DIALOG: – Kanselleringskultur er å gi noen scenenekt. Studentparlamentet har ikke makt til å nekte ministeren noe som helst. Vi har møtt ham til dialog, og snakker gjerne med ham, skriver Oline Sæther.

Å snakke med Ola Borten Moe er som å snakke til en vegg

Ola Borten Moe er kjent som en som kaller en spade for en spade. I kronikken i VG onsdag 14. desember gjør ministeren det motsatte; han gjenbruker misvisende påstander og svekker tilliten nordmenn kan ha til politikere.

OLINE SÆTHER, leder av Studentparlamentet ved UiO

De misvisende påstandene er et godt eksempel på hvorfor Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har sagt tydelig ifra og vedtatt en symbolsk erklæring om at statsråd Ola Borten Moe er persona non grata. Erklæringen er kritikk av hvordan han skjøtter sitt ministeransvar og et tydelig signal om at vår tillit til ministeren er truet.

Et demokrati er avhengig av at befolkningen stoler på at de folkevalgte tar beslutninger som er veloverveide og faktabasert. Etter at Ola Borten Moe ble minister for forskning- og høyere utdanning har vi sett et Kunnskapsdepartement som fatter beslutninger med manglende kunnskapsgrunnlag og på tross av advarsler fra omverdenen.

For eksempel: I vår kastet Ola Borten Moe hele styret til Forskningsrådet nærmest over natten. Både i forkant og i etterkant overså Borten Moe alle forklaringer fra det avsatte styret om bakgrunnen for den økonomiske situasjonen. Istedenfor durte han på med sin egen forklaring om at styret hadde dratt kredittkortet og brukt penger de ikke hadde. Hans manglende evne til å gå i dialog i forkant av beslutninger, samt å justere virkelighetsbildet sitt i møte med andres forklaringer, gjør at vi stiller spørsmål ved hans utøvelse av ministeransvaret.

Et kjennetegn ved en god politisk beslutning, er at den er utredet – det vil si at man har sett på konsekvensene, vurdert kostnadene og tatt høyde for risiko. Derfor har staten laget sin egen «utredningsinstruks» – en slags oppskriftsbok for hvordan politikere kan ta gode beslutninger. Denne utredningsinstruksen burde Ola Borten Moe lese. Basert på beslutningene han har tatt så langt som minister, ser det i alle fall ut som han har glemt at selv for han, finnes det føringer for hvordan han skal utføre jobben sin.

I regjeringsplattformen lovet Arbeiderpartiet og Senterpartiet at høyere utdanning skal være gratis for alle, også internasjonale studenter. Til tross for dette har Ola Borten Moe ledet an slik at Stortinget denne uken vedtok at internasjonale studenter utenfor EU/EØS skal betale skolepenger – og det allerede fra høsten 2023.

Innføring av skolepenger for internasjonale studenter vil ha store konsekvenser. En slik beslutning skulle vært utredet etter utredningsinstruksen. At Ola Borten Moe trosser statens egne føringer for hvordan politikere skal fatte gode beslutninger, setter en farlig presedens om at politikere kan gjennomføre lite gjennomtenkte beslutninger med alvorlige konsekvenser uten å følge utredningsinstruksen.

For at befolkningen skal kunne ha tillit til regjeringen, trenger vi politikere som evner å imøtegå kritikk og presentere fakta på en godt belyst måte. Det gjør ikke Ola Borten Moe i kronikken i VG.

Han skriver blant annet at økningen i studiestøtten på drøye 9000 kroner i årets statsbudsjett er langt mer enn anslagene for prisstigning i 2023. Han indikerer at Regjeringen sikrer studentene en trygg økonomi. Det er en selektiv fremstilling av det totale bildet.

Det stemmer at 9000 kroner er mer enn forventet prisstigning for 2023 og den største økningen av studiestøtten over et enkelt statsbudsjett noensinne. Men prisstigningen for 2022 har vært ekstraordinær, og er forventet å fortsette i 2023. Realiteten er at 9000 kr mer i året mest sannsynlig ikke vil kompensere for den totale prisstigningen for 2022 og 2023 til sammen. Økningen på 9000 kroner kompenserer for prisveksten i 2022, men regjeringen har ikke sikret studentene bedre levekår for 2023.

Ministeren sier også i kronikken at han «rett og slett ikke er enig i» at han ikke lytter til studentene. Det utsagnet stiller vi oss undrende til; hvis han hadde lyttet, hadde han sluttet å si at studentene kansellerer han. Kanselleringskultur er å gi noen scenenekt.

Studentparlamentet har ikke makt til å nekte ministeren noe som helst. Vi har møtt ham til dialog både i Dagsnytt 18 og TV2-nyhetene. Vi har invitert han til å møte oss til en kaffe, og Studentparlamentet vedtok i går at vi takker ja til ministerens invitasjon av seg selv til Studentparlamentets neste møte. Vi snakker gjerne med ham.

At nordmenn har høy tillit til folkevalgte er en styrke i det norske demokratiet. Måten Ola Borten Moe oppfører seg på bekymrer oss sterkt. Han setter en ny standard for hvordan norske politikere kan utøve makten de er gitt av velgerne.

Om ikke Ola Borten Moe endrer sin atferd og forvalter tilliten regjeringen er gitt på en bedre måte, risikerer vi en forvitring av demokratiet.