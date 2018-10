Foto: Tegning: Roar Hagen

KrFs indre strid

MENINGER 2018-10-18T07:28:42Z

Alle mener noe om KrF for tiden. Men hva gjør egentlig inntrykk på partiets medlemmer?

kommentar

Publisert: 18.10.18 09:28

Om drøye to uker skjer det. Da avgjør et ekstraordinært landsmøte i KrF norsk politikks umiddelbare fremtid. Hvem som skal være statsminister i Norge, og hvordan de politiske blokkene skal se ut.

Det første engasjerer veldig mange i Norge, det andre engasjerer ikke like mange, men kan være det som avgjør. Striden rundt KrFs veivalg er nå opphetet og intens, både i og utenfor partiet.

Statsminister Erna Solberg har gitt et oppsiktsvekkende hardt intervju til Dagens Næringsliv der hun angriper Knut Arild Hareides politiske argumentasjon for å velge å gå inn i en ny Ap-ledet regjering. Det er den foreløpige toppen av en kraftig offensiv fra Høyre i saken. Om det virker er usikkert. Råkjøret mot Hareide fra høyre kan også bidra til at det skapes et inntrykk av at dette ikke handler om hva som er best for KrF, men bare om hva som er bra for Solberg. Det blir interessant å se hvordan Solbergs intervju virker inn.

Det er også en viss spenning til hvordan enkelte i Frp vil påvirke den interne debatten i KrF. Sylvi Listhaug, som lenge har vært den fremste indre trusselen mot bred borgerlig samling kommer snart med bok. Der vil hun sikkert komme med friske utfall mot Hareide. Det vil bli brukt for alt det er verdt av de i KrF som vil til venstre. Men jeg er usikker på om Listhaug lenger kan få særlig mange til å skifte mening. De fleste i KrF har sannsynligvis allerede bestemt seg for hva de mener om henne og partiet hennes.

Jeg tror det er andre stemmer enn Listhaug og Solberg som kan bli avgjørende. Stemmer som kommer fra partiet selv. Stadig flere partiveteraner sier nå hvor de står i samarbeidsspørsmålet. Den foreløpig siste er Laila Dåvøy, som var en sentral i figur i den epoken av Krfs historie som Hareide trekker frem som en gullalder. Dåvøy sier i et innlegg på Facebook at hun «ikke kan være med på» det Hareide når forsøker å få til.

Andre veteraner støtter Hareide. Den fremste av dem er Kjell Magne Bondevik. Både han og Dåvøy kan på hvert sitt hold virke inn på hva medlemmene lander på. Utfallet av landsmøtet virker helt åpent.

Et annet forhold som kan virke inn, og som er litt underspilt i alle argumentene om hva som er KrFs politiske sjel, er frykten for hva som skal skje med KrF etter landsmøtet. Særlig hvis avstemningen blir hjem. Flere av dem som skal avgjøre dette skal til neste år ut i krevende lokale valgkamper. Der vil de måtte stå for det partiet sentralt har bestemt seg for. I KrFs sterke områder på Sør- Og Vestlandet kan det bli krevende å forsvare at partiet har kastet Erna Solberg og innsatt Jonas Gahr Støre.

Her ligger det en kime til betydelige interne motsetninger i KrF i tiden etter landsmøtet. I den sammenhengen er det også verdt å merke seg striden om hvordan selve voteringen skal foregå. Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan står hardt på at hans «tredje» alternativ om å forbli i opposisjon på Stortinget skal stemmes over sammen med de to regjeringsalternativene. Hvis dette ikke når opp så kan det hjemsøke KrF i ettertid når eller hvis de to fløyene begynner å krangle.

Hareide sier han gjør dette for å redde partiet for undergangen. Hvem de skal gå i regjering med er på en måte underordnet valget om å gå inn i regjering. Partilederen har, oppsiktsvekkende nok, sagt at han selv kan gå inn i en regjering med Frp hvis partiet bestemmer seg for det. Det er litt rart når vi hører hvordan han fremstiller Frp i debatten, men han har altså sagt det.

KrF er under et voldsomt ytre press i disse ukene. Hvordan det håndteres kan bli helt avgjørende for om Hareides dristige veivalg blir en suksess, eller ender med å rive partiet i stykker.