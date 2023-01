OGSÅ MYE BRA? – Vi er lei oss for de problemene de reisende på Østlandet har fått merke den siste tiden. Vi skal levere bedre punktlighet enn det vi har klart hittil i år. Samtidig leverer vi et godt togtilbud til svært mange reisende hver eneste dag, skriver en av Bane NORs direktører i denne teksten.

Hvorfor fikser vi ikke bare jernbanen?

Vi har hatt en langt dårligere start på 2023 enn det vi hadde ønsket oss. Det er imidlertid ikke så håpløst som man kan få inntrykk av gjennom media.

SVERRE KJENNE, direktør for Drift og teknologi i Bane NOR

I samarbeid med togselskapene jobber vi hver dag for å bedre punktligheten og unngå feil som stopper togtrafikken. I 2022 klarte vi ikke målet om at minst 90 prosent av persontogene skal være i rute. Dessverre er det ikke én enkelt årsak til at punktligheten endte på 87,8 prosent.

I sin leder «Bane NOR og ned» skriver VG at det er togselskapene som står for 26 prosent av feilene på norsk jernbane. Resten har, ifølge VG, én felles adresse: oss i Bane NOR. Dette stemmer ikke med virkeligheten.

Grovt sett kan vi dele årsakene til forsinkelser inn i fire kakestykker: feil på vår infrastruktur, feil på togene eller andre forhold hos togselskapene, utenforliggende årsaker som vær, klima og uønskede hendelser som folk i sporet – og følgeforsinkelser, altså tog som blir forsinket på grunn av andre forsinkede tog.

I 2010 innførte Jernbaneverket et punktlighetsmål for jernbanen i Norge. Minst 90 prosent av persontogene skal være i rute ved endestasjon og når de kjører gjennom Oslo S. 2012 ble det første året hvor vi klarte målsettingen, og siden har jernbanen levert over 90 prosent punktlighet i åtte av elleve år.

Målet om å levere en sikker og punktlig jernbane står fast, men det er andre forhold som har endret seg siden 2010: Togtrafikken har økt, og infrastrukturen er enda eldre og mer sliten.

På Østlandet, spesielt rundt Oslo S, kjører det tett med tog på toglinjene. Fordi vi ønsker å tilby de reisende mange togavganger, spesielt i rushtiden, blir også konsekvensene større når det skjer noe som stopper trafikken. Hver feil gir flere forsinkelsestimer nå enn for bare få år siden.

Fra 2012 til 2019 økte antall togpassasjerer i Norge fra 62 til 80 millioner. Under pandemien var det langt færre reisende, og punktligheten var god. Som i Norge er det godt kjent også utenfor landegrensene at rushtid og plattformer fulle av reisende utfordrer punktligheten.

Det norske jernbanenettet skiller seg imidlertid fra mange andre land ved at det i stor grad består av enkeltspor, og at det er bygget i «stjerneform» ut fra Oslo. Det gir begrensende muligheter for omkjøring av togene når det oppstår feil, og tog blir stående i kø.

Mange tog gir altså flere forsinkelser, men hvorfor er det så mange feil? Det er dessverre ikke ett enkelt svar på det, men en fellesnevner for mange av feilene er at det skyldes gamle anlegg og tog og utdatert teknologi.

Signalanlegget på Oslo S er fra 1977. Vi har også infrastruktur som har rukket å fylle 100 år og fortsatt er i bruk. Mye av togmateriellet er også gammelt, og vi ser at konsekvensene av feil på tog er større i 2022 enn tidligere år.

UTDATERT? – Hvorfor er det så mange feil? Det er dessverre ikke ett enkelt svar på det, men en fellesnevner for mange av feilene er at det skyldes gamle anlegg og tog og utdatert teknologi. Signalanlegget på Oslo S (bildet) er fra 1977, skriver Sverre Kjenne.

Som alle med hus, bil eller båt vet: behovet for vedlikehold tar aldri slutt. Selv om det bevilges store beløp til jernbanen hvert år, bevilges det ikke nok til vedlikehold og fornyelse. Det meste går til viktige utbyggingsprosjekter som alle styrker jernbanetilbudet i Norge.

Samtidig vokser vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. Problemene vil ikke forsvinne før vi bytter ut det som ikke fungerer, og tar bedre vare på det vi har.

Det finnes løsninger for å få en mer stabil og robust jernbane i Norge. Vi jobber blant annet med å bytte ut hele signalanlegget med et digitalt signalanlegg som blir felles for hele Europa, ERTMS. Vi har også gode resultater på strekninger hvor vi har jobbet mer intensivt med fornyelse og vedlikehold, som på Skøyen utenfor Oslo. Med ekstra midler får vi tatt flere slike løft.

I Bane NOR jobber vi med forbedring på en rekke punkter. Vi benytter sensorteknologi for å overvåke infrastrukturen for raskere å oppdage feil. Det pågår større prosjekter med å bytte ut kontaktledningene, som er de strømførende ledningene til toget.

Vi deltar i forskningsprosjekter for å utvikle nye løsninger og tiltak mot hendelser som gjør at toget stopper. Vi utnytter 5G for bedre kommunikasjon mellom alle som jobber med togfremføring, og vi utvikler trafikkstyringssentralene for en mer robust og teknologisk jernbane.

Vi ser også frem til å få selskapet som jobber ute i sporet, Spordrift, tilbake i organisasjonen for å få til bedre prosesser for feilretting og vedlikehold.

Vårt mål er å ha Europas sikreste jernbane, og vi er allerede på pallen. Vi skal også levere en så punktlig jernbane som overhodet mulig med de forutsetningene som ligger der. Det er vårt ansvar.

VG mener at reisende med tog i Norge ikke kan stole på at jernbanen tar dem dit de skal eller at de kommer frem i tide. Dette til tross for at tidligere sammenligninger viser at vi ligger i det øvre sjiktet i Europa også på punktlighet.

Vi er lei oss for de problemene de reisende på Østlandet har fått merke den siste tiden. Vi skal levere bedre punktlighet enn det vi har klart hittil i år. Samtidig leverer vi et godt togtilbud til svært mange reisende hver eneste dag.

Uansett hvordan du reiser, er det aldri en hundre prosent-garanti for at du kommer frem i tide. Men når veier og flyplasser er lammet av snø og uvær, går det faktisk ofte et tog.