på ny arbeidsplass. Det syns jeg er idiotisk.

Hvordan kan du forvente at jeg, en ungdom som bare har jobbet her i noen dager, skal ha like mye kunnskap som du som har jobbet her i åtte år?

Og det skal da være greit. At jeg skal ha like mye kunnskap som deg er urealistisk og ikke en forutsetning man burde ha.

Det er lov å ikke vite hvor alle tallerkenene på et nytt kjøkken skal plasseres, det er lov å ikke vite hvor alle varene i en butikk skal plasseres, det er lov å ikke kunne hele menyen på rams, det er lov å være usikker og det MÅ være lov å spørre om hjelp.

Men da må vi bli møtt med et vennlig blikk og forståelse fra de erfarne ansatte. Ikke kjeft og gi småfrekke kommentarer.

Vær hyggelig mot de som er nye og gjør ditt til at det blir et godt arbeidsmiljø for alle.

Og til deg som er ny, husk at du har lov til å være ny.