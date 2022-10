REAGERER: Formuleringene til Nobelkomiteens leder synes å indikere en likhet mellom regimene i de tre landene. Er det dette Nobelkomiteen ønsker å uttrykke? At i Russland, Belarus og Ukraina, så kjemper sivilsamfunnet den samme kampen, mot myndighetene, for menneskerettigheter og demokrati, spør kronikkforfatterne.

Årets fredspris: − Et mislykket forsøk på balansekunst?

Den tredelte tildelingen er sett samlet problematisk.

TORUNN LAUGEN HAALAND, professor, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

SVEN G. HOLTSMARK, professor, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Tildelingen av årets fredspris til russiske Memorial, Aljes Bjaljatski i den belarusiske menneskerettighetsorganisasjonen Vjasna (Vår) og ukrainske Senter for borgerlige friheter ser ut til å ha fått tilslutning fra praktisk talt alle hold i Norge (ellers i verden er ikke lenger Nobels fredspris noen stor sak).

Selv har vi siden beslutningen ble kjent, undret oss over to ting: Selve tildelingen, og at den knapt er blitt møtt med kritiske spørsmål. For oss er den den tredelte tildelingen sett samlet problematisk.

Det hender ikke sjelden at effekten av et sett handlinger som opptrer sammen, blir større enn den samlede effekten av de enkelte handlingene om de hadde opptrådt hver for seg.

Årets fredspristildeling er et eksempel på det motsatte – hvordan betydningen av to handlinger svekkes av en tredje: Memorial og Bjaljatski ville vært gode valg også i et annet år enn 2022.

At tildelingen kommer nettopp i år, kunne likevel gitt den ekstra tyngde: Memorial ble endelig stengt av russisk høyesterett i desember 2021, noen måneder etter at Bjaljatski, igjen, var fengslet i Belarus (fengslingen var i juli 2021, ikke i 2020 som det synes å fremgå av Nobelkomiteens begrunnelse). Han hadde tidligere sittet fengslet 2011–2014. Bjaljatskis organisasjon Vjasna ble allerede tidlig på 2000-tallet fratatt muligheten til å arbeide åpent i Belarus.

Riktig håndtert kunne tildelingen til Memorial og Bjaljatski også gitt særlig mening på bakgrunn av spørsmålet som nå overskygger alt annet i Europa: Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Slik gikk det ikke: Virkingen av disse to tildelingene svekkes av at prisen deles med ukrainske Senter for borgerlige friheter, Tsentr Hromadjanskikh Svobod, TsHS. TsHS har kjempet en annen kamp: for videreutvikling av demokratiet og menneskerettighetenes vilkår i Ukraina, og for elementær respekt for menneskerettigheter i land som Russland og Belarus.

Siden Russlands invasjon av Ukraina i 2014 har organisasjonen så markert seg i den ukrainske frihetskampen, for enkeltmennesker i russisk fangenskap, og i kampen for at de skyldige i krigsforbrytelser skal stilles rettslig til ansvar.

Dette er alt sammen arbeid som fortjener vår fulle støtte – men gir det grunnlag for Nobels fredspris, til overmål i samme år som prisen tildeles til Memorial og Bjaljatski?

Nobelkomiteens begrunnelse leder oss i retning av at svaret på spørsmålet er nei. Tre fyldige avsnitt er viet Bjaljatski, hvorav ett vektlegger hans personlige heroisme og offervilje: fengslingen 2011-14, og igjen altså fra 2021. Avsnittet slutter slik: «He is still detained without trial. Despite tremendous personal hardship, Mr Bialiatski has not yielded an inch in his fight for human rights and democracy in Belarus.»

Med andre ord – det er del av komiteens begrunnelse av Bjaljatski har kjempet sin kamp mot et brutalt og diktatorisk regime, og at han i denne kampen har båret store personlige ofre.

