Leder

En seier for stoltheten

Pride-toget samlet rundt 90.000 mennesker i Oslo.

En rekordstor og mangfoldig folkefest for kjærlighet var akkurat det vi trengte etter fjorårets mareritt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Ett år har gått siden det feige og brutale angrepet utenfor London Pub i Oslo, som rammet det skeive miljøet så hardt, med sorg, fortvilelse og en avlyst Pride-feiring som resultat.

I tiden etter skytingen har vi dessverre opplevd en økning i hets og trusler mot skeive, og det har vært mye spenning knyttet til hvordan årets parade ville forløpe.

Derfor er det nå ekstra godt å konstatere at Pride 2023 ble en kjempesuksess, en riktig og viktig markering av kjærlighet, i et samfunn som verdsetter mangfold og fellesskap.

Les også Pride i bilder

Gatene er tatt tilbake.

Aldri før har så mange møtt opp for å markere retten til å elske hvem man vil og være den man er. Med anslagsvis 90.000 deltagere, ble årets Pride-parade den største og viktigste noensinne.

Til og med værgudene spilte på lag med Pride-arrangørene denne gangen. Den fargerike paraden ble en vakker markering av at vi som samfunn vokser på at det skal være et naturlig rom for oss alle, uavhengig av legning og hvem vi er glad i.

Pride-opptoget gikk gjennom sentrum av hovedstaden, fra Grønland til rådhuset, og heldigvis ble det ingen ordensforstyrrelser av noe omfang. Heller ikke Røde Kors hadde nevneverdige problemer å rapportere om.

Samtidig som vi skal glede oss over at Pride-toget ble så vellykket, er det fortsatt viktig med høy bevissthet rundt kampen mot hets og trusler overfor skeive. Det er uakseptabelt hvis folk ikke kan føle seg trygge som en følge av seksuell legning.

Selvsagt skal også et arrangement som Pride ha takhøyde for ulike meninger, men det er faktisk noe helt grunnleggende ved å være menneske at hver enkelt må få lov til å elske den man selv ønsker.

Les også Ingen er fri før alle er fri Den 1. juli håper jeg at så mange som mulig finner veien til Pride-paraden.

Veldig mye positivt har skjedd rundt holdninger til å være forskjellige, siden den første markeringen på Universitetsplassen for snart 50 år siden, som ble en forløper til arrangementet vi har i dag.

Det er all grunn til å anta at det er betydelig enklere å få aksept for egen identitet i dagens samfunn, enn bare for noen år siden. Når vi ser på hvor mange som støttet jublende opp om årets parade, fra så mange ulike deler av samfunnet, er det i seg selv et signal om at mye har gått riktig vei.

Så lenge vi fortsatt opplever hets og frykt basert på legning, er det umulig å si at vi er i mål som samfunn. Men det varmer at det denne gangen var kjærligheten - og kun kjærligheten - som fikk stå i sentrum.

Denne paraden kan vi være stolte av.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post