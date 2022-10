Leder

Kriseprofitøren Kiwi

PRISVEKST: Matvareprisene har ikke økt mer på nesten 40 år. Men hvorfor øker den mest i salgsleddet, når produsenten får mindre?

Utnytter dagligvarebransjen en kritisk situasjon til å øke prisene mer enn nødvendig?

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning.

Etter NRKs sak om Kiwis prisøkning på egg, er det grunn til å stille spørsmålet.

Ikke bare økte Kiwi prisen på sin største eggpakning. Dagligvarekjeden reduserte samtidig innholdet – fra 18 til 12 egg.

Kiwis kommunikasjonssjef forklarte dette med at prisen var kunstig lav i utgangspunktet. At et slikt prisnivå ikke er bærekraftig over tid. Og at eggene fortsatt er billige.

Etter at NRK-innslaget ble sendt fredag morgen, satte Kiwi samme formiddag ned prisen på 12-pakningen fra 37,90 til 29,90.

Det synes mye på en vare som er «kunstig lav» i utgangspunktet, som ble «solgt med betydelig tap» og bare et par timer tidligere representerte et prisnivå som «ikke er bærekraftig over tid», ifølge Kiwis kommunikasjonssjef.

Dermed ble eggene åtte kroner billigere enn dagen før. Men fortsatt 37 prosent dyrere enn i juni.

Retretten er nok en indikasjon på at bransjen ikke har det så stramt som den hevder. Det er neppe tilfeldig at eierne av de dominerende aktørene i næringen med den misvisende benevnelsen «billigmatkjedene», alltid troner i øvre sjikt på inntekts- og formuetoppen her til lands.

Intet galt med det. Men det gir en pekepinn om at det er noen i næringskjeden som har romsligere marginer enn andre. Et kjapt gløtt på de såkalte målprisene i landbruket, viser at det i hvert fall ikke er produsentene som stikker av med den feteste andelen av sluttsummen når forbrukeren står i kassen og skal betale.

Det har vært et utall utredninger om maktkonsentrasjonen i norsk dagligvarebransje. Landbruksministre fra Frp til Sp har hyttet med nevene. I 2021 kom et nytt Dagligvaretilsyn på plass. Likevel ser få og sterke konserner ut til å ha kontroll over stadig mer i kjeden fra gård til gaffel.

EGGSEMPEL: Kiwi økte prisen på eggkartongen – og reduserte innholdet fra 18 til 12 stk.

Dagligvarebransjen selv forklarer prisveksten med økte energi- og leverandørpriser, som gir dyrere butikkdrift. Og hva koster vel ikke en kommunikasjonsdirektør om dagen. Det er dyrtid for matbaronene, må vite.

Men «billigmatkjedenes» forklaringer står ikke til troende lenger. Konkurransetilsynet har en pågående etterforskning om mulig prissamarbeid mellom kjedene. Ifølge tilsynets hjemmeside er det ikke truffet endelig vedtak, men saken underbygger mistanken om misbruk av markedsmakt.

Det er tunge tider for mange nå. Høye priser på strøm, drivstoff og mat, i kombinasjon med økende renter, gjør at mange sliter. Det kommer til å bli verre utover vinteren.

Det er både uakseptabelt og umoralsk dersom noen – uansett bransje – ser sitt snitt til å øke prisene mer enn det er grunnlag for, fordi vi allerede er forberedt på at alt blir dyrere.

Det er ikke kriseprofitører vi trenger nå. Det vi trenger, er at alle viser ansvar, der de kan. Hva med priskutt i praksis?