Bjaljatski fremstår som en heroisk skikkelse – én i rekken av verdens utallige menneskerettighetsforkjempere som ender opp som samvittighetsfanger i sitt hjemland. Hvorfor komiteen gir prisen kun til Bjaljatski personlig og ikke også til Vjasna, fremgår ikke. Vjasna er fortatt aktiv og spiller en viktig rolle i å kartlegge menneskerettighetsbrudd i Belarus.

Valget av Bjaljatski står dermed inn i en tradisjon som komiteens daværende leder Fredrik Stang omtalte slik: «If we look back upon all the men and women who have received the Peace Prize over the years, we find that […] the lives of many of them were marked by passion, grief, and struggle.»

Året var 1935, og prisvinneren var Carl v. Ossietzky – et av Hitlers utallige ofre. At Stang i sin tale gjorde alt som sto i hans makt for å frata tildelingen enhver brodd mot Hitler-regimet, er en sak for seg.

Begrunnelsen for å gi prisen til Memorial dreier seg ikke først og fremst om enkeltmenneskers heroisme, men om organisasjonens langvarige arbeide med å dokumentere stalinismens forbrytelser og å samle inn og systematisere «politisk undertrykkelse og menneskerettighetsbrudd i Russland.»

Nobelkomiteen viser også til Memorials innsats for å avdekke «overgrep og krigsforbrytelser som russiske og prorussiske styrker begikk mot sivilbefolkningen» under krigene i Tsjetsjenia.

Men også i omtalen av Memorial legger Nobelkomiteen vekt på enkeltmenneskers personlige offer i kampen mot diktaturer: Komiteen minner om Natalja Estemirova, Memorial-representant i Tsjetsjenia, som ble bortført og drept i 2009.

Omtalen av TsHS er kortfattet og har en ganske annen karakter. Hovedbegrunnelsen er at organisasjonen har arbeidet for å «fremme menneskerettigheter og demokrati i Ukraina». TsHS har arbeidet for å «styrke sivilsamfunnet» og har sett det som sin oppgave å «presse myndighetene til å gjøre Ukraina til et fullverdig demokrati.»

Én del av begrunnelsen blir særlig påfallende på bakgrunn av beskrivelsen av Memorials og Bjaljatskis virksomhet og kamp: TsHS har «tatt aktivt til orde for» at Ukraina skal slutte seg til ICC – den internasjonale straffedomstolen i Haag. Det virker underlig å fremheve dette som begrunnelse for å få Nobels fredspris.

Disse formuleringene synes å indikere en likhet mellom regimene i de tre landene. Er det dette Nobelkomiteen ønsker å uttrykke?

At i Russland, Belarus og Ukraina, så kjemper sivilsamfunnet den samme kampen, mot myndighetene, for menneskerettigheter og demokrati?

Komiteen understreker også TsHS’ arbeide for å «identifisere og dokumentere russiske krigsforbrytelser mot den ukrainske sivilbefolkningen» og for å stille de skyldige til ansvar for sine ugjerninger. Slik ender omtalen av TsHS med en tematikk som kunne vært utgangspunkt for å få frem hva som kunne vært et udelt budskap i årets tildeling:

Den norske nobelkomités protestrop – mot Putin- og Lukasjenka-regimenes ugjerninger i diktatorenes egne land og i krigen mot Ukraina. Et protestrop mot krigen som i seg selv er en ulovlig angrepskrig, men også mot de utallige krigsforbrytelsene som daglig blir begått av russiske styrker og av styrker som er under kontroll av russiske myndigheter.

Om komiteen hadde tatt et slikt standpunkt og vært konsekvent i sin begrunnelse og i komitélederens uttalelser, kunne prisen til også TsHS gitt mening.

Men slik er det ikke – tvert imot: Fra første øyeblikk var det åpenbart maktpåliggende for komiteens leder å få frem det stikk motsatte budskapet – at prisen ikke var rettet mot Putin: Prisen var ment å uttrykke støtte til sivilsamfunnenes menneskerettighetsarbeid rent generelt.

Dette gjentok hun umiddelbart etter at årets prisvinnere var kunngjort, og hun sa det samme i Dagsnytt 18 samme dag. Det er som om det hele ikke har noe med Putin eller Lukasjenka å gjøre, og slett ikke med Russlands krig mot Ukraina.

Men slik er det neppe: Det er mer nærliggende å tro at årets pris har alt å gjøre med Russlands angrepskrig mot Ukraina. Tildelingen til de tre vinnerne skjer også på bakgrunn av at Russland under Putins ledelse har slått stadig sterkere ned på uavhengig menneskerettighetsarbeid og all annen uavhengig offentlig virksomhet. Belarus under Lukasjenka har hele tiden vært diktaturet det er i dag.

Så hvorfor da trekke inn en ukrainsk organisasjon som arbeider under helt andre forhold – i et demokrati? Om komiteen ønsket å hedre menneskerettighetsarbeid som sådant, også med tanke på de menneskelige omkostningene slikt arbeid kan medføre, er TsHS et underlig valg.

Om de ønsket å finne kandidater i tillegg til Memorial og Bjaljatski – uvisst av hvilken grunn – ville problemet vel vært å skille mellom gode kandidater heller enn å finne en god kandidat.

Gå til et hvilket som helst udemokratisk regime – og de heroiske motstandskjemperne finnes, enten de nå er journalister, menneskerettighetsarbeidere eller gjør sin innsats i andre sammenhenger.

Så hvorfor har komiteen valgt å inkludere TsHS fremfor alle andre menneskerettighetsforkjempere på kloden?

Man kunne tenkt seg at komiteen, som Fredrik Stang i 1935, var opptatt av at beslutningen ikke skulle skade Norges forhold til en annen stat. Vi husker alle hva som fulgte etter tildelingen til Liu Xiaobo i 2010.

Men slik kan det umulig være: Det er for tiden helt andre og langt mer tungtveiende saker og begivenheter som er bestemmende for forholdet mellom Norge og Russland. Dette vet Nobelkomiteen.

En mer sannsynlig forklaring kan være at komiteen ville gi tildelingen en slags regional profil – pris til Memorial i Russland, Bjaljatski i Belarus, og så, for å skape en slags regional helhet eller balanse – også til TsHS i Ukraina?

Det finnes gode krefter i alle de tre landene, kan man ha tenkt, og kan prisen bidra til å rette oppmerksomheten til det som forener dem, ikke det som skiller dem?

Det er formuleringer i begrunnelsen og i komitélederens uttalelser i etterkant som peker i en slik retning.

Om det er slikt komiteen har tenkt, fremstår det som både naivt og etisk problematisk. Russland, Belarus og Ukraina utgjør dag ingen enhet – det er kun geografien, og Russlands angrepskrig, som binder dem sammen.

Ukraina har gitt klart uttrykk for at de ønsker seg bort fra fellesskap med Russland og Belarus til et fellesskap med EU og Nato.

I både Russland og Belarus finnes det krefter som motarbeider diktaturet, noe årets tildeling minner om. Men – det er ikke disse kreftene som i dag preger de russiske og belarusiske samfunnene. Nobelkomiteens påtvungne regionalisering av Ukrainas tilhørighet fremstår derfor som ikke bare underlig, men svært uheldig.

Om Nobelkomiteen av en eller annen grunn mente at tildelingen til Memorial og Bjaljatski (Vjasna kunne vært med) i seg selv ikke uttrykte komiteens intensjoner fullt ut, kunne prisen ha blitt supplert av en tildeling til en tredje organisasjon fra en annen del av verden der enkeltpersoner gjør store personlige offer i kampen mot diktatur og undertrykkelse.

På den måten kunne Nobelkomiteen både ha tatt et entydig standpunkt til krigen i Europa.

Og samtidig vist at mennesker lider under undertrykkelse og vold også i andre deler av verden.