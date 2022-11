Kommentar

For en tullete ting å si

MOT VENSTRE: Audun Lysbakken og SV skal sikre flertall for regjeringens statsbudsjett. Regjeringens skatteøkninger er ikke nok, SV krevde enda mer da forhandlingene startet mandag.

Det virker som Sosialistisk Venstreparti rett og slett ikke tåler trynet på rikinger.

– La meg bare si at hver eneste person som truer med å flytte til Sveits gjør oss mer motivert, sa SVs leder Audun Lysbakken da han la frem partiets forslag til budsjett før helgen.

Hæ? Motivert til hva da?

Å øke skattene enda mer.

Venstrevridde lettvintheter der altså, fra partiet som mandag startet forhandlingene med regjeringen om et budsjett.

SVs krav er klart. Enda høyere offentlige utgifter. Enda flere skatter.

LOVER OG LOVER: SV vi øke formuesskatten med over 11 milliarder kroner neste år. Samtidig vil de satse på gratis tannhelse, billigere SFO, mer bistand og mer inntekter til de fattigste.

Lenge før SVs skattesjokk ble til, har alt fra Røkke til barnehagerikinger flyttet ut av landet for å slippe skatt.

Og nå vil SV stille med shuttlebuss til Sveits.

Alle andre forstår at det ikke er bra at de rikeste flytter ut av landet.

En sjelden gang skjønner til og med SV at skattene kan bli for høye. Partiet går faktisk inn for å kutte i skatten til kraftprodusentene.

SV ser at for høy skatt kan hindre investeringer i ny, grønn energi.

Og det er uheldig.

Men dette gjelder ikke bare det næringslivet som SV liker. Det gjelder ellers også.

VAR ARBEIDERPARTIVELGER: Kjell Inge Røkke var en av dem som gjorde Jens Stoltenberg til statsminister igjen i 2005.

I 2005 stemte Kjell Inge Røkke på Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg ble på nytt statsminister.

Tradisjonelt har Ap balansert hensynet til næringslivet og skatteinngangen.

Etter at regjeringen Støre kom til makten, flyttet moldenseren på luksusresort i Lugano.

Nå må det sies at det av og til gikk galt i næringspolitikken under Stoltenberg og. Staten støttet en fadese av en dørfabrikk. Da Giske var næringsminister, skulle statseide selskaper styre på markedets premisser, i alle fall frem til et nachspiel på Lorry.

Men nå om dagen legger regjeringen seg opp i alt mulig.

VIL BESTEMME KRAFTPRISEN: Næringsminister Jan Christian Vestre mener kraftprodusentene skal selge fastprisavtaler på strøm til kraftpris til mellom 50 øre og 1 krone per kwh

Næringsminister Jan Christian Vestre har gått ut i mediene og sagt hva strømprisen skal være. Samtidig som beskjeden fra ham er at selskapene skal tjene mest mulig penger.

Og selv om det er lite energi skal staten støtte energikrevende batterifabrikker der strømmen koster mest.

Aktiv næringspolitikk ser ut til å være å subsidiere ting som ikke lønner seg eller prosjekt næringslivet selv kunne tatt risikoen med.

Om de da ikke ble beskattet i hjel.

For næringslivet skal skattlegges mer – både oljebransjen, kraftbransjen og laksenæringen. Formuesskatten skal opp. Arbeidsgiveravgiften likeså.

Ikke for det. Det er lurt å kreve mer både fra olje, kraft og laks. Ekspertene anbefaler det.

Men det virker klart at regjeringen har lagt frem en dårlig forberedt skattepakke. Stadig må de rygge tilbake på egne forslag.

KJØPTE SEG GÅRD: Statsminister Jonas Gahr Støre og Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) på pressekonferanse for å annonsere kjøpet av den enorme eiendommen Meraker Brug i Trøndelag.

Sjokoladefondanten denne høsten er regjeringens innkjøp av en hel kommune i Trøndelag som de betaler én milliard over prisantydningen for.

Meraker Brug kjøpes med oljepenger i en tid hvor alle andre får høre at Norge ikke har råd til noe som helst. Og det ved hjelp av budsjettrikset «under streken» som sentralbanksjefer misliker.

Ser vi på gårdens avkastning de siste årene, er den lav. Det finnes mange investeringer som ville vært mer lønnsomme.

Vi bruker altså barnebarnas penger på skog og utmark staten ikke trenger. Disse pengene burde fått stått i ro over tid og kastet av seg i Oljefondet.

SNAKKET OM DÅRLIG RÅD OG INFLASJON: Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la frem statsbudsjettet viste det seg at regjeringen hadde tatt seg råd til litt av hvert likevel.

Men snakket om å spare penger, det gjelder ikke regjeringen.

De har til og med tatt seg råd til å flytte flyplassen i Bodø og bygge skipstunnel på Stad.

De bruker altså ekstremt mye penger.

VIL SENKE KRAFTSKATTEN: Men øke de andre skattene. SVs Lars Haltbrekken sammen med Kirsti Bergstø fra SV.

På toppen av det hele kommer SV med forslag som øker utgiftene enda mer. Og det samtidig som inntektene fra oljen skal kuttes.

Hvem skal betale for alt dette?

SV vil i tillegg til regjeringens skatteøkninger på rundt 47 milliarder, plusse på nesten 20 milliarder til.

Det vi skal leve av i SVs fremtid er altså skatt.

Men da trenger vi privat næringsliv som tjener penger, tar risiko og investerer egne midler i nye arbeidsplasser fordi de øyner inntjening.

Det gir ingen mening å juble over at de pengesterke flytter ut.

Den eneste logiske forklaringen på at utflytting motiverer SV, er at de ikke tåler trynet på rikinger.

Det kan man godt kalle fordomsfullt. Men at også SV-ere har fordommer, det er vel egentlig det minste problemet med partiets politikk.