Kommentar

Krigens kalde ansikt

Masken har falt. Nå ser vi bare krigens kalde ansikt.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Finlands president Sauli Niinistö brukte disse ordene da Russland angrep Ukraina for ett år siden. Han sa det samme denne uken.

Krigens kalde ansikt viser seg i brutaliteten på slagmarken i Donbas. I de grufulle angrepene på sivile mål i Ukraina og hos Vladimir Putin i Kreml.

Putin valgte krigens vei. For ham er det ingen vei tilbake. Og derfor fortsetter krigen.

Få, om noen, nåværende vestlige stats- og regjeringssjefer kjenner Vladimir Putin bedre enn Niinistö. Når Putin sier at ukrainske Donbas for evig skal tilhøre Russland bruker Niinistö et uttrykk fra kortspill: Putin har gått «all in».

Putin kaster ikke kortene når han kommer under press. Han høyner innsatsen.

For ett år siden sa Putin at Russland invaderte Ukraina for å denazifisere og avmilitarisere nabolandet. Nå handler det om noe langt større. I hans egne ord står det om Russlands eksistens.

HØYNER INNSATSEN: Vladimir Putin fotografert under en seremoni Moskva 9 november 2022.

Putin sa i en tale til nasjonen denne uken at en «vestlig elite» som har som mål å påføre Russland strategisk nederlag. At vesten vil «gjøre det av med oss, en gang for alle». Dette representerer «en eksistensiell trussel mot vårt land».

Det er en dramatisk og urovekkende uttalelse fra en egenrådig leder for et land som har verdens største arsenal av atomvåpen. Han høynet innsatsen ved å kunngjøre at han setter på pause Ny START, den kjernefysiske rustningskontrollavtalen mellom USA og Russland.

Noen timer etter Putins tale var det president Joe Bidens tur. I Warszawa sa den amerikanske presidenten at USA og europeiske land ikke ønsker å kontrollere eller ødelegge Russland. Og vesten legger ikke planer for å angripe Russland, slik Putin påstår. Putin startet krigen. Putin kan, som Biden sa, avslutte krigen med ett ord.

Men for autokrater som Putin blir personlige ambisjoner til nasjonale mål. Staten, der er meg. Min sak er nasjonens sak.

– Hans egen skjebne er bundet til det som skjer i krigen. Og det er farlig, sier Niinistö om Putin.

STORT FORMAT: En kvinne passerer et veggmaleri som viser Vladimir Putin i Kashira, sør for Moskva.

Russland okkuperer fortsatt 17 prosent av Ukraina. Det er halvparten av området de kontrollerte i første fase av krigen, før ukrainske styrker startet en motoffensiv. Russland har bare delvis kontroll over fire fylkene som de folkerettsstridig har annektert.

Putin sa at Russland «skritt for skritt» fortsetter på det han kaller en spesiell militæroperasjon i Ukraina. Og slik stillingskrigen er blitt ved fronten koster hvert skritt ytterligere tap av menneskeliv, i tillegg til de flere hundre tusen som er blitt drept og såret det siste året.

Utfallet vil avgjøre fremtiden for vårt land og vårt folk, sa Putin.

Men i virkeligheten handler det om hans egen skjebne. Putin har lagt alt i potten. Han tåler ikke nederlag.

I Putins system er det ikke rom for avvikende oppfatninger. Han omgir seg med en liten krets og må ha lyttet til ja-menn som fortalte ham det han ville høre. At invasjonen ville bli enkel, at Kyiv ville falle raskt og at reaksjonene fra vestlige land ikke var noe å bekymre seg for.

Alt var feil. Og det ble raskt svært tydelig.

ALLIANSE: Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping møttes i Usbekistan i september 2022.

Det er i dag store tapstall uten at fronten i Ukraina flytter seg nevneverdig. Det pågår også en utmattelseskrig på den diplomatiske og økonomiske fronten. Putin sier at han er sikker på seier. Han satser på at støtten til Ukraina fra vestlige land vil avta med tiden, fordi det vil koste giverlandene for mye i en økonomisk krevende tid.

Han gambler på at Russland vil holde ut lenger enn Ukraina og deres vestlige støttespillere.

Jeg tror han forregner seg, enda en gang.

Årsaken til at Ukraina fikk hjelp var den utrettelige motstandsvilje ukrainerne viste mot okkupantene. Ukrainerne setter et eksempel for andre. De får oss til å se at grunnleggende verdier står på spill.

Ved å gå til væpnet angrep på Ukraina brøt Russland FN-pakten. Ikke siden andre verdenskrig har en stat forsøkt med militær makt å ta over et annen. Ukraina kjemper for liv og frihet. Folkeretten gir Ukraina rett til å utøve selvforsvar og be andre land om våpenhjelp.

Et overveldende flertall av medlemslandene i FN vedtok sent torsdag, norsk tid, en resolusjon som understreker Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. 141 land ber om stans i kampene og krever en umiddelbar, fullstendig og betingelsesløs russisk tilbaketrekning.

Bare Russland og seks andre land stemte mot resolusjonen.

De fortjener å bli nevnt: Belarus, Nord-Korea, Syria, Nicaragua, Eritrea og Mali.

Det sier alt om disse regimene, og om hvor lite støtte Putin har. Men det er nedslående at India, Kina og 30 andre land avsto fra å stemme.

SOLIDARITET: En demonstrasjon til støtte for Ukraina i London 23. februar.

Noen dager etter invasjonen skrev jeg at Putin for lengst hadde tapt Ukraina. Putins drøm om å gjenopprette et stort, russisk rike er Ukrainas mareritt.

Putin har kun oppnådd å styrke samholdet og kampviljen i det ukrainske folk, mot russisk imperialisme. På samme måte har Putins angrepskrig styrket det vestlige samholdet, i solidaritet med Ukraina.

President Volodymyr Zelenskyj sier at Ukraina vil gjøre alt for å vinne i år.

Det er nærliggende å omskrive president Franklin D. Roosevelts «Look to Norway»-tale fra 1942: – Hvis noen tviler på den demokratiske viljen til vinne, se til Ukraina.