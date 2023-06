Kommentar

Olav Thon fyller 100 år: 36525 ganger hurra!

Olav Thon er 100 år i dag! Her på Hotel Bristol, hotellet han kjøpte i 1974.

100-årsjubilanten Olav Thon tilfører begrepet «å stå distansen» en helt egen dimensjon.

«Når man blir 66 kan man trå til for fullt», fremgår det av Wenches Myhre-klassikeren, som handler om å få mye ut av tilværelsen når man blir eldre.

Ordene blir nærmest et understatement hva gjelder Olav Thons virke i årene etter at de fleste hadde gått av med pensjon.

Få, om noen, i Norge har brukt seniorfasen av livet til å skape så store avtrykk som det dagens jubilant har gjort i den siste tredelen han har levd.

GODT GIFT: Olav Thon og kone Sissel Berdal Haga. Paret giftet seg i 2019, etter å ha vært livsledsagere i over 30 år.

Å holde det gående som forretningsmagnat så lenge er et av mange interessante perspektiver rundt veteranen med den karakteristiske røde strikkeluen, som nå markerer at han har vært på kloden i 36525 døgn.

Det han har utrettet er ikke bare norsk næringslivshistorie. Det er også en beretning om hva det er mulig å få til som svært godt voksen.

Hotell- og kjøpesenterguruen åpnet for eksempel Sandvika Storsenter flere år etter ordinær pensjonsalder, og hotellkjeden som bærer hans navn ble grunnlagt da han var godt ut i 60-årene.

Med et sylskarpt hode og en fysisk stamina de fleste har kunnet misunne ham, holdt han det også gående som konsernsjef helt til antall år nesten var tresifret.

Planene for selve bursdagsfeiringen måtte nedskaleres, fordi selv ikke Thon er forskånet fra å merke tidens tann. Men den «bursdagsvoksne» kan bruke merkedagen til å nyte et livsverk av de helt sjeldne.

Han vokste opp i Hallingdal, der han senere skulle investere stort i lokalmiljøet, noe som i dag hedres med en egen eventyrfortelling i lokalavisen.

DEN GANG DA: Olav Thon fotografert i 1984.

Forretningssansen fikk først utløp ved oppdrett av pelsdyr, samt at han kjøpte og solgte skinn i hjembygda. Interessen for å investere i eiendom kom allerede i etterkrigsårene. Han prøvde seg innen shipping, satset innen restaurantbransjen og kjøpte legendariske Hotel Bristol på 70-tallet.

Fra 90-tallet brukte han mye tid på kjøpesenter-business, med storsentrene i Sandvika og på Strømmen blant de største.

Ved årsskiftet hadde Thon Hotels 89 hoteller i Norge og utlandet, mens Olav Thon Gruppen hadde 93 kjøpesentre.

En så ekspansiv næringslivstopp har hatt sine konflikter og kontroverser på veien, men Thon nyter i dag en enorm respekt for et vidtspennende skaperverk og han er også kjent for interessen for friluftsliv.

Olav Thon er ridder av 1. Klasse av St. Olavs orden, æresdoktor, kommandør av Nordstjerneordenen og innehaver av en rekke andre priser og utmerkelser, inkludert heder som «Århundrets kjøpmann».

Mye av formuen har 100-åringen, som ikke har egne barn, overført til en stiftelse som både skal sikre langsiktig eierskap og tilgodese samfunnsnyttige formål.

Slik kunne man fortsatt å liste opp alt Olav Thon har utrettet i et usedvanlig innholdsrikt arbeidsliv, som ikke minst er imponerende hva gjelder hva man kan få ut av alderdommen. Men det hele koker ned til at det er utallige grunner til å gratulerer Olav Thon hjertelig med den store dagen.

Han er en SENIOR i ordets rette forstand!