Kommer Prigozjin også til Niger?

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

Niger glir inn i rekken av afrikanske land der militæret tar makten. Det åpner for både al-Qaida, IS og den russiske Wagner-gruppen.

Demonstranter i Nigers hovedstad roper i disse dager slagord mot deres tidligere kolonimakt Frankrike – og for Russland.

Dette er det syvende militærkuppet i Vest- og Sentral-Afrika siden 2020.

Kuppet i Niger er dramatisk fordi dette landet har vært en nær alliert av USA og Frankrike i kampen mot islamistiske opprørere. Niger har også vært en alliert av EU for å hindre migrasjon over Middelhavet til Europa.

Dramaet i Niger skjer samtidig som Vladimir Putin har invitert de afrikanske landene til et russisk-afrikansk toppmøte i St. Petersburg denne uken.

Tilhengere av kuppet demonstrerer og holder fram det russiske flagget i hovedstaden Niamey.

Fra amerikansk hold blir det fremholdt at om ikke Russland nødvendigvis hadde en finger i selve kuppet, så har de vært med på å legge grunnlaget for det.

I flere av Nigers naboland har den russiske Wagner-gruppen operert de siste årene. Fredag ble Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin observert på Afrika-toppmøtet. Det virker som «Putins kokk» fortsatt skal lede det russiske militærselskapets virksomhet i Afrika – til tross for kuppforsøket i Russland. Prigozjins menn står særlig sterkt i Nigers naboland Mali og Burkina Faso og dessuten Den sentralafrikanske republikk, som også ligger i nabolaget.

KUPPMAKERE: Disse militære har ledet kuppet i Niger. I midten sitter deres leder, Amadou Abdramane.

Vladimir Putin sa på det samme toppmøtet fredag at Russland ønsker å tilby gratis våpen til enkelte afrikanske land, i bytte mot tettere militært samarbeid, særlig når det gjelder ammunisjon og etterretning.

Amerikanerne er bekymret ikke bare for at russerne skal få enda større makt i denne delen av Afrika. Bekymringen går i minst like stor grad på at dette vil gi ytterligere grobunn for i særdeleshet det islamistiske terrornettverket al-Qaida – men også den militante islamistgruppen IS.

En oversikt fra Africa Center for Strategic Studies viser at disse er sterkt tilstedeværende både i Mali, Burkina Faso og Niger – og skrekken er at de også skal ta turen over grensene til Ghana, Elfenbenskysten, Benin og Togo.

Den nå avsatte presidenten i Niger ble demokratisk valgt i 2021, men Niger er blant de fattigste og mest ustabile landene i verden. Det har vært fire statskupp siden løsrivelsen fra Frankrike i 1960. FN-sjefen António Guterres sier at han er bekymret over uroen i hele området og mener det truer stabiliteten på hele det afrikanske kontinentet.

Tilhengerne av kuppet har satt hovedkvarteret til regjeringspartiet i brann. Niger har inntil nå hatt en demokratisk valgt president.

Det pågår en kamp mellom store nasjoner om innflytelse i Afrika. Kina har gjennom et par tiår styrket sin posisjon kraftig, og Biden-administrasjonen har sin USA-strategi for Afrika. I tillegg kommer altså Russland, som har tradisjoner for sterk innflytelse i Afrika fra Sovjet-tiden.

Derfor er spenningen stor om hvem som får størst innflytelse i det nye Niger – et land som er større enn Tyskland og Frankrike til sammen og som ligger strategisk plassert i Afrika.

Vi skal – dessverre – ikke se bort fra at Jevgenij Prigozjin dukker opp også der.

