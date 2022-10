SAVNET STØTTE OG HJELP: – Jeg skulle ønske vi var mer forberedt på hvor vondt det faktisk er å miste et barn under graviditeten. Jeg skulle ønske at vi hadde fått mer hjelp av helsevesenet da vi virkelig trengte støtte, skriver Steinar Skomedal Rasmussen i dag.

Nei hysj, spontanabort snakker vi ikke om!

Uendelig smerte, en flom av blod, skamfullhet, hjerteskjærende sorg, tårer som aldri stopper og en altoppslukende redsel om hvordan og hvorfor akkurat jeg mistet barnet mitt.

STEINAR SKOMEDAL RASMUSSEN, sveiser, tillitsvalgt hos Bedriftsklubben Aibel i Haugesund

Hvert år opplever flere tusen norske kvinner spontanabort.

Faktisk antar norske helsemyndigheter at 10 – 30 av 100 svangerskap avsluttes på denne måten - altså at så mange som opp mot 30 prosent av alle graviditeter ender med spontanabort enten før eller etter uke 12.

Det virker nesten som om det er en uskreven lov i Norge at du ikke skal fortelle om en graviditet før etter uke 12. Som om det å miste et barn i uke 11 liksom ikke gjør vondt?

Sjelden tror jeg unge norske har opplevd å få skolering om hva en spontanabort er, og hvorfor det skjer så mange.

Jeg tror faktisk ganske mange unge og voksne tror at de ikke kjenner noen som har opplevd en spontanabort. Er ikke det rart?

Spontanabort er ubehagelig å snakke om, så det får du holde for deg selv.

Spontanaborter kan være langvarige, og innebære mye blod og ekstreme smerter for vedkommende.

Ikke nok med at kroppen går igjennom en ufattelig stor fysisk påkjenning, men psykisk er det enda tyngre for de fleste, og det kan vare lenge.

MISTET: Steinar Rasmussen sammen med forloveden Camilla Ljungberg. De mistet barnet sitt i spontanabort da de var 12 uker og 4 dager på vei i svangerskapet. Paret er enige om at de ønsker å dele sin historie i denne kronikken.

Mange kan oppleve mangel på kunnskap, informasjon og hjelp fra legevakt/ sykehus både før og etter en spontanabort. Det kan være en ekstra stor påkjenning når man står i en krisesituasjon.

Jeg og min forlovede på 22 år mistet barnet vårt i en spontanabort da hun var 12 uker og 4 dager på vei i svangerskapet.

Ikke fikk vi hjelp av legevakten når livene våre gikk i grus, ikke fikk vi tilbud om å snakke med en psykolog etter selve spontanaborten.

Vi var helt knust, skamfulle og vi var helt alene.

Er vi så kalde i Norge, at vi skal late som ingenting og bare leve livet videre etter en slik opplevelse? Det virker dessverre som om mange tenker slik.

Sannheten er at det faktisk er helt uvesentlig hva andre mener, og det er viktig at de som opplever en spontanabort vet akkurat dette.

Hvorfor er det så tabu å snakke om et så vondt tema i vårt åpne fantastiske norske samfunn?

Hvorfor lærer vi de unge om viktigheten av å være åpne om problemer, men når du blir voksen og det kommer til graviditet så må du holde på en hemmelighet i 12 uker? For det kan jo hende at du mister barnet, og gud forby at noen vet om det?

Nei sånn er det dessverre ikke.

Fordi vonde og vanskelige opplevelser vi mennesker har ofte innebærer et visst ubehag for andre når du forteller dem om det? For av en eller annen grunn har noen bestemt at det er mest logisk at personer skal håndtere og skjule den store sorgen ved å miste et barn alene, uten støtte fra venner og bekjente.

Vårt fantastiske norske samfunn er kanskje ikke så fantastisk likevel, når vi velger å ikke snakke om noen av de vanskeligste øyeblikkene i våre liv.

Alt kan se fint ut på utsiden, men på innsiden har mange det vondt og trenger støtte sårt og noen å snakke med.

Jeg skulle ønske at vi hva mer forberedt på hvor vondt det faktisk er å miste et barn under graviditeten.

Jeg skulle ønske at vi hadde fått mer hjelp av helsevesenet da vi virkelig trengte støtte.

Jeg skulle ønske at folk kunne snakket åpent om spontanabort.

Så vær så snill, bli med og gjør en forskjell.