Leder

Såpeglatt, vindfullt og farlig

Snø og vind i nord – her ved Giæverbukta i Tromsø

Kjør forsiktig, er oppfordringen fra våre veimyndigheter. Og aller helst – la bilen stå. Dette er ikke tiden for overmot og dristige manøvrer.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Sør og øst i Norge ble det i helgen såpeglatte veier, etter at massive snøfall ble etterfulgt av regn. I nord gjorde kraftig vind det utrygt å kjøre mange steder. Enkelte steder ble veiene stengt.

Det er kritisk i et langstrakt land som Norge, med store avstander, når det blir så vanskelig å ta seg frem. Når værforholdene også skaper problemer for flytrafikken, og togtrafikken på toppen av det hele svikter mange steder, ser vi hvor avhengige vi er av transport. Både av folk og varer.

Vi kan se helgens værforhold som en påminnelse om viktigheten av å tenke beredskap. Både for den enkelte, og for storsamfunnet. Gamle mennesker og andre som sliter på holka, blir minnet på viktigheten av å ha nok mat i skapet. Det samme gjelder de som er avhengige av bil for å komme seg til butikken, og som nå ser at det er for farlig å kjøre på glatte eller nedsnødde veier.

Veier må måkes, saltes og strøs. Nødetater må være i stand til å komme frem der de trengs. De som bor i utsatte områder, må være forberedt på oversvømmelser og flom.

Såpeglatte veier kan være livsfarlig. Her i Ås i Akershus.

Denne helgen var ingen stor krise. Uken som kommer, blir glatt og fæl for mange. Men vi er vant til mye vær i dette landet.

Likevel – disse dagene, da mange holder seg hjemme, gir en god anledning til å gå gjennom egne beredskapslagre, og egne beredskapsplaner. Til å lese seg opp på myndighetenes anbefaling om å være beredt på mange ulike hendelser. Sjekke om vi har det vi trenger av vann, lommelykter, mat, tepper og annet vi kan trenge hvis en virkelig krise rammer oss.

Hvis det er noe de siste årene har lært oss, så er det at ting endrer seg brått. En pandemi kan stenge ned samfunnet i lange perioder. En krig nær oss kan gjøre vår egen verdensdel mye mer usikker. Energikrise, utløst av mange sammenfallende situasjoner og hendelser, kan gi oss strømpriser vi aldri har sett maken til.

Vår verden er mer urolig enn på lenge. Vi gjør klokt i å håpe på det beste, men være forberedt på det verste. Og lytte til gode råd. I disse dager betyr det at de som bor der det er vanskelige kjøreforhold, holder seg hjemme hvis de kan. Og kjører forsiktig hvis de må.

Samtidig som vi tenker gjennom hva vi gjør når det blir alvor. Slik at vi også da kan passe på oss selv. Og hjelpe hverandre.