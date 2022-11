Kommentar

Det skjer for ofte

Shazia Majid

HAR ANMELDT: Forfatter Sumaya Jirde Ali har anmeldt komiker Atle Antonsen for hatyringer og hensynsløs adferd.

For hver ekstreme og åpenbart rasistiske uttalelse, er det utallige små hendelser som går ubemerket for de fleste. Utenom for den som blir rammet.

Det forfatter Sumaya Jirde Ali (24) beskriver i sitt Facebook-innlegg er dypt opprørende. For mange er hendelsen ufattelig.

Fordi hendelsen har skjedd mellom to høyt respekterte og godt likte personligheter i norsk offentlighet, Ali og komiker Atle Antonsen.

Det som treffer meg hardest er hennes såre beskrivelser av hva hun hadde, og hva hun mistet.

Her er en ung kvinne, på en normal dag i sitt normale liv. Hun koser seg med venninnen på en bar. Alt er slik det skal være i et ungt, uredd liv.

Så endres det så brått og brutalt at en kan miste pusten. Hun skriver at hun mistet tryggheten. At hun mistet tilliten. Hendelsen i seg selv er opprivende nok. Men like opprivende må sorgen være.

Det er slik jeg husker det selv: Når rasismen rammer, er det ikke raseriet, det er sorgen du sitter igjen med.

Nesten så hjertet blir knust. Som om noe du holdt kjært har forrådt deg. Din antagelse om at folk ser på deg som en av dem. En av vi-et. Denne sannheten man har holdt fast ved med begge hender gjennom et helt liv.

I et samfunn hvor man ser annerledes ut enn de fleste andre.

Du tror det beste om folk. Selvfølgelig gjør du det. De fleste er fine folk. Og i perioder, kanskje år, møter du ikke på en eneste fordomsfull eller rasistisk bemerkning.

Det går så bra at du glemmer at du er mørkhudet. Før du blir minnet på det.

Det holder med en vond bemerkning, et blikk som oser av vemmelse eller skepsis. En kropp som vender seg demonstrativt vekk fra deg.

Og for et øyeblikk er både verdensbildet og selvbildet knust.

I de aller fleste tilfeller er ikke rasismen et brassband, det er en blokkfløyte. Hørt kun av hun fornærmelsen og rasismen var myntet på.

De små stikkene – som avsender i beste fall ikke engang har tenkt noe særlig på. Kanskje var det ikke engang ondsinnet, eller rasistisk ment.

Men, det hjelper lite. Du blir sittende igjen med spørsmål du antagelig aldri vil få svar på. Og din opplevelse vil mest sannsynlig bli mistrodd. Det er ofte ikke førstehåndsvitner. Det er ofte ikke dokumentasjon.

For hver opprivende og rystende offentlig sak med vitner og dokumentasjon – som hendelsen som involverer Sumaya Jirde Ali og Atle Antonsen. Eller, Bernt Hulsker-saken, hvor VG-profilen ble dømt for hatefulle ytringer, er det hundrevis av små og store rasistiske uttalelser og handlinger som aldri blir fortalt om, aldri konfrontert eller straffeforfulgt.

De rammede flest orker ikke. De vil helst legge det bak seg. Late som det ikke skjedde. Det blir et gnagsår bare de kan føle.

Da blir det lett å underspille rasismen. Være fornøyd med at det angivelig er så lite av den i Norge – og anta at det ikke gjør noe særlig skade.

Derfor er det så enormt viktig at Ali ikke bare deler opplevelsen, men også anmelder Atle Antonsen. At politiet etterforsker saken og at saken forhåpentligvis blir vurdert i retten.

For vi ser det ikke før vi tror det.

Vi må faktisk innse at rasisme finnes, hvordan den kan se ut og at også folk vi liker kan komme med rasistiske utsagn. Enten med full overlegg, som forsnakkelse, og/eller i beruset tilstand. Bare slik kan vi gripe inn og stanse det.

Sumaya Jirde Ali viser stort mot.

Hun har også tidligere blitt utsatt for grov rasisme. Ali har betalt en svært høy pris for å delta i den offentlige samtalen. Nå gjør hun seg igjen sårbar, ved å gå offentlig ut med hendelsen. Men Ali er også ressurssterk. Hun går foran.

Det vil ha betydning for alle oss som har opplevd de små stikkene, de store, grove uttalelsene. Og som for eksempel er blitt nektet inngang til utesteder, eller som ikke er blitt innkalt til jobbintervju fordi de har utenlandsklingende navn.

Og det vil ha betydning for alle som har bevitnet slikt, uten å skjønt hva som har skjedd. Som gjerne skulle ha grepet inn, men ikke visst hvordan. Dette er samtalen vi kan ta nå. For tiden er virkelig inne.

Lite, eller mye, rasisme er ødeleggende for den det rammer. Men også for limet i storsamfunnet.