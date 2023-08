Kommentar

Tjener på vestkantslaveri og rikingjakt

Astrid Meland Kommentator i VG. Skriver om alt fra norsk politikk til kjønn.

FAVORITTEN ER GRANDIOSA MED KJØTTDEIG: Erna Solberg er på valgkampturné i Møre og Romsdal og besøkte torsdag Grandiosa-fabrikken i Stranda.

ERNABUSSEN (VG) Langs kysten liker til og med venstrevridde Erna.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

På Sunnmøre hvor de skryter av at verdiene skapes, kommer ikke trusselen fra venstre. Den kommer fra høyre.

Og Erna Solberg turnerer Nordvestlandet i en blå buss prydet med bilde av henne selv smilende, med lilla solbriller på hodet.

Hun er her for å mobilisere velgere til kommunevalget om knappe tre uker. Solberg har tenkt å bli statsminister om to år.

Og hun skal hjelpe Høyres ordførerkandidater med å slå Frps.

DRO DIT HUN ER MEST POPULÆR: Erna Solberg i Ålesund torsdag. De borgerlige partiene står svært sterkt på Sunnmøre. I Ålesund kjemper Frp og Høyre om ordføreren.

På Sunnmøre har hun det lett. «Alle» liker henne og partiet. De meningsmålingene som finnes, for eksempel i Ålesund, har lenge vært svært sterke for Høyre.

Men det samme gjelder Frp. Her konkurrerer de to partiene om å støvsuge opp flest lillavelgere og få ordføreren.

For også tradisjonelt venstreorienterte jeg møter, går og grunner på å stemme borgerlig i september.

Forklaringen er enkel. Møre og Romsdal er Norges blåeste fylke. Folk avskyr utspill fra venstre om at de rike skal tas.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik for eksempel, sjokkerte da hun sa det. Det er nok lenge siden hun flyttet fra Sunnmøre. Tidligere kalte hun au pair-ordningen «vestkantslaveri.»

Langs kysten liker folk «laksebaronene». Mange kjenner noen som har startet bedrift eller har jobb på møbelfabrikk. Gangveien og kulturhuset er gjerne sponset av en eller annen riking, som i tillegg er med på dugnaden i fotballklubben.

Og derfor skal ikke rikingene flås. Det ville vært riktig dumt.

Dessuten: EØS-avtalen kan de ikke leve uten. De selger varene sine til EU. Å melde seg ut, som Senterpartiet vil, ville være riktig dumt, det og. Næringslivet trenger dessuten arbeidskraft inn.

Også har vi selvsagt lakseskatten og kraftskatten, som gjør det mindre lønnsomt å investere i ny, fornybar kraft.

KAMP OM ORDFØRERNE: Birgitte J. Sætre Bonesmo er Høyres ordførerkandidat i Sykkulven. I dag har Sp ordføreren mens hun er varaordfører.

Den sittende regjeringens politikk irriterer på område etter område.

Reverseringene, for eksempel.

I Ålesund beskrives prosessen med å oppløse kommunen som ødeleggende.

Naboen Haram ble slått sammen med Ålesund og skal bli selvstendig igjen. Solberg-regjeringens tvangssammenslåing gikk ikke så bra. Men oppsplittingen koster millioner og skaper rot og misnøye for mange.

HØYRES ORDFØRERKANDIDAT I RAUMA: I Romsdalskommunen er Gaute Grøtta Grav (44) som tidligere ledet «Farmen» partiets ordførkandidat. Han er åpen for å samarbeide med Ap lokalt. Bak Høyres ordførerkandidat i Ålesund Monica Molvær.

I en tid med krig og prissjokk, bruker Støres regjering krefter på å gjenopprette politistasjoner og kommuner.

De oppfyller valgløfter. Men tidsånden har endret seg. Dette er ikke populært lenger.

I de rike kommunene på Sunnmøre sender de skatteinntekter til Oslo som fordeles til de fattigere kommunene.

Mange lurer på hva de pengene går til.

HAR OGSÅ BUSS: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sammen med Støre i Notodden med LO-bussen. Følsvik sa i fjor at «nå skal de rike tas». Venstresiden har også gått til angrep på «laksebaroner» og «vestkantslaveri».

Gratis ferge, det må i det minste være bra?

Ernabussen kjører inn på kaia på vei til Sykkulven. Gratis ferger, men færre avganger, mumles det.

Vi rekker fergen, men må vente på den neste likevel. Vi glemte en fotograf. Transport tar tid på smale veier. De næringslivslederne vi møter, krever alle sammen bedre transport.

Erna Solberg lytter, men er sparsommelig med løfter.

Oppslutningen til Høyre nasjonalt er fortsatt på et skyhøyt nivå. For henne er det nok å sitte stille i bussen.

Og på Sunnmøre finner du den destillerte forklaringen på hennes suksess. Velgerne vil ikke reversere. Annet enn tilbake til Erna Solberg da.