Farlig fagforeningsmakt, eller klassisk unnamanøver?

En god helsetjeneste handler til syvende og sist om politisk styrt ressursfordeling. Noen vinner på at historien nå skrives om til å handle om Sykepleierforbundet, profesjonskamp og eventuelt helseministerens «følelser».

LILL SVERRESDATTER LARSEN, leder i Sykepleierforbundet

VGs Hanne Skartveit skriver om alderdom som det siste tabu. Alle kan kjenne på frykten for å ikke få hjelp til å dekke våre grunnleggende behov når vi er hjelpeløse.

Men hun går videre til å skylde på Sykepleierforbundet fordi vi visstnok tviholder på oppgaver og sykepleiere ikke gidder å jobbe helg. Begge deler er beviselig feil, og VG har latt seg lede inn i en konstruert fortelling skapt av arbeidsgiver og andre som har noe å vinne på den feilaktige myten om profesjonskamp.

VGs politiske redaktør kan spørre seg hvem som vinner på det, men det fundamentale spørsmålet er hvorfor vi som samfunn ikke er villig til å investere penger i helsetjenester som eldreomsorg.

Fakta er, at sykepleiere i turnusarbeid arbeider helg som tilsvarer butikkansatte på hver eneste lørdag. I tillegg arbeider sykepleiere kveld, natt og helligdager. Det tilsvarer arbeidstid totalt tre uker mer enn skiftarbeideren. Langt mer ubekvem arbeidstid enn de aller fleste andre yrker.

En sentral Ap-politiker jeg kjenner uttalte: – Nå først, når datteren har blitt sykepleier, så skjønner jeg hva dere har snakket om. Det er jo en enorm sosial belastning å jobbe så ofte helg. Hun har gjort det en kort stund, men har nå begynt i privat sektor hvor hun unngår så mye helgejobbing.

Sykepleierforbundet har gjentatte ganger tatt initiativ til å drøfte helgeproblematikk med arbeidsgivere. Per nå er det bedre betalt å ta en ekstra vakt på en torsdagskveld enn på en søndagsmorgen.

Vår årlige kartlegging viser sprik mellom planlagt og faktisk bemanning for sykepleiere, og spriket er faktisk ikke størst i helgene – det er ukedagene. Arbeidsgivernes bemanningsplanlegging tar nemlig lite høyde for sykefravær, foreldrepermisjoner, kurs eller utdanning.

Våre undersøkelser viser at sykepleiere responder dårlig på pisk og når de sammenligner sin belastning med andre yrker hvor fleksibilitet og hyttekontor har blitt mer vanlig, er veien kort til andre yrker utenfor helsetjenesten.

Dernest «profesjonskamp».

Om profesjonskamp betyr å sikre pasient, pårørende og helsetjenestene den kompetansen som Norges lover tilkjennegir gjennom autorisasjon, så ja. Men det betyr ikke at vi tviholder på oppgaver, tvert imot har Sykepleierforbundet allerede i 2020 bedt regjering og helsedepartement om hjelp til en overordnet veileder for ansvar- og oppgavedeling.

Som professor i sykepleie Edith Gjevjon skriver:

«Ansvars- og oppgavedeling er et virkemiddel for å få utført de nødvendige oppgavene knyttet til helsehjelp når ressursknapphet og mangel på kvalifisert helsepersonell utfordrer kapasiteten til å utføre dem. I tillegg kan ansvars- og oppgavedeling forbedre sammensetningen av ulike typer helsepersonell, det vil si: å bruke kompetanse og ressurser riktig, på rett sted til rett tid».

Hvilke oppgaver som skal gjøres må defineres ut fra pasientens behov og situasjon, og i samsvar med yrkesutøverens ansvar og vurdering av egen kompetanse – og ikke ut fra økonomi alene. Selv om det kan være forsvarlig å fordele oppgaver knyttet til noen pasienter, kan fordeling av de samme oppgavene vurderes som uforsvarlig når det gjelder andre pasienter.

Om jeg blir tolket som at helsefagarbeideren kun kan smøre brødskive så har de få minuttenes taletid på Debatten blitt hørt som Fanden leser Bibelen. «Hele laget» sier Fagforbundet, og der er Sykepleierforbundet enige. De oppgavene som Fagforbundets Mette Nord ramser opp som helsefagarbeiderne kan gjøre, «praktisk hjelp og pleie, påse at pasientene tar medisiner, spist og vært på toalettet, ta blodtrykk», vel de oppgavene gjør både de og assistenter uten formelle helseutdanning allerede.

Men vi trenger også flere eksempelvis kostverter, som var dem jeg hadde i tankene. Og vi trenger portører, sosionomer, ergoterapeuter, kliniske farmasøyter og renholdsbetjenter ikke minst. Hele laget.

Men i sykepleietjenesten – i eldreomsorgen – er sykepleiere og helsefagarbeidere en essensiell del av laget. Begge yrkesgruppene kan selvfølgelig smøre brødskive, men det er kanskje ikke på kjøkkenet verken sykepleier eller helsefagarbeider bør brukes mest?

Pasienter på sykehjem har i snitt syv diagnoser og tilhørende medikamenter. Alderdom endrer kroppens fysiologi og opptak av både medikamenter og næring. Planlegging av ernæringstiltak er derfor sykepleiernes ansvar ut fra kompetanse.

Hvem som gjør oppgavene knyttet til ernæring, skal ta utgangspunkt i pasientens situasjon. En situasjon som vi vet på sykehjem forverres fordi der lever folk sine siste år. Det skal kunne være godt å leve også den siste dagen – noe som både sykepleieren, helsefagarbeideren og assistenter har som sitt faglige mål. Hvem som gjør oppgavene, bør derfor gjøres i takt med pasientens helse- og sykdomsbilde.

Ansvars- og oppgavedeling må derfor skje med bevissthet, planlegging, system og tydelig faglig ledelse. Problemet er at førstelinjelederne i helse har i median 93 ansatte, samt at Norge mangler 6600 sykepleiere og 2600 helsefagarbeidere allerede i dag.

Det fører til omfattende og farlige samtidighetskonflikter, mangel på kontinuitet og at personer med for lite kompetanse ut fra pasientens situasjon utfører oppgaver som kan bli uforsvarlig både for pasient og den ansatte.

Derfor handler jobben om en god helsetjeneste til syvende og sist om politisk styrt ressursfordeling. Noen vinner på at historien nå skrives om til å handle om Sykepleierforbundet, profesjonskamp og eventuelt helseministerens «følelser».

Det er ikke det det handler om. Helsetjenestene har betydning for oss som helhet i samfunn, og vi står ovenfor en prioriteringsdebatt som er langt større enn kun innenfor helsesektoren alene.

Derfor, når Helsepersonellkommisjonen kommer med sin rapport i neste uke, er det vel så interessant å vite hva finansminister Trygve Slagsvold Vedum eller statsminister Jonas Gahr Støre «føler» om krisen i helsetjenestene.