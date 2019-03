Kommentar

Waras kompisdugnad

Tor Mikkel Wara får hjelp av gamle venner i lobbyfirmaet First House. Det er ikke nødvendigvis noe galt i det. Men hva er det egentlig de driver med?

– Beklager, har ikke tid, sa First House-lobbyist Sigbjørn Aanes løpende forbi Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim og meg i gangen på Colosseum kino i Oslo sist torsdag.

Det var bare en halvtime til Tor Mikkel Waras samboer skulle bli siktet for å ha tent på bilen sin. Aanes rakk en klem før han spurtet ut.

I andre enden av rommet så det ut som hans First House-kollega Ole Berget skulle stange hodet i dørkarmen. Han hadde det like travelt med å komme seg av gårde.

BLÅBLÅ KOMPISER: Sigbjørn Aanes (til venstre) og Ole Berget stilte opp utenfor Sundvolden Hotell hvor regjeringen forhandlet i 2013. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Nå vet vi at de har tatt fri fra jobben i First House for å støtte sin gamle venn og kollega Wara, som har havnet i tidenes trøbbel.

Denne vennetjenesten har fått en annen PR-topp, nemlig Hans Geelmuyden, til å kritisere First House for tette bånd og «korrupsjonslignende» tendenser i norsk PR og politikk.

Sigbjørn Aanes i Høyre var Erna Solbergs viktigste spindoktor inntil i fjor. Ole Berget i Frp var tidligere statssekretær for Siv Jensen.

Vi var sammen med flere hundre andre på årskonferansen til Norsk olje og gass den dagen, antakelig Norges rikeste og mektigste lobbyorganisasjon. Ettermiddagen ble lett overskygget av hastemeldingen om at PST innkalte til pressekonferanse. Og like etter klokken fire var det klart.

– Vi mistenker at siktede selv satt på brannen, og dermed gitt inntrykk av at brannen er påtent av én eller flere gjerningspersoner, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på pressekonferansen.

Det var ikke rart Aanes og Berget hadde det travelt.

Vennetjenesten er kan hende ikke fullt så alvorlig som kritikeren vil ha det til. Hans Geelmuyden omtaler PR-konkurrenter, og hans kritikk må tolkes i det lyset. Hva han mener med korrupsjon er uklart.

Men en justisminister i permisjon kan ikke få gratis PR-rådgivning av folk i et PR-firma. Han kan neppe leie dem inn heller. Det kan føre til spørsmål om han har leid inn folk til å jobbe mot etatene han selv er sjef for, som politiet. Derfor kalles dette en vennetjeneste.

Aanes hadde alt i dagene før siktelsen engasjert seg på sin venn Waras side. Han forsøkte en stund å avvise at det var hold i rykter om at samboeren sto bak og debatterte dessuten saken i sosiale medier. Han gikk i polemikk med Filter Media etter at nettavisen meldte at Waras familie hadde sagt nei til overvåkningskamera. Aanes mente nettavisen sto i fare for å spre feilinformasjon og stilte spørsmål ved motivasjonen til avisens anonyme politikilder.

Årsaken til at det blir kontrovers, er også at saken minner om mye verre saker. Sylvi Listhaug fikk betalt for å drive lobbyisme mot eget parti da hun jobbet i First House og samtidig var sentralstyremedlem i Frp.

Tidligere KrFU-leder og førstekandidat for Viken KrF, Ida Lindtveit Røse, jobber i First House samtidig som hun nå skal drive valgkamp for KrF.

Mange partier har hatt lignende saker. Erlend Fuglum møtte på Stortinget for Senterpartiet mens han jobbet i First House. Han sluttet dernest i PR-byrået for å bli statssekretær for Liv Signe Navarsete. Even Westerveld (KrF) var partner i Geelmuyden Kiese og vara på Stortinget samtidig. Wara selv slapp å oppgi sine kundelister da han gikk fra First House til Justisdepartementet.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til Klassekampen at han vil ha slutt på at folk går rett fra PR til politikk, fordi han mener bransjen skaper en «profesjonalisert meningsindustri».

Han har et poeng.

Lobbybransjen lever av å selge politisk innflytelse. Rolleblanding og den korte veien fra PR til politikk, kan by på problemer. I det minste bør PR-folk som går rett over til politikk kunne fortelle hvem de har jobbet for.

Hva Waras venner Aanes og Berget hjelper den permitterte statsråden med, er ikke godt å vite. Det er uansett vanskelig å se at Wara kommer tilbake som justisminister.

Uvanlig er det åpenbart. Folk tar stort sett aldri fri fra jobben for å hjelpe venner på fulltid. I alle fall ikke forå gi PR-råd til en PR-rådgiver.

First House vektlegger på sin side at de to karene har tatt ferie. Og med det antyder de at det ikke er PR på vegne av den permitterte statsråden de driver med.

Spørsmålet da er hva de gjør. Koker de kakao og henter pledd?

- Når noen ligger nede, stiller venner opp. Det er det venner gjør. Betingelsesløst, skrev Aanes og Berget i to likelydende poster på Facebook tirsdag.

- Ekte vennskap er betingelsesløst, svarte First House-sjef Per Høiby til dem begge.

Betingelsesløst, der altså. Fineste du.