DYRTID: – Regjeringen bør lytte mer til en gruppe som i liten grad kommer til orde: fattige mennesker, de som har det tyngst fra før, de som dyttes ut i fattigdom på grunn av økende priser og økende renter. På NRK Debatten på tirsdag (bildet) kom en del av disse menneskene til orde, skriver SV-leder Audun Lysbakken.

Folkemakt framfor lobbymakt

Det er en skandale at den politiske debatten nå domineres av mektige næringslivslederes skatteklaging, når matkøene samtidig vokser i byene våre. Det snakkes altfor mye om de rikes bekymringer, og altfor lite om menneskene som ikke har råd til mat.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

Regjeringen møtes av et opprør fra de rike. Vi hører og ser NHO, de nye sveitserne, laksemilliardærer og sterke lobbyister. Det er et press som regjeringen må stå imot og møte med ryggen rak.

I stedet bør de lytte mer til en gruppe som i liten grad kommer til orde: fattige mennesker, de som har det tyngst fra før, de som dyttes ut i fattigdom på grunn av økende priser og økende renter.

På NRK Debatten på tirsdag kom en del av disse menneskene til orde – de som vanligvis ikke høres. Renate, Cathrine og Amalie satte ord på den fortvilte situasjonen og håpløsheten de sitter i hver eneste dag. De la fram budsjetter som ikke går opp. Renate fortalte at den dagen datteren er borte på fritidsaktiviteter, spiser hun bare to brødskiver, setter seg under et teppe og slår av varmen for å spare strøm.

Husholdningene har i snitt fått 18 000 kr mindre å rutte med i 2022. Én av tolv har ikke råd til mat, og må enten stå over måltider, oppsøke matstasjoner eller kontakte Nav for å få nødhjelp. Det denne situasjonen krever, er en plan for å få fattigdommen i Norge ned og tiltak for å hjelpe dem som sliter mest med å få endene til å møtes.

I onsdagens spørretime utfordret jeg statsministeren på at arbeidslinjen har blitt en fattigdomslinje. Statsministeren understreket da at han «velger en arbeidslinje framfor en stønadslinje».

Les også Arbeiderpartiet innrømmer at de burde stilt i Debatten Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier det var feil av henne å si nei til å delta i Debatten…

Jeg er enig i at arbeid er en ekstremt viktig del av svaret. Men i mange år har dette ønsket ført til en misforstått motstand mot stønader med et nivå det går an å leve av. Frykten for at noen skulle få litt for mye i trygd har vært større enn frykten for at barn skal vokse opp i fattigdom.

Etter åtte år med usosiale kutt fra høyresiden, er jeg glad for at SV sammen med regjeringspartiene har klart å gjeninnføre blant annet feriepenger på dagpenger, barnetillegget for uføre og brillestøtte til barn.

Men vi er ikke fornøyd med det, og det bør ikke regjeringen heller være. Vi vil jobbe videre for å gi mer til de som har minst og som trenger det mest, enten det er de uføre på minstesats, minstepensjonistene eller folk på sosialhjelp. Det vil vi gjøre med et mer omfordelende skattesystem, der de på toppen, blant annet laksemilliardærer, bidrar mer.

I morgen skal statsministeren og fiskeriministeren møte de største aktørene i laksenæringen for å klare opp i uklarheter rundt lakseskatten. Vi har sett hva slags press en mektig næring med mange lobbyister kan skape. Men at man har makt betyr ikke at man har rett.

Jeg håper regjeringen står på sitt og får en rettferdig grunnrenteskatt på plass. Når det nå skal lages statsbudsjett for landet vårt må vi heller lytte til Renate, Cathrine, Amalie og andre som har det virkelig tøft nå. I en vanskelig tid gjelder det å prioritere.

La alarmen fra de fattige overdøve klagene fra de rike.