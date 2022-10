Leder

Opprør mot prestestyret

Opptøyene i Iran er ved et vendepunkt: Enten vokser protestbølgen seg enda større, eller den slås brutalt ned av regimet. Det siste er å frykte.

Helt siden de pågående demonstrasjonene begynte for snart tre uker siden, da 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt , har Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei (83) ikke sagt et ord om hendelsen.

Da han mandag brøt tausheten for å kommentere folkets protest, var det i kjente toner: Han fordømte opptøyene, og beskyldte USA og Israel for å stå bak.

Info Dette må du vite om demonstrasjonene i Iran: DØDE I POLITIVARETEKT: Kurdiske Mahsa Amini (22)) Kurdiske Mahsa Amini (22)) døde fredag 16. september etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

STORE DEMONSTRASJONER: Dødsfallet har ført til demonstrasjoner over hele Iran. Demonstrantene – med kvinner i spissen – kjemper for frihet og kvinners rettigheter, mot vold mot kvinner og politisk undertrykkelse. Demonstrasjonene har spredd seg til store deler av verden.

MANGE DREPT: Den iranske regjeringen Den iranske regjeringen begrenset internettilgangen i landet for å hindre kommunikasjon innad i landet, men også til utlandet. Sikkerhetsstyrker har voldelig slått ned på demonstrasjonene og flere titalls har mistet livet, og flere hundretalls har forsvunnet eller blitt pågrepet.

DETTE IRANS LEDER: Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei mener at USA og «zionist-regimet» , som han omtaler Israel som, har planlagt det han kaller «opptøyene» i Iran den siste tiden. Vis mer

I likhet med president Putins verdensbilde, mener også bølleregimet i Teheran at det er «vesten og deres lakeier» som har skylden når folk tar til gatene for å protestere mot statens undertrykkelse av egne innbyggere.

Flere har fryktet at ayatolla Khameneis tale, når den en gang kom, vil bli som dette.

I praksis er det en marsjordre til den hensynsløse revolusjonsgarden om å slippe løs den enda mer hensynsløse Basij-styrken – en paramilitær bande av fanatikere underlagt religiøs kontroll.

Basij ble i sin tid etablert av ayatolla Khomieni som en uavhengig milits av vervede, og er beryktet for sin absolutte brutalitet, særlig overfor dissidenter.

Styrken har mullaregimets velsignelse til å benytte all midler, inklusive metoder som er så hinsides human anstendighet at i tilfeller hvor det iranske militæret har motsatt seg å bruke vold mot demonstranter, har Basij «løst» oppdraget for dem.

Gitt styrkens ideologiske motivasjon, har medlemmene i praksis straffefrihet for egne handlinger, og er blitt brukt av regimet for å slå hardt ned på borgere som opponerer mot presteskapets undertrykkelse.

De siste ukers demonstrasjoner viser hvor inderlig lei iranerne er av å bli herset med av dette absurde moralpolitiet.

Over hele verden tar folk til gatene til støtte for det iranske folkets kamp for frihet, menneskerettigheter og demokrati. Se bilder fra noen av demonstrasjonene her:

Den asymmetriske voldsbruken og uforholdsmessigheten i straffereaksjonene har økt under det nåværende styret, noe som bare har forsterket misnøyen.

Mens tidligere opptøyer har handlet om økonomi, energipriser og levekårskostnader, dreier protestene mot den sittende konservative regjeringen seg i større grad om ideologisk tvang, og hvordan sjia-presteskapet bruker sine voldsskvadroner til å håndheve deres tolkning av islam.

Regimet er ikke bare det mest hardhendte siden ayatolla Khomeinis terrorvelde trakk Iran tilbake til middelalderen, det er også det mest virkelighetsfjerne og distanserte i forhold til egen befolkning.

Det finnes ingen moderate i noen av de ulike maktsentra som utgjør dagens iranske ledelse.

Ingen reformorienterte eller liberale som kunne forklart dem hva som foregår på grasrotnivå, og hvorfor stemningen blant folk flest er på bristepunktet.

Det kan bli grusomme scener i iranske byer hvis Basij-styrken beordres ut i gatene for å gå løs på demonstranter. Men for hver iraner som bankes til døde i ayatolla Khameneis navn, bryter mullaenes ensidige legitimitet gradvis sammen.

Et regime som må bruke terror og undertrykkelse for å utøve makt over egne borgere har begrenset levetid.

Myndighetenes voldsbruk i Iran er nå på et nivå som mest av alt uttrykker prestejuntaens desperasjon.