Har ventet på dette

Reglene for blodgivning har blitt styrt av gamle fordommer.

DANIEL LORENTZEN (21), student og medlem i AUF.

Regjeringen annonserte tidligere i år at reglene for blodgivning skal likestilles for alle uavhengig av seksualitet.

Det betyr at homofile menn ikke lenger trenger å leve i sølibat i 12 måneder for å kunne gi blod. Nå kan også menn som har sex med menn donere blod seks måneder etter de byttet sexpartner.

Dette er en velkommen endring som flere har ventet på i mange år.

Homofile menn har til nå måttet leve i sølibat i 12 måneder for å donere blod, selv om man er i et fast forhold.

Dette er på tross av at seksuelt overførbare sykdommer ikke er mer vanlig blant monogame homofile par enn hos heterofile.

I tillegg har det lenge vært mangel på blodgivere, noe som gjør det enda viktigere at alle som vil bidra med å gi blod får lov.

PÅ TIDE: Ved å likestille regelverket viser regjeringen at de lytter til forskning og fakta, skriver Daniel Lorentzen.

De aller fleste skeive menn har ikke HIV eller Aids. Reglene for blodgivning har blitt styrt av gamle fordommer.

Det skeive miljøet har måttet være ekstra bevisst på risikoen for seksuelt overførbare sykdommer, noe som blant annet har ført til at antall tilfeller har gått stadig ned i mange år.

I tillegg er det godt testregime i blodbanken for alt blod, uavhengig av hvem som donerer. Ved å likestille regelverket viser regjeringen at de lytter til forskning og fakta fremfor fordommer fra 90-tallet.

At denne endringen kommer nå beviser igjen at det betyr noe hvem som styrer. Det skeive miljøet har lenge vært tydelig på at det gamle regelverket oppleves diskriminerende.

Samtidig har det vært manglende forskningsgrunnlag for å kreve at homofile lever i sølibat i 12 måneder for å kunne gi blod.

Historisk sett har Arbeiderpartistyrte regjeringer vært forkjempere for skeives rettigheter gjennom avkriminalisering, ekteskapslov, forbud mot homoterapi og nå ved å likestille regelverk for blodgivning.

Likestillingen kommer i en tid hvor det virkelig trengs at politikerne er på lag med oss skeive.

De siste årene har vi sett en stor økning i hat og hets rettet mot det skeive miljøet. Samtidig melder Amnesty at støttende ytringer har gått ned. Denne regelendringen er et tydelig signal fra regjeringen om at de står på lag med skeive, og at menn som har sex med menn ikke er noe å frykte.

Likestillingen av regelverket er et steg i riktig retning i en tid hvor mange frykter at ting skal bli verre.

Dette er en viktig endring for oss skeive, alle som noen gang vil trenge blod og alle som vil leve i et samfunn der alle får mulighet til å bidra. Med andre ord: Alle vil tjene på et mer inkluderende reglement.