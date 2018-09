Amerikanerne visste, eller burde ha visst, hva de fikk da de valgte Trump. Er likevel de misfornøyd kan de kaste ham ved neste valg. Foto: YURI GRIPAS / X00866

En demokratisk løsning

2018-09-08

Den eneste beste måten å fjerne en uegnet leder på, er å kaste ham eller henne ved et nytt, demokratisk valg.

Publisert: 08.09.18 04:56

Da det første sjokket hadde lagt seg etter Donald Trumps overraskende valgseier i 2016, trodde svært mange at embetet ville disiplinere ham. Det ble vist til de mange skrekkscenarioene som ble mant frem etter at Ronald Reagan ble valgt til president, da hysterikere omtrent mente at dette ville bety tredje verdenskrig. Men Trump er ingen Reagan, som med sine åtte år som guvernør i California hadde bred politisk erfaring og dyp respekt for embetet. Mens Reagan og alle hans forgjengere og etterfølgere har bestrebet seg på å rekke ut en hånd også til sine politiske motstandere og, i den grad det lar seg gjøre, forene de amerikanske sambandsstatene, var allerede innsettelsestalen til Trump formulert som en krigserklæring til de som ikke deler hans oppfatninger.

Og det har gått utforbakke siden. Etter halvannet år er det klart at alle som har ønsket å forklare, eller rettere sagt bortforklare Trumps usannheter, politiske ustabilitet og fremfor alt altoverskyggende ego, er i ferd med å måtte resignere. Og gjennom presselegende Bob Woodwards nye bok, samt et anonymt leserbrev i the New York Times, er det dokumentert at kaoset virker vel så skremmende på innsiden av Det hvite hus, som det gjør på innsiden.

Dette har fått stadig flere til åpent å diskutere både riksrett og det 25. tillegget i den amerikanske grunnloven som gjør det mulig for visepresidenten i samarbeid med Kongressen å avsette en president som er ute av stand til å håndtere embetet, men ikke i stand til å innse det selv.

Er det noe vi har lært av de drøye tre årene som har gått siden Trump lanserte sitt kandidatur, så er det at man ikke skal komme med noen spådommer om hva som videre vil skje. Men vi vil mene at det er sterkt beklagelig om Trump, som den første president i historien (selv Richard Nixon trakk seg formelt frivillig) , skulle bli avsatt . Det er det folkevalgte demokratiet som har påført USA og verden Donald Trump. Og ingen kan si at man ikke visste hva man ville få. Det er derfor den demokratiske prosess, altså et nytt valg, som er best egnet til å avslutte hans presidentskap. Skulle det skje på andre måter vil det gjøre kløften i det amerikanske folk dypere og vanskeligere å fylle. Og det vil bidra til en større splittelse mellom folk i demokratier over hele verden.