KLIMAKVOTER: – Det er heldigvis bred politisk enighet om at norske bedrifter deltar i kvotemarkedet. Sier vi nei til de som faktisk gjør jobben og kutter der det er bedriftsøkonomisk lønnsomt, bestemmer vi i praksis at norske klimamål ikke gjelder lenger, skriver Espen Barth Eide.

Jo, elektrifisering av Melkøya kutter utslipp!

Regjeringens beslutning om elektrifisering av Melkøya åpner flere viktige dilemma. Klimagasskuttet som følge av beslutningen er ikke ett av dem.

ESPEN BARTH EIDE, klima- og miljøminister (Ap)

Omlegging til full drift med kraft fra nettet på Melkøya er et gigantisk utslippskutt i norsk målestokk.

Utslippstallene er tydelige: Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest er i dag et av Norges største punktutslipp, med utslipp tilsvarende ca. 2 prosent av alle Norges utslipp. Anlegget står for hele 7 prosent av de årlige utslippene fra petroleumssektoren.

Omleggingen til full drift med kraft fra nettet ved gassanlegget på Melkøya vil redusere de fremtidige utslippene fra anlegget med 850 000 tonn CO₂ årlig. Dette er fakta.

I debatten om Melkøya har flere prøvd å argumentere med at selv om vi riktignok kutter disse utslippene i Norge, så gir det likevel ikke global klimaeffekt, på grunn av vår deltagelse i EUs kvotesystem.

Når Equinor ikke lenger trenger kvotene, kjøper ikke bare noen andre dem? Spørsmålet oppstår fordi den årlige utslippseffekten er gitt.

Noen går så langt som å påstå at elektrifisering av Melkøya bare er å «pynte på» det norske klimaregnskapet.

STATSRÅD: Espen Barth Eide (Ap).

Det er riktig at de globale utslippsreduksjonene som følge av et enkelt utslippsreduserende tiltak i kvotepliktig sektor, når en tar med ulike effekter av tiltaket i de internasjonale kvote- og energimarkedene, vil være annerledes enn direkte på anlegget.

Norge inngår jo i det felleseuropeiske kvotemarkedet (EU ETS). Utslippsreduksjoner innenfor kvotepliktig sektor vil frigi kvoter – som hvis de ikke slettes, kan brukes av andre kvotepliktige virksomheter.

Argumentet om at det derfor ikke betyr noe, baserer seg likevel på en misforståelse om hvordan det felleseuropeiske kvotesystemet fungerer, hva formålet med det er, og hvordan klimapolitikken nå utvikler seg i Europa for øvrig.

Det er behov for klarhet i hvorfor dette gir utslippskutt, så la oss rydde litt:

Kvotene representerer den totale mengde utslipp som er tillatt for kvotepliktig sektor, kort fortalt petroleum, kraftkrevende industri og luftfart.

Aktørene kan handle kvoter seg imellom. De med store utslipp kjøper kvoter for å svare for sine utslipp. De med lave utslipp selger kvoter de ikke trenger. Prisen blir avgjort i markedet.

Gulroten til omstilling er å slippe kostnaden ved å svare kvoter for utslippene sine.

Det som gjør kvotemarkedet til en stadig sterkere drivkraft for omstilling er at den totale mengden tilgjengelige kvoter reduseres, år for år.

Slik går utslippene ned. Med dagens reduksjonstempo vil det gå tomt for kvoter i 2040.

Med reduksjonen i antall kvoter, stiger prisen. Det blir derved stadig dyrere å slippe ut klimagasser, ergo desto billigere å legge om til utslippsfrie alternativer. Da velger mange bedrifter nettopp det, å omstille seg, for å slippe kostnaden.

Dette systemet skjerpes nå kraftig: Fra og med 2023 blir en andel av kvotene i EUs kvotesystem slettet permanent når mengden tilgjengelige kvoter overstiger et visst nivå. Dette har fått det fengende navnet «Markedsstabiliseringsmekanismen».

Før sommeren slettet EU mer enn 2,5 milliarder kvoter gjennom denne mekanismen. Voila! Global utslippseffekt nærmest umiddelbart. Sletting av kvoter strammer inn kvotesystemet og gir en sterk impuls til et akselerert tempo i utslippskuttene.

Dette kommer i tillegg til at den faste årlige reduksjonen av kvoter nå økes. Da blir det stadig færre kvoter igjen, og prisen øker ytterligere.

Uavhengig av om utslippskuttene skjer umiddelbart eller over tid i EUs kvotesystem, handler dette i bunn og grunn om kjernen i kvotemarkedet. Alle lønnsomme klimatiltak må gjennomføres.

Jo før, jo bedre. Det handler om å legge om.

På lengre sikt er alternativet å legge ned. Kvotene representerer jo den totale mengden utslipp vi fortsatt kan tillate oss på veien mot en karbonnøytral fremtid.

Vi i Europa har derved verdens mest effektive kvotemarked. Heldigvis kommer flere andre land og regioner etter.

Utslippene fra sluttbruken av fossil energi er utslipp det respektive land har ansvar for å kutte. Vi skal samarbeide mellom land, men FNs medlemsland er enige om at vi har et primæransvar for utslippene på eget territorium.

Norge skal kutte 25,8 millioner tonn CO₂-ekvivalenter innen 2030. Klimamålet vårt er faglig forankret, direkte avledet av Parisavtalen og det FNs klimapanel sier vi må få til for å klare å unngå katastrofale og uhåndterbare klimaendringer.

Det er ikke lenger rom for å si at det passer ikke akkurat her hos oss.

«SKREMMENDE»: – Miljøbevegelsen (her ved lederen i Naturvernforbundet Truls Gulowsen, red.anm.) har lenge vært opptatt av at Norge må kutte mer på hjemmebane. Det er skremmende at mange har snudd i dette spørsmålet, skriver Espen Barth Eide.

Det er heldigvis bred politisk enighet om at norske bedrifter deltar i kvotemarkedet. Sier vi nei til de som faktisk gjør jobben og kutter der det er bedriftsøkonomisk lønnsomt, bestemmer vi i praksis at norske klimamål ikke gjelder lenger.

I tillegg ville det vært et alvorlig brudd på kontrakten mellom myndigheter og næringsliv. Å først friste med virkemidler for omstilling for så å nekte når investeringen skal skje, er å føre næringslivet bak lyset. Det er ikke slik vi styrer Norge.

Miljøbevegelsen har lenge vært opptatt av at Norge må kutte mer på hjemmebane. Det er skremmende at mange har snudd i dette spørsmålet.

Omleggingen til full drift med kraft fra nettet ved Melkøya vil alene vil gi oss rundt 3 prosent av den utslippsreduksjonen som skal til i 2030 for å kutte 55 prosent i Norge.

Det er en viktig bidragsyter til regjeringens ambisjon om å nå vårt omstillingsmål, men i ryddighetens navn ville dette tiltaket skjedd både med og uten et omstillingsmål, siden det først og fremst er utløst av norsk deltagelse i kvotemarkedet og den høye CO₂-avgiften utslipp fra petroleumssektoren er underlagt.

Beslutningen om Melkøya har flere reelle dilemmaer, men effekten på nasjonale klimagassutslipp er altså ikke et av dem.

