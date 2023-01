Kommentar

Et spørsmål om tillit

Hanne Skartveit Politisk redaktør, leder for VGs leder- og kommentaravdeling. Har en egen podcast ,"Skartveit", som du finner på PodMe og VG+

Assisterende PST-sjef Hedvig Moe har fortsatt spørsmål hun må svare på.

Dersom Etterretningstjenesten og PST ikke stoler på hverandre, har vi alle et problem. For det er de som sammen skal sørge for vår trygghet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De - og det vanlige politiet. Derfor fremstår det som underlig at Oslo-politiet forut for Pride-terroren ikke ble varslet om terrortrusselen som Etterretningstjenesten og PST kjente til. Politiet forholdt seg til den informasjonen de hadde om trusselnivået i Norge akkurat da. Risikoen for islamistisk terror var lav, for første gang på lenge.

16.juni i fjor, ni dager før terroren rammet, hadde PST nemlig senket trusselnivået for islamistisk terror fra “moderat” til “lite sannsynlig”. Kun få dager etter dette fikk våre hemmelige tjenester kjennskap til planer om et mulig angrep - som kunne involvere Arfan Bhatti og hans nettverk. Folk som ønsket å involvere IS. Den islamske staten.

Endret ikke trusselnivået

Kort tid etter dette fikk PST varselet fra Etterretningstjenesten. Uten at denne kunnskapen førte til at PST endret trusselnivået. Og uten at politiet i Oslo, eller andre steder i landet, fikk vite hva som kunne være på gang. Dermed fikk de ikke mulighet til å foreta sine egne vurderinger av sikkerheten forut for Pride - og til å iverkesette tiltak de anså som nødvendige for å beskytte sine innbyggere.

Assisterende PST-sjef Hedvig Moe begrunner PSTs manglende informasjonsdeling med Oslo-politiet på denne måten overfor VG:

– Generelt når PST varsler et politidistrikt om en mulig trussel, må det foreligge informasjon som politiet vil kunne bruke eller ha nytte av. Det vil for eksempel være vanskelig for et politidistrikt å forholde seg til informasjon om et mulig angrep i Norge, uten å kunne si noe mer om når, hvordan, hvor i landet eller av hvem.

Bhattis Facebook-post

Spørsmålet blir dermed hvor konkret den foreliggende trusselen var på dette tidspunktet. Om den var av en type som kunne gitt politiet mulighet til å handle på grunnlag av den, for eksempel ved å sikre den kommende Pride-paraden bedre. Sette inn mer mannskap, og følge ekstra nøye med på hva som beveget seg i byen.

Arfan Bhatti, her fotografert i en fengselscelle i Pakistan i 2013

Og om trusselen var så konkret at PST kunne fått domstolene med på å tillate bruk av tvangsmidler som avlytting og overvåking. Ut fra hva vi vet så langt, mente PST at de ikke hadde nok til at de ville fått ja til dette.

Få dager etter at Arfan Bhatti hadde reist til Pakistan, tidligere i juni, hadde han lagt ut en ny post på Facebook. Det skjedde kort tid før Pride, en massiv feiring av skeiv kjærlighet. Meldingen Bhatti la ut, kunne leses som en oppfordring om drap på homofile, sammen med et profilbilde med et regnbueflagg omgitt av et forbudsskilt.

Omgår spørsmålet

Assisterende PST-sjef Moe blir vag når hun får spørsmål om når hun og hennes folk ble oppmerksomme på Bhattis innlegg på Facebook. Hun sier også at PST ikke kan gå inn og lete i åpne kilder, for eksempel på Internett. På direkte spørsmål fra VG om de har anledning til å ta en titt på Bhattis Facebook-side, sier hun at hun ikke kan være konkret i sitt svar. I stedet omgår hun spørsmålet og viser til et lovforslag som ligger i Stortinget om PSTs adgang til å lagre informasjon fra åpne kilder.

Er det tvil om hvorvidt PST kan gå inn og se på Facebook-profiler? Det høres merkelig ut. Det er tross alt forskjell på å lete i det åpne på internett, og å lagre informasjon derfra.

Det er mye som tyder på at ting ikke har gått så knirkefrittt som det burde mellom de to sikkerhetstjenestene. PSTs assisterende sjef Hedvig Moe antyder at Etterretningstjenesten ikke har delt all informasjonen de har sittet på, i forkant av terroren. Etterretningstjenesten, på sin side, fastslår at de har delt “all relevant informasjon som kan bidra til å redde norske liv”.

– Det har vi også gjort fortløpende og uten forsinkelse med PST i denne saken, sa Ann-Kristin Bjergene, kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten til VG.

Og videre:

– Vi har heller ikke lagt begrensninger på deling med Oslo politidistrikt,

Knirk mellom tjenestene er i så fall ikke noe nytt. Historien er full av eksempler på at forholdet mellom ulike sikkerhetstjenester er anstrengt. Både ute i verden, og i Norge.

Lygren-saken

Det drøyeste eksemplet her hjemme, er perioden i tiårene etter andre verdenskrig. Forholdet mellom daværende POT-sjef Asbjørn Bryhn og etterretningssjef Vilhelm Evang var iskaldt. Det toppet seg da Bryhn i 1965 fikk sekretæren til etterretningssjef Vilhelm Evang arrestert for spionasje.

Sekretæren, Ingeborg Lygren, var uskyldig. Hennes navn hadde blitt forvekslet med den virkelige spionen, Gunvor Galtung Haavik. Lygren fikk livet ødelagt. Både Evang og Bryhn ble forflyttet etter det som skjedde, og både e-tjenesten og POT fikk nye ledere. Det måtte ryddes opp.

Ingeborg Lygren ble feilaktig anklaget for spionasje. Hun fikk livet ødelagt av de falske anklagene.

Er det noe lignende vi ser utfolde seg nå? Ulike deler av vårt sikkerhetsapparat som ikke stoler på hverandre, som ikke klarer å samarbeide, og som skylder på hverandre når noe går galt?

Vil av og til bomme

I så fall må det ryddes opp, også nå. For mistillit mellom ulike deler av sikkerhetstjenestene kan vi ikke leve med.

Vi kan selvsagt aldri forlange at PST og Etterretningstjenesten ikke gjør feil. Vi kan ikke kreve at de skal klare å hindre alle planlagte terrorangrep, eller alltid slå fast at de har sviktet dersom terroristene lykkes.

Av og til vil våre sikkerhetstjenester bomme. Av og til vil de slå alarm, og sette i verk tiltak som i ettertid kan synes unødvendig. Av og til risikerer de å gjøre for mye, andre ganger risikerer de å gjøre for lite.

Men det grunnleggende, at de tar informasjon på alvor, og deler det de vet med de som trenger det for å gjøre oss trygge. Det kan vi kreve.

Hør en smakebit av siste Skartveit-podcast: