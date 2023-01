Leder

Bane Nors avsporing

Den nyåpnede Follobanen ble stengt etter ni dager. En gjenåpning i romjulen ble kansellert. Nå er neste tog forsinket til februar.

Dobbeltsporet mellom Oslo Sentralstasjon og Ski stasjon har krevd 13 års arbeid, og er med en prislapp på 36,8 milliarder kroner blant Norges største fastlandsinvesteringer.

Det har hatt sin egen post på statsbudsjettet, og hadde ifølge Nasjonal transportplan status som «prioritert prosjekt». Et synlig resultat i så måte er Blixtunnelen gjennom Ekebergåsen – Nordens lengste jernbanetunnel – på 19,5 kilometer.

Tunnelen har to separate løp, noe som skal gi «høy driftsstabilitet og god tilgjengelighet for å drive effektivt vedlikehold», for å sitere Wikipedia-presentasjonen av Norges dyreste samferdselsprosjekt.

Men så langt rakk ikke byggherren Bane Nor å komme.

Neste uke er det en måned siden kong Harald foretok den høytidelige åpningen av Follobanen. Med på den offisielle jomfruturen var også kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre.

Siden har lite gått på skinner for Bane NOR. Aller minst togtrafikken.

Signalfeil. Sporveksel som ikke virket. Brann. Strømproblemer. Kjent barn har mange navn når toget er forsinket, eller ikke går i det hele tatt.

Når det gjelder jernbanen, er folk blitt så vant til dysfunksjonell trafikkavvikling at de fleste som må være et sted til et gitt tidspunkt, alltid må planlegge for en reserveløsning. Det går ikke an å stole på at både togoperatøren og Bane NOR er på sporet.

Det er uholdbart.

Ofte er forklaringen gammelt materiell og manglende vedlikeholdsbudsjetter. Det er en politisk unnlatelsessynd som alle regjeringer etter krigen må ta sin del av ansvaret for.

Men i dette tilfellet blir det en avsporing.

For Follobanen er splitter ny. Det er ingen komponenter i Bane Nors infrastruktur på denne strekningen som kan bortforklares med aldring eller pengemangel. Dobbeltsporet er tvert imot det mest raffinerte som er lagt på norske sviller.

For å legge ytterligere skam til skade, har det oppstått en krangel i etterkant mellom togoperatøren Vy og Bane NOR om manglende stresstest av strekningen.

Mens Bane NOR insisterende hevder at Vy ikke ville klare å levere mange nok tog til en fullskala test, hevder Vy like insisterende at jo da, det kunne de klart. Men Bane NOR spurte dem aldri.

Svikt i elektrisitetsanlegget oppgis å være årsaken til Follobanens problemer. Det tålte ikke belastningen av flere tog samtidig.

Hvis det viser seg at Bane NOR har gitt grønt lys for åpning – uten å ha sjekket tilstrekkelig om elforsyningen var dimensjonert for fullskala trafikkavvikling – har det en annen alvorlighetsgrad enn «startvansker» og «barnesykdommer», som det først ble sagt.

Det er grusomt irriterende at infrastruktur til nesten førti milliarder kr ikke kan tas i bruk. Men mest av alt er det fryktelig pinlig at high-tech-nasjonen Norge, som ofte løftes frem i myndighetenes festtaler, har bygd en hypermoderne jernbane som ikke virker.

Av alt vi skal leve av etter oljen, kan i hvert fall togteknologi strykes av listen.