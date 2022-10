YTTERGRENSE: – En stengt grense på Storskog vil føre til at desperate mennesker vil prøve å ta seg inn i Norge ulovlig, skriver kronikkforfatteren.

Derfor bør Norge holde Storskog åpen

En stengt grense vil først og fremst være til nytte for Putins regime.

Publisert: Nå nettopp

ANASTASIIA TKALICH, medlem av den norsk-russiske foreningen «SmåRådina: For demokrati i Russland»

Frp og Høyre mener at Norge må stenge grensen til Russland på Storskog for å beholde kontrollen over yttergrensen. Jeg forstår Norges behov for sikkerhet, men håper likevel at grensen ikke blir stengt.

Det er to hovedgrunner til det:

For det første mener jeg at det at folk flykter fra Russland bidrar til å forkorte krigen og til å svekke Putins regime.

For det andre mener jeg at menneskene som kommer over Storskog ikke representerer noen stor trussel mot Norge.

Som en person med russisk opphav er jeg sjokkert over det som nå skjer i mitt hjemland. Jeg fordømmer Putins regime, hans krig i Ukraina med ulovlig annektering av de okkuperte ukrainske fylkene, og ikke minst den såkalt delvise mobiliseringen, som er grunnen til tilstrømmingen over grensen den siste tiden.

Grensen med Norge er russiske borgeres siste mulighet for å reise til Schengen-området over land, og jeg er svært takknemlige for at Norge har holdt grensen åpen for flere hundre mennesker som har forlatt Russland den siste tiden.

REDDE FOR REGIMET: – Blant dem som flykter over Storskog i disse dager finner man militærnektere, journalister, fredsaktivister, politikere og mange som er utdannet innen IT og annen teknologi, skriver Anastasiia Tkalich. Bildet ble tatt på Storskog 28. september.

Blant dem som flykter over Storskog i disse dager finner man militærnektere, journalister, fredsaktivister, politikere og mange som er utdannet innen IT og annen teknologi.

Alle disse gruppene vil være viktige i kampen mot Putins regime, og det bør være i Norges interesse å støtte dem.

Å gi militærnektere innreise vil gjøre at de slipper lange fengselsstraffer eller å bli sendt i en blodig og meningsløs krig der de må drepe eller bli drept, og det vil samtidig svekke Putins mobilisering.

Noe som er vel så viktig for å svekke mobiliseringen, er å beskytte mennesker med høy teknologisk kompetanse – disse brukes som offiserer og annet befal i krigen, og er derfor nøkkelpersoner det er viktig å hjelpe ut av Russland.

For hver mann som flykter, svekkes Putins mobilisering, som ifølge uformelle tall kan omfatte opptil en million mennesker. Lykkes regimet, vil Russland bli en enda farligere militær stat, rett på grensen til Europa. Vi må ta ressursene fra Putin mens det fortsatt er mulig. Slik kan vi bidra til at krigen blir kortere og til at færre ukrainere blir drept.

Noen mener at russere ikke «fortjener» innreise nå fordi de stilltiende aksepterte Russlands invasjon til Ukraina, og at militærnektere må bekjempe Putin i Russland istedenfor å forlate landet.

Moralsk sett kan jeg forstå dette argumentet, men det er dessverre lite som tyder på at det russiske folket vil klare å bekjempe diktaturet på egen hånd.

Så er det spørsmålet om menneskene som krysser grensen utgjør en trussel mot norsk sikkerhet. Jeg koordinerer hjelpearbeidet for russere som krysser grensen, og har derfor god innsikt i hvem og hvor mange som kommer.

Basert på det og på rapporter i mediene, mener jeg at det ikke er noe stort press på grensen, og at det ikke er behov for å stenge den.

For det første er strømmen over grensen liten, og den blir stadig mindre. Ifølge NRK har det gjennomsnittlig vært færre enn 300 passeringer per dag denne uken. 28. september klarte for eksempel alle som ønsket det å krysse grensen før den stengte for dagen.

For det andre er det få som overhodet har mulighet til å krysse grensen – den er bare åpen for de som har både pass og gyldig Schengen-visum. I dagens situasjon er det både dyrt og tidkrevende å få utstedt Schengen-visum, så antall innreisende kommer neppe til å øke noe særlig fremover.

For det tredje har de fleste som krysser grensen tenkt seg videre til andre Schengen-land eller til land utenfor Schengen. Både folk som har blitt intervjuet av norske journalister på grensen og som snakker i russiske fora bekrefter dette.

Land som Tyskland, Nederland og USA har uttalt at de ønsker å ta imot militærnekterne fra Russland, men fordi det ikke finnes flyforbindelse, er fremkomstmulighetene til disse landene svært begrenset.

For det fjerde er de fleste som rømmer ressurssterke folk som vil kunne forsørge seg selv mens de er i Europa. De flykter fra storbyer som St. Petersburg og Moskva, og mange jobber i internasjonale selskap.

Disse har ressurser til å klare seg selv og til å komme seg videre.

Stengte grenser kan ikke stoppe regimets agenter. Agentene har full støtte fra russiske myndigheter og vil uansett komme seg til Schengen-området dersom Kreml ønsker det.

De siste årene har vi sett mange eksempler på dette, blant annet Skripal-saken (2018) der den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) utførte politiske drap i Storbritannia og sprengningen av våpenlagre i Vrbetice i Tsjekkia i 2014.

En stengt grense på Storskog vil føre til at desperate mennesker vil prøve å ta seg inn i Norge ulovlig.

Med tanke på at vi går vinteren i møte, er det uunngåelig at dette vil føre til tap av menneskeliv. Det vil også føre til dårligere kontroll med hvem som kommer inn i landet.

En stengt grense vil først og fremst være til nytte for Putins regime.