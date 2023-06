DET FINNES HJELP: Det kan føles som om ingen kan gi deg den hjelpen du trenger, men det er uendelig mye hjelp å få hos andre mennesker, skriver Sara Vuolab.

Mange samer bærer på mørke tanker

Det finnes en umenneskelig forventning om å være sterk hele tiden.

SARA VUOLAB, forfatter.

I flere samiske miljøer har man ikke rom til å snakke om psykisk helse. Dette skaper et bilde av at siden det ikke snakkes om det, er det ikke viktig.

Det ligger en umenneskelig forventning om å være sterk hele tiden. Det blir tabubelagt å slite psykisk, og mange bærer mørke tanker alene.

Jeg skulle ønske det var like mye rom for å være sårbar og trengende som det er å være sterk og ytende.

Jeg har slitt med min psykiske helse siden jeg var 15 år, og lever fortsatt med angst, depresjon og spiseforstyrrelser i dag.

Jeg er blant dem som har valgt å være åpen om det jeg bærer på, og har forstått at det er helt nødvendig for å få hjelp.

Ingen er ment for å stå alene, og ingen vil dermed klare seg helt alene.

Vi må lage plass for å snakke om mental helse, også i minoritetsmiljøer. Alle har en psykisk helse og den må prioriteres. Er det rom for å snakke om psykisk helse oppdager man fort at man ikke er alene.

Å åpne seg er første steg mot å be om hjelp i tide.

Det kan føles som om ingen kan gi deg den hjelpen du trenger, men det er uendelig mye hjelp å få hos andre mennesker.

Kanskje løser vi ikke opp selve knuten, men vi kan finne hjelpemidler til å tilpasse oss den, finne lindring, trøst og støtte.

En annen ting åpenheten gir meg er en følelse av trygghet. Tryggheten om at andre vet at jeg er sliten og at jeg ikke klarer like mye.

Jeg tror mange unge samer er redd for å føle på ekskludering fordi man frykter at man stikker ut av «normen» ved å ha det psykisk vondt.

Jeg har opplevd det motsatte. Jeg har opplevd mer inkludering og tettere bånd med andre, noe som har betydd veldig mye i min situasjon.

Åpenhet og dømming henger sammen.

Jeg tror at jo mindre man dømmer andre, jo mer åpen er man. I miljøer hvor det dømmes mye, tror jeg også det vil være vanskeligere å åpne seg. Dette gjelder uansett om man er i et minoritetsmiljø eller ikke.

I stedet for å se ned på en som sliter psykisk, kan det bety mye å prøve å sette seg inn i situasjonen og forsøke å forstå hvorfor ting er som de er.

Slik kan vi skape et trygt rom for å dele, og det kan bety alt.