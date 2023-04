GRUNNRENTESKATT: – Havbruksnæringen står overfor et virkelig dilemma. De må nå vurdere nøye om de er tjent med en kompromissløs linje fra Høyre, eller om det faktisk vil være bedre om partiet «holder seg for nesen» og går til forhandlingsbordet, skriver innleggsforfatterne.

Lakseseirene kan koste dyrt

Stormen rundt lakseskatten er langt fra over. Havbruksnæringen fikk betydelig gjennomslag på Høyres landsmøte, men «enden på visa» kan bli at nettopp det gir økt grunnrenteskatt – i alle fall på kort sikt.

BJARNE HÅKON HANSSEN, partner i Kruse Larsen og tidligere Ap-statsråd

VERONICA ISABEL PEDERSEN, rådgiver i Kruse Larsen

På dagen seks måneder etter at regjeringen foreslo å innføre grunnrenteskatt for havbruksnæringen, la de tirsdag frem sitt endelige forslag. Hovedtrekkene i regjeringens proposisjon er de samme som ble sendt på høring før jul.

Regjeringen kunne lagt proposisjonen frem for Kongen i statsråd på fredag, sammen med en rekke andre saker, tatt påskeferie og latt kritikken stå til. Regjeringen valgte heller å presentere sitt forslag på samme dag som over 400 deltagere fra sjømatnæringen hadde tatt turen til Bergen, for å delta på Sjømat Norges årskonferanse.

Regjeringen må ha vurdert at det endelige forslaget hadde en politisk oppside. De hadde tross alt lyttet og justert noe. Blant annet med en skattesats redusert med fem prosentpoeng, økt bunnfradrag, fradrag for vekst kjøpt i 2018 og 2020 og mer penger til kommunene. Men det ventet lite ros.

Regjeringen ønsker en grunnrenteskatt som vil stå seg over tid. Et bredt forlik. For å få til det, trenger de støtte fra noen av partiene på høyresiden. Med en lett reduserte skattesats, flørter regjeringen litt i den retningen. Men veien videre blir svært interessant.

DILEMMA: Det er et flertall på Stortinget for å innføre en grunnrenteskatt for havbruk. Hva vil Høyre gjøre?

Samarbeidspartner SV er overhodet ikke fornøyde med at regjeringen har satt ned skattenivået. De vil ha satsen kraftig opp, helt til 48 prosent. Frp kritiserer forslaget som «det første steget mot avfolkning av viktige kystsamfunn».

Ledelsen i Høyre har tatt kravet fra landsmøtet om en mer kompromissløs holdning til spørsmålet om grunnrenteskatt inn over seg, og vil heller vurdere næringens foretrukne Færøy-modell.

Venstre er mer åpne for samtaler, men vil ha en slags garanti mot senere skatteøkninger. KrF holder døren litt på gløtt, men da må regjeringen velge bort SV og Rødt og strekke seg langt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet trenger totalt 85 mandater for flertall, men har kun 76 til sammen. Flertallet kan sikres med enten SV, Høyre eller Frp. Uten en av dem, må flere partnere til. Venstre har åtte mandater, KrF teller tre. Altså må begge med.

Et annet alternativ er Venstre og Pasientfokus – med deres ene mandat. Uten et av de store partiene på høyresiden er flertallet knapt, og langt unna et bredt forlik.

Spørsmålet nå, er om det tøffe mandatet fra Høyres landsmøte fører til at Høyre ikke kan inngå i et kompromiss? Høyre kan med rette si at det ikke er de som har skapt denne politiske situasjonen. Regjeringen må ta ansvaret for den.

Samtidig er det altså flertall på Stortinget for å innføre en grunnrenteskatt for havbruk.

Havbruksnæringen står overfor et virkelig dilemma. De må nå vurdere nøye om de er tjent med en kompromissløs linje fra Høyre, eller om det faktisk vil være bedre om partiet «holder seg for nesen» og går til forhandlingsbordet.

Alternativet kan bli at regjeringen likevel ender opp med å forhandle bare med SV. At de tvinges til å gjøre det. Da er det sannsynlig at skatten blir høyere enn regjeringens endelige forslag.

Kommer næringens seier på Høyres landsmøte til å koste hundrevis av millioner i skatt, som kunne vært unngått dersom Høyre kunne opptre pragmatisk?

Debatten offentlig, internt i partiene og mellom alle de involverte partene blir svært interessant fremover. Kommunevalgkampen ligger som et ekstra kompliserende bakteppe for det hele. Hva utfallet faktisk blir, er det akkurat nå ingen som vet, men mange som kan påvirke.

PR-byrået Kruse Larsen har arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Sjømatbedriftene som kunde, men jobber ikke med grunnrenteskatt for dem.

