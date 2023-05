Kommentar

«Bot or not» for barna?

Kunstig intelligens gjør det vrient for voksne å skille mellom fakta og fantasi. Hvordan i all verden skal da barn lære seg verdien av kritisk tenkning?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Selvsagt er det er sant, pappa, det står jo på internett», er nok en setning mange foreldre vil nikke gjenkjennende til.

Hvordan risikoen for vranglære blir når robotene virkelig har overtatt det digitale rommet, er noe alle med oppdrageransvar bør tenke grundig over.

Manipulerte fotografier og hyppig feilinformasjon er noe av det vi har opplevd til nå, etter at kunstig intelligens (AI) kom på alles lepper, samtidig som mye spennende åpenbarer seg.

Å skille sant fra usant kan være vanskelig nok for voksne. Men jo tettere chat-robotene kommer på de yngste, desto vanskeligere kan det bli å lære seg å sortere informasjon.

BARN OG SKJERM: Skaper mange utfordringer.

Mange samfunnsaktører famler rundt hvordan det eskalerende inntoget av AI skal håndteres. Så langt handler veldig mange av samtalene om hva AI gjør med oss om voksne problemstillinger, som påvirkningen av arbeidsmarkedet på godt og vondt.

Fremover er det viktig å også vie mye oppmerksomhet til hvordan spillereglene for barndom og ungdomstid kan påvirkes.

Det er jo ikke noe nytt at barna eksponeres blytungt for teknologi.

Apper, maskiner, nettlesere, sosiale medier, smartklokker, ipader, smarttelefoner, interaktive spill og gudene vet hva følger barna våre i hverdagen.

Evnen til å konsentrere seg om én ting av gangen er ikke den letteste å utvikle i skjermveldets virvar. Men hvor mye drøyere blir det nå som AI-revolusjonen virkelig slår inn i hverdagen?

NY VENN? Snapchats nye chatbot «MyAI».

Blir den ekstreme interaksjonen som chatrobotene åpner for en game changer også for barna? Høyst sannsynligvis snakker vi om en ny tidsalder før og etter AI, også for de yngre.

At snapchat lanserte samtaleroboten «My AI» har fått mye oppmerksomhet.

Trolig vil det ene ungt rettede tilbudet erstatte det andre fremover, i en tid med ekstrem konkurranse mellom teknologiselskapene. Dessuten vil vi nok se mer og mer avanserte leketøy for barn, der samspillet mellom unge og maskiner blir noe annet enn da det handlet om en plastdukke i en trevogn.

Utviklingen åpner både for fordeler og farer.

AI er en snakkis overalt.

Det er ikke grunn til å være bare surmaget. Én side ved AI-revolusjonen kan vise seg å være nyttig for unge mennesker som vil navigere i informasjonsjungelen.

Barn vil jo vokse opp i en ekstrem teknoverden om vi liker det eller ei.

Kanskje kan tidlig eksponering for AI-universet hjelpe dem med å bli introdusert for noe som uansett kommer senere. Er det så farlig med avanserte leker fra barnsben av?

Det kan det jo være mentalt skjerpende å oppleve enhver form for “samtale” - gjelder det muligens også dersom den andre parten ikke er av kjøtt og blod?

Den andre siden handler jo om akkurat det samme som bekymrer i voksenuniverset: at det er en grunn til at det skal være forskjell på maskin og menneske.

Vi mennesker blir noe større enn oss selv gjennom å bygge fellesskap.

Blir robotleker mer og mer vanlig fremover?

Den læringstrappen kan bli brattere dersom kunstige kamerater blir normalen allerede fra veldig ung alder. Vi kan også undres over hvor lett eller vanskelig det vil være å omgå «barnesikringene» som robotene er programmert med.

Ikke minst kan det være skummelt for de sårbare barna, om dialog med en kunstig kamerat blir et sosialt substitutt for utvikling av ordentlig menneskelig kontakt.

Det er også grunn til å spørre om vi får enda større problemer med stillesitting og fysisk inaktivitet den dagen flere og flere barns interesser foregår på robotenes banehalvdel.

Heldigvis er det aktører som er veldig bevisste på hvordan barndom kan påvirkes av AI.

Ikke minst er FN-organet UNICEF tydelig påskrudd i arbeidet med å sikre barns trygghet og rett til privatliv.

Vi vet ikke hvor mye som vil kunne påvirkes, men det er viktig at beskyttelse av barn og barndom ikke drukner i et raskt tiltagende teknologifokus.

Barn må få være barn også i en hypermodernisert verden.

Trolig handler dette - som så mye annet i livet - om å finne en balanse. Vi må stå på barrikadene for å beskytte mot risiko, samtidig som våre unge vil måtte forholde seg til AI som fenomen fra ung alder.

Ifølge World Economic Forum viser en beregning at vi kan havne der at to av tre barn som i dag går på barneskolen, i 2065 vil ha jobber som ikke er oppfunnet i dag.

Det sier mye om hvilken omveltning vi har i vente